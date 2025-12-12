친구 사귀러 갔다가 창업한 썰, 항공우주공학도에서 보드게임 제작자로

외로움 때문에 들어간 동아리에서 운명적인 창업 아이템을 발견했다. 항공우주공학도 홍우찬 대표는 TRPG에서 영감을 받아 보드게임을 제작, 텀블벅에서 1200만 원 펀딩에 성공했다.

"어차피 안 될 것 같은데 넣어보자"

▲보틀링컴퍼니 홍우찬 대표. 친구 사귀러 갔다 창업한 썰을 들어보았다.

"평일에는 학교를 다니고, 주말에는 수학 과외를 했어요. 돌봐야 할 학생들의 시험기간을 챙기다 보면 꼭 그날이 MT날이었어요. 친구들과 어울릴 기회를 놓쳤죠. 친구가 없어서 친구를 구하려고 동아리에 들어갔습니다."

*TRPG(tabletop role-playing game): 게임 참여자들이 테이블에 모여 앉아(tabletop)서, 대화를 통해 각자 분담된 역할을 연기하는(role-playing) 형태의 보드게임

"대학에 입학하기 전부터 인터넷 검색을 통해 경상국립대에 TRPG를 하는 동아리가 있다는 걸 알았어요. 거기가 바로 그릴자유였어요."

*게임마스터: 게임의 진행자. 게임을 이루는 스토리와 세계관을 제시하고, 참여자들에게 반응하며 게임의 바탕을 이루는 이야기와 게임 속 세계를 이끌어가는 역할

"제가 게임 마스터를 할 때 플레이어들이 굉장히 재미있어 했어요. 기존 게임과는 다른 새로운 세계관이 만들어지니까, 당시 맥주 제조 창업을 준비하던 음지훈 선배가 '이 세계관으로 보드게임을 만들어도 팔릴 것 같다'라고 하더라고요."

큰사진보기 ▲TRPG를 즐기는 그릴자유 회원들 ⓒ 보틀링컴퍼니 제공 관련사진보기

"솔직히 회사 이름을 많이 고민하지 않았어요. 창업을 할 생각이 아니라 5천만 원에 혹해 시도나 해보자는 정도였으니까요. 당시 음지훈 선배가 맥주로 창업하려고 했기에 자연스럽게 '보틀링'이라는 단어가 나왔고, 검색해 보니 보틀링 주식회사는 이미 있더라고요. 그래서 그냥 회사를 뜻하는 '컴퍼니'를 붙였죠. 별 생각없이 30초 만에 지은 회사명이었어요."

"갑자기 창업하게 되고 뭔가가 이어지다 보니, 다른 창업팀처럼 장기계획을 실현하는 형태가 아니었어요. 계기가 잡히면 당장 해야 할 일주일 계획으로 움직인 다음, '이게 됐네? 다음엔 뭐 하지?' 이런 식이었어요. 올해 초에도 지원사업이 안 되면 회사를 유지할 역량이 없어 포기하려 했는데, 포기하기 전에 뭐라도 하자고 하다 보니 어느새 지원 사업에 4개나 선정됐어요."

큰사진보기 ▲텀블벅 펀딩에 성공한 첫 번째 보드게임 '무경고등학교' ⓒ 보틀링컴퍼니 제공 관련사진보기

"15세 이용가로 제작했는데, 후원자 명단을 보니 초등학교에서도 구매하셨더라고요. 게임의 재미 외에도 귀여운 디자인 때문인 것 같아요."

큰사진보기 ▲두 번째 작품으로 2종의 보드게임을 동시에 출시했다. 사진은 '문어형님 타코야키 조리사건' ⓒ 보틀링컴퍼니 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲두 번째 작품으로 2종의 보드게임을 동시에 출시했다. 사진은 '크림향 낭자한 만쥬의 죽음' ⓒ 보틀링컴퍼니 제공 관련사진보기

"저희 동아리 사람들이 대부분 그쪽 재능이 있다 보니 진행 속도가 굉장히 빨라요. 러프 스케치만 봐도 완성됐을 때 어떤 느낌일지 알 수 있거든요."

*IP(Intellectual Property Rights): 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산권을 의미하는 말이지만, 최근에는 콘텐츠가 기업의 전략적 자산이 됨에 따라 원소스 멀티유즈 또는 스토리텔링을 통한 타 비즈니스로의 확장까지를 의미하고 있다.

"기존 세계관을 그대로 사용하되, 멀티플레이가 아닌 싱글 게임에 '역전재판' 같은 비주얼 노벨 형태로 만들었어요."

*비주얼 노벨 게임: 텍스트와 그림, 음악을 결합해 스토리를 전달하는 인터랙티브 게임 장르로, 비주얼노벨(Visual Novel)이라고도 한다. 플레이어의 선택에 따라 이야기가 분기되고 여러 엔딩을 경험할 수 있다. 일본에서 발전했으며, 소설 읽기와 게임 플레이가 결합된 형태로, 이동, 전투, 실시간 조작으로 이루어진 기존 게임과 차별화된다.

*코레카라미스테리(これからミステリー): 2023년 말 일본에서 설립된 머더 미스터리 기업. 도쿄 시부야 등지에 체험형 매장을 운영하고 있으며, 프로젝션 매핑, 실감형 연극 등을 통해 팬들을 늘려나가고 있다. 업체명 코레카라미스테리를 직역하면 '여기부터 미스터리'라는 매우 직설적인 뜻을 지닌 기업명이라 할 수 있다.

"현재 출시하는 작품만으로는 절대 수량이 부족하다고 느꼈어요. 2026부터 한 달에 작품 하나씩 크라우드 펀딩으로 판매하려고 하는데, 이를 위해 일본 작품을 들여오는 방법도 생각하고 있어요."

"중국에서는 성(省) 단위로 라이센스 계약을 한다고 들었어요. 성 하나와 계약하면 기본 1,000만 원의 로열티를 받을 수 있어요. 인기 작가의 시나리오는 1억 원이 넘는다고 하더군요."

큰사진보기 ▲즐기는 것과 만드는 것은 차원이 다른 문제 ⓒ 보틀링컴퍼니 제공 관련사진보기

"솔직히 쉬운 게 하나도 없더라고요. 우리가 즐기는 거랑 그걸 만드는 거랑은 차원이 다른 문제더라고요."

"그래도 최근의 스타트업 중에 나쁘지 않다고 생각해요. 3년 동안 매출 못 내고 망하는 경우도 많잖아요."

"솔직히, 전공에 집중해 로켓을 날려보고 싶은 마음도 있어요. 하지만 지금 하는 일이 가장 재미있고 관심도 많거든요. 어떻게든 되겠죠! 항상 그랬으니까요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 「매거진S」에도 실립니다.

