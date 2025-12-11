백화점서 쫓겨날 뻔한 '노조 조끼' 당사자 "명백한 혐오, 대형서점서도 당해"

"우리가 불편함을 끼치는 행위를 한 것도 아니고, 입고 있는 노조 조끼 자체를 불편함의 이유로 드는 건 합당하지 않은 명백한 혐오죠. (백화점 측은) '다른 고객이 불편해했다'고 했는데, (그럴 시간도 없이) 우리가 입구로 들어서자마자 처음부터 막았어요. 결국 기업이 노조에 갖고 있는 혐오적 인식을 보통의 대중과 소비자도 가지고 있는 양 책임을 전가한 것입니다."
롯데백화점 내 식당가에서 식사하려다 노조 조끼를 입었다는 이유로 탈의 요구를 받은 이김춘택 사무장(금속노조 거제통영고성조선하청지회)이 사건 다음 날인 11일 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 "주문도 제대로 못 하고 실랑이하다 보니 (동료들이) 밥도 먹지 못 하고 떠났다. 즐겁게 밥 먹으러 갔는데 봉변을 당한 것"이라며 이같이 말했다.
이어 이김 사무장은 "올해 초 상경했을 때 한 조합원이 교보문고 광화문점에서 비슷한 일을 겪었다"라며 "(롯데백화점 측) 보안 노동자가 '이런 복장으로 들어올 수 없다'라고 제지해 실랑이가 있었다. 나중에 소셜미디어를 통해 (조합원이) 문제를 제기하자 교보문고 측이 유감의 뜻을 표하며 사과했다"라고 전했다.
롯데백화점에서의 사건은 지난 10일 오후 엑스(X, 옛 트위터)에 당시 영상이 올라오며 화제가 됐다. 영상에는 노조 조끼를 입은 이김 사무장에게 롯데백화점 보안요원이 "에티켓을 지켜달라"라며 탈의를 요구하는 모습이 담겼고, 소셜미디어에서 공분이 일었다(관련기사 : "공공장소 노조 조끼 안된다" 거짓...롯데백화점 인권 침해 논란 https://omn.kr/2gcuo).
롯데백화점 측은 11일 <오마이뉴스>에 "식사하는 고객에게 나가달라고 요구한 것은 아니고 주변 고객이 불편해하는 게 감지돼 보안요원이 벗어달라고 부탁한 것"이라며 "(노조 조끼 입은 고객의 입장을 제한하는 등의) 복장 규정은 없다"라고 해명했다.
하지만 이김 사무장은 "(롯데백화점 측은) 식당가로 들어서는 입구에서 (우리를) 제지했다. (주변 고객이 불편함을 감지하기도 전에) 처음부터 들어서자마자 '이런 복장으로 못 들어온다'라고 얘기한 것"이라며 "현장에서 (우리를) 제지한 (보안요원) 노동자는 분명히 '규정상 출입할 수 없다'라고 말했다. 문제가 되니 '규정이 없다'고 해명한 게 아닌지 의심된다"라고 지적했다.
아래 이김 사무장과의 인터뷰를 일문일답으로 정리했다.
"계속된 실랑이, 결국 몇 명은 밥도 못 먹고 떠나"
- 당시 어떤 상황이었나.
"10일 오후 7시 10분쯤이었다. 우리 거제통영고성조선하청지회 조합원들과 이수기업 해고 노동자와 연대하는 시민들 10여 명이 잠실 근처에서 쿠팡 물류센터지회 연대 집회를 끝내고 오는 길이었다. 조합원들이 거제도 집으로 내려가기 전 밥을 먹고 가려고 다 같이 롯데백화점 잠실점 지하 1층의 식당가 쪽으로 갔다. 그런데 지하 1층으로 들어서자 입구부터, 보안 노동자가 '이런 복장으로는 출입할 수 없다'라고 제지했다. 우리는 '그냥 밥 먹으러 온 건데 무슨 소리냐'라고 항의하고 들어갔다.
이후 식당에 앉아 주문하려 하니 상부에 보고를 했는지 다른 직원 두 명이 재차 와서 '우리 백화점 규정상 이런 복장으로는 출입할 수 없다. 조끼를 벗어달라'라고 요구했다. 우리가 '못 벗는다. 노동자 혐오다'라고 말하니 그렇게 5분 이상 실랑이가 이어졌다. 주문도 제대로 못 하고 실랑이하다 보니 3명 정도는 일정이 촉박해져 밥도 못 먹고 떠났다. 우리가 나갈 의사도, 옷을 벗을 의사도 없어 보이니 나중에야 직원이 그냥 가더라."
- 직원이 '노조 조끼'를 이유로 출입을 제지했을 때 어떤 기분이었나.
