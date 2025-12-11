" 자영업자 생존, 배달수수료 상한제 외에 다른 대안은 없다"

큰사진보기 ▲민변 민생경제위원회 이주한 변호사는 "현재의 배달비용 분담 구조 문제로 입점업체와 라이더뿐만 아니라 소비자와 플랫폼 기업까지 모두 피해를 본다"고 지적했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

11일 오후 2시, 국회의원회관 제4간담회의실에서 배달앱 시장에서의 독과점과 우월적 지위 남용을 방지하기 위한 배달수수료 상한제 입법 방향 토론회가 열렸다.더불어민주당 을지키는민생실천위원회, 전국소상공인위원회, 소상공인연합회, 전국가맹점주협의회, 참여연대, 한국외식산업협회, 한국외식업중앙회, 한국중소상인자영업자총연합회, 한국프랜차이즈산업협회 등 관련 단체들이 관심을 보이며 참여했다.이주한 변호사(민변 민생경제위원회)는 "현재의 배달비용 분담 구조 문제로 입점업체와 라이더뿐만 아니라 소비자와 플랫폼 기업까지 모두 피해를 본다"며 배달앱 기업이 입점점주에게 부과하는 고정 배달비를 직접 결정하는데 배달라이더에게는 그보다 적은 금액을 지급하며 배달비 차액을 플랫폼 수익 구조로 고착화 시켰다고 지적했다.이 변호사는 "입점업체 점주는 매출의 상당 비중을 수수료·배달비·광고비로 소모하는데 라이더의 건당 운임료는 하락해 무료배달 정책을 시행하면서 불공정한 비용 전가와 분담구조가 더욱 공고해졌다"고 지적하며 "배달비 산정 방식의 불투명성으로 입점업체와 배달라이더가 문제제기를 하기 어렵고 '끼워팔기'와 같은 공정거래법 위반 행위가 나타나 문제 해결이 시급하다"고 강조했다.서치원 변호사(참여연대 실행위원)는 "쿠팡이츠와 배달의민족 입점업체는 '받아들이거나 떠나거나' 외에 선택지가 없다"며 플랫폼 기업이 배달비·부과체계·노출 알고리즘을 일방적으로 변경하는 문제가 배달시장의 실패로 이어졌다고 주장했다.공공배달앱이나 다중입점, 데이터 이동권 등도 큰 도움이 못되고 있는데 공공배달앱의 경우 정부 지원 보조금이 지속가능성이 낮고 플랫폼 수익만 보전하기 때문에 배달수수료 상한제 외에 다른 대안은 실효성을 기대하기 어렵다고 지적했다.서 변호사는 "음식점업의 평균 영업이익률이 5~10%인데 15%를 초과하는 수수료는 자영업자의 생존을 위협한다"며 적정수수료율은 경영판단이 아니라 사회적 합의로 접근해 배달앱 총수수료의 상한을 매출액 10~15% 수준으로 설정해야 한다고 밝혔다.김준형 공정한플랫폼을위한사장협회 의장은 "배달비와 광고비 부담이 통제불가능한 수준"이라며 자영업자 폐업 증가의 핵심 원인인 플랫폼의 종속 구조를 개선하기 위해 배달수수료 상한제를 도입해 소상공인을 보호해야 한다고 주장했다.하지만 반대 의견도 나왔다. 하명진 한국온라인쇼핑협회 사무국장은 배달수수료 상한제를 도입할 경우 플랫폼 기업의 수익성이 악화돼 서비스가 축소되고 결국 소비자 불편을 초래할 것이라고 반론을 펼쳤다.중개수수료와 배달비, 광고비 등을 모두 포함한 배달업체 총수수료는 매출의 15~30%에 이라는 것으로 알려지고 있다. 쿠팡이츠와 배달의민족 등 소수 거대 플랫폼 기업이 배달서비스 시장을 사실상 지배하고 있어 생기는 비정상적 구조라는 것이 지적의 핵심이다.이런 상황에서 배달앱 시장에서 지속가능한 생태계를 구축하는 것에 대한 사회적 해결방안 모색에 대한 목소리는 더욱 커질 전망이다.