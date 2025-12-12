큰사진보기 ▲효자동 주민총회"동네 골목 보수하던 주민총회는 옛말"... 효자동이 쏘아 올린 '북한산 르네상스' ⓒ 박상준 관련사진보기

"효자동의 내일을 여러분 손으로 직접 설계해 주시기 바랍니다."

덧붙이는 글 | 북한산 자락 아래, 작다고 하면 작은 동네 ‘효자동’. 하지만 주민총회가 끝나고 텅 빈 대강당을 한 바퀴 돌아보면서, 제 마음속에는 이런 생각이 맴돌았습니다.



“이 작은 동네에서 시작된 선택들이, 과연 어디까지 닿게 될까.”



북한산 르네상스, 북한산성 세계유산 등재, 주민자치 법제화.

말만 놓고 보면 거창한 단어들입니다. 그러나 그 단어들이 현실이 되려면 결국 어느 동네, 어느 주민의 삶 속으로 내려와야 합니다. 그 ‘어느 동네’ 중 하나가 효자동이기를, 그리고 그 시작이 이번 주민총회이기를 저는 조심스럽게 바라게 되었습니다.



주민총회 준비를 하면서, 솔직히 수십 번은 ‘이걸 왜 이렇게까지 해야 하나’ 싶은 순간이 있었습니다.

홍보 문자를 다시 쓰고, 플래카드를 달고, 주민 한 분 한 분께 전화를 드리며, “이건 행정이 시켜서 하는 행사”가 아니라 “우리 동네 일을 우리 손으로 정하는 자리”라고 설명하는 일이 생각보다 쉽지 않았기 때문입니다.



그럼에도 불구하고,

투표용지를 받아 들고 진지하게 읽어보시던 어르신의 눈빛,

“엄마, 이거 찍으면 우리 동네 진짜 바뀌는 거야?”라고 물어보던 아이의 표정,

줌바 공연이 끝난 뒤 헉헉대면서도 “그래도 오늘 참 잘했다”고 서로를 격려하던 주민들의 웃음을 보며,

‘아, 이게 바로 주민자치의 얼굴이구나’ 하는 생각이 들었습니다.



이 기사를 쓰면서 스스로에게 던진 질문이 있습니다.



“북한산 르네상스가 진짜로 주민들에게 도움이 되는 변화가 될 수 있을까?”



“주민자치 법제화가 주민들의 권한을 넓히는 방향으로 안착하도록, 우리는 어떤 목소리를 낼 수 있을까?”



“내년, 내후년 주민총회 때도 오늘처럼 주민들이 웃으면서 다시 이 자리에 올 수 있을까?”



아직 답은 없습니다. 다만, 답을 찾기 위한 첫 장면을 오늘 우리가 함께 만들어 보았다고 믿고 싶습니다.



이 글은 효자동 주민총회를 ‘성공했다’고 자랑하기 위한 보고서가 아니라,

“이제부터 어디까지 가볼 것인지”를 스스로 묻는 작은 출발선의 기록입니다.



북한산을 오르내리는 수많은 등산객들 중,

언젠가 누군가는 이렇게 말해주면 좋겠습니다.



“북한산 아래 효자동, 거기 참 재미있는 동네야.

동네 사람들 스스로 세계유산 시대를 준비하면서,

자기들 마을의 미래를 직접 결정하고 있더라.”



그 날을 조금이라도 앞당기기 위해,

주민자치회장이라는 이름으로, 또 시민기자라는 이름으로

조금 더 오래, 조금 더 치열하게 이 질문을 붙들고 있으려 합니다.