"거제에서 올라온 조합원들과 서울에 있는 조합원들이 오랜만에 만나 반가운 마음으로 함께 밥을 먹고 내려가려고 했는데 결국 같이 밥도 못 먹었다. 일부는 밥을 못 먹고 떠났고 남은 이들도 실랑이가 이어지는 어수선한 분위기 속에서 불편한 마음으로 꾸역꾸역 밥을 먹고 나왔다. 저녁 시간을 완전히 망쳤고 조합원 모두가 매우 불쾌해했다. 즐겁게 밥 먹으러 갔는데 봉변을 당한 것이다."
- 현장에서 제지한 직원들은 당시 "복장 규정", "공공장소 에티켓"을 이유로 조끼 탈의를 요구했다.
"황당한 해명들이다. 만일 직원들 말대로 노동조합 조끼를 입은 사람에 탈의를 요구하는 규정이 있다면 이는 노동자에 대한 혐오에 기반한 규정으로 반드시 고쳐져야 한다. 차별금지법 등이 필요한 이유도 이 때문이다. 노조 조끼가 '공공장소 에티켓'에 어긋난다는 것도 근거 없는 주장, 자의적 판단이다."
- 롯데백화점 측은 "주변 고객의 불편이 감지됐다", "복장 규정은 없다"고 해명했다.
"현장에서 제지한 보안 노동자들은 분명히 '우리 규정상 출입할 수 없다'라고 말했다. 직원들이 없는 규정을 있다고 했겠나. 직원들도 문제가 생기면 본인들이 책임져야 하는데 임의로 제지하진 않았을 것이다. 문제가 되니 '복장 규정이 없다'고 해명하는 게 아닌지 의심된다. 주변 고객의 불편이 감지됐다는 것도 사실 관계가 다소 다르다. 우리가 아무런 제재 없이 들어갔다가 이후 조끼를 벗도록 요구받았다면 그 말이 맞을 수도 있겠지만 (롯데백화점 측은) 식당가로 들어서는 (지하 1층) 입구부터 제지했다."
- 평소에도 이런 경험이 있었나.
"서울 번화가 백화점에 갈 일이 많지는 않다. 다만 올해 초 서울 한화 본사에서의 농성을 위해 상경했을 때 한 조합원이 교보문고 광화문점을 방문했는데 비슷한 일을 겪었다. 똑같이 교보문고 보안 노동자가 '이런 복장으로 들어올 수 없다'라고 제지해 실랑이가 있었다. 나중에 소셜미디어를 통해 (조합원이) 문제를 제기하니 교보문고 측이 유감의 뜻을 표하며 사과했다."
- 노동자와 노조를 향한 혐오라는 지적이 나오고 있다.
"고객으로 대우받지 못한 것을 넘어 누군가로부터 '당신의 존재 자체가 문제'라는 메시지를 받은 것이다. 롯데백화점 측은 아니라고 하지만 명백한 혐오다. 그냥 그 옷을 입었다는 이유로 '다른 사람들에게 불편함을 준다'고 주장하는 것 자체가 노조에 혐오적 인식을 갖고 있지 않으면 불가능하다. 우리 조합원들이 어떤 특별한 행위를 해서 그 행위가 다른 사람에게 불편함을 줬다면 모를까, (롯데백화점 측은) 입고 있는 노조 조끼 자체를 불편함의 이유로 들었다. 합당한 이유가 없는 혐오다.
대기업이 스스로의 혐오적 시각을 인정하지 않고 이를 '사회적인 시선', '고객의 불편'으로 돌리는 것도 문제다. 우리는 늘 노조 조끼를 입고 공공장소를 다니지만 주변에서 전혀 이상한 눈초리로 보지 않는다. 기업, 특히 대기업이 노조에 갖고 있는 혐오적 인식을 보통의 대중과 소비자도 가지고 있는 양 책임을 전가하는 것이다. 지금은 사라졌지만 과거 범죄자들의 수배 전단에 '노동자풍'이라고 적어놓았던 적이 있다. 민주노총에서 문제를 제기했더니 '일반 사람들이 그런 인식을 갖고 있다'는 식으로 (경찰이) 변명한 사례가 있다."
롯데백화점 측 "매우 죄송, 매뉴얼 재정립해 전 점포에 안내"
한편 이 인터뷰를 진행한 뒤 롯데백화점 측은 <오마이뉴스>에 "현장에 있던 안전요원이 주변의 다소 불편한 분위기를 감지하고 이슈 발생을 막고자 탈의 요청을 드렸다고 한다"라며 "관련 규정이 없음에도 불구하고 과도한 조치가 이뤄진 상황으로 불편함을 느끼셨을 고객 분들에게 매우 죄송하게 생각한다"라고 사과했다.
이어 "(롯데백화점) 당사와 (보안 담당) 용역사 모두 해당 이슈를 심각하게 인지하고 있다"라며 "롯데백화점은 출입 규정 매뉴얼을 재정립해 전 점포 및 용역사에 안내하고 유사 사례가 재발하지 않도록 노력하겠다"라고 덧붙였다.