"우리 마을의 일은 우리가 결정한다"는 구호는 이제 익숙하다. 하지만 그 결정의 범위가 동네 화단을 가꾸거나 쓰레기장을 정비하는 수준을 넘어, 도시의 지도를 바꾸고 지하철역의 이름을 바꾸는 일이라면 어떨까.지난 9일 오후 4시, 고양특례시 덕양구 효자동행정복지센터 3층 대강당. 매서운 겨울 바람이 부는 바깥 날씨와 달리, 강당 안은 430여 명의 주민들이 뿜어내는 열기로 후끈 달아올랐다. 이날 열린 '제5회 효자동 주민총회'는 단순한 마을 잔치가 아니었다. 2027년으로 다가온 '북한산성 세계유산 등재'라는 거대한 역사적 흐름 앞에서, 마을의 10년, 20년 뒤 미래를 주민들 손으로 직접 설계하는 '비전 선포식'에 가까웠다. 나는 주민자치회장으로서 이 자리에 참석했다.이날 총회의 문을 연 필자의 인사말은 비장하기까지 했다. 나는 단상에 올라 "오늘 총회는 단순히 한 해 사업을 정리하는 자리가 아니라, '북한산 르네상스' 시대를 준비하는 매우 뜻깊은 자리"라고 운을 뗐다.실제로 현재 한양도성, 탕춘대성, 북한산성으로 이어지는 성곽 체계는 2026년 1월 세계유산 등재 신청을 앞두고 있다. 등재가 확정될 경우 북한산 일대는 전 세계인이 찾는 관광지로 거듭나게 된다. 필자는 "효자동이야말로 이 세계유산의 관문 도시이자, 북한산 르네상스의 실질적인 중심"이라며 주민들에게 자부심을 불어넣었다.이날 총회의 하이라이트는 단연 2026년 마을 사업 의제 발표였다. 통상적인 주민총회에서 볼 수 있는 소규모 환경 정비 사업과는 스케일이 달랐다.가장 눈길을 끈 제안은 '지축역 이름 변경'과 '친환경 관광 트램 유치'였다. 주민자치회는 현재의 3호선 지축역 이름 뒤에 '북한산(성)역'을 병기하는 안을 내놓았다. 세계유산을 찾는 관광객들에게 명확한 이정표를 제시하겠다는 의도다.더 나아가 '지축역-은평한옥마을-북한산성입구-사기막골'을 연결하는 친환경 관광 트램 유치를 위한 공론장을 만들겠다는 의제도 던졌다. 필자는 이에 대해 "다른 동네에서 흔히 보는 일회성·소규모 사업이 아니라 교통, 관광, 역사, 환경을 아우르는 종합적인 정책 의제"라며 "주민이 스스로 만들어가는 도전적인 시도"라고 설명했다.이러한 굵직한 의제들이 발표되자 객석에 앉은 주민들 사이에서는 감탄과 함께 박수가 터져 나왔다. 한 주민은 "우리 동네가 단순히 서울 옆에 붙어 있는 베드타운인 줄 알았는데, 세계적인 역사 문화 도시가 될 수 있다는 사실에 가슴이 뛴다"고 소감을 전했다.총회는 시종일관 축제 분위기 속에서 진행됐다. 딱딱한 회의에 앞서 중국어 강사의 공연에 이어 축하공연으로 통기타 합주, 신바람 라인댄스, 그리고 힘찬 줌바 댄스까지 이어지며 주민들의 흥을 돋웠다.지역 정치인들의 발길도 이어졌다. 조용술 국민의힘 고양을 당협위원장, 이경혜·곽미숙 경기도의원, 한주연 민주당 고양을 지역위원회 사무국장, 장예선·원종범 고양시의원, 민경선 전 경기교통공사 사장, 장제환 고양갑 김성회 의원 특별보좌관, 윤종은 민주사회혁신포럼 상임대표, 홍성규 신도농협 조합장, 고종국 전 고양시의회 의원 등 여야를 막론한 내빈들이 참석해 효자동의 도전에 힘을 실었다. 이들은 축사를 통해 북한산성 세계유산 등재의 중요성에 공감하며, 주민들이 제안한 의제들이 행정적으로 뒷받침될 수 있도록 돕겠다고 약속했다.특히 최근 '지방자치법 일부개정안'이 국회 상임위 문턱을 넘으며 주민자치회 법제화가 가시화된 시점이어서, 이날 총회의 의미는 더욱 남달랐다. 필자는 "주민이 곧 마을의 주인이라는 가치가 법과 제도 속에 자리 잡는 중요한 순간"이라며 "오늘 모인 주민 한 분 한 분이 대한민국 주민자치의 새 시대를 여는 주역"이라고 치켜세웠다.이날 투표에는 사전투표와 현장투표를 합쳐 총 430명의 주민이 참여했다. 쌀쌀한 날씨에도 불구하고 많은 주민이 모인 것은 그만큼 마을의 변화에 대한 열망이 크다는 방증이다.투표 결과, 제안된 의제들은 압도적인 지지 속에 2026년 실행할 자치 계획으로 확정됐다. 주민들은 투표용지에 도장을 찍으며 "내 손으로 뽑은 정책이 실제로 실현되어 전 세계 사람들이 북한산 트램을 타는 날이 왔으면 좋겠다"는 기대감을 감추지 않았다.효자동 주민총회는 보여주기식 행사를 넘어, 주민들이 지역의 거시적인 발전 방향을 고민하고 결정하는 '성숙한 풀뿌리 민주주의'의 모델을 보여주었다. 필자의 마지막 당부처럼, 주민들의 작은 의견들이 모여 완성될 '북한산 르네상스'의 미래 지도가 어떤 모습일지 귀추가 주목된다.총회가 끝난 뒤, 행사장을 나서는 주민들의 표정에는 '내가 사는 마을'에 대한 자부심이 가득했다. 2027년, 세계유산이 된 북한산성 아래를 달리는 트램을 상상하며, 효자동의 겨울밤은 뜨겁게 저물었다.