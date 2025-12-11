대한민국 체육인재개발원 장흥군서 개원…"체육인재 양성 이정표"

큰사진보기 ▲대한민국 체육인재개발원이 11일 전남 장흥군에서 개원식을 개최했다. ⓒ 장흥군 관련사진보기

대한민국 체육인재개발원이 11일 전남 장흥군에서 개원식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다.이날 개원식에는 유승민 대한체육회장, 김영록 전라남도지사, 김성 장흥군수, 김재승 장흥군의회 의장, 정성인 장흥군 체육회장을 비롯한 전국의 체육관계자 등 약 200여 명이 참석했다.개원식은 점등식과 헌정식, 대한체육회장의 교육 계획 발표 등의 순으로 진행됐다.이후 참석자들이 개발원 시설과 교육 콘텐츠를 체험하고 개발원의 역할과 기능에 대해 공유하는 시간을 가졌다.체육인재개발원은 선수, 지도자, 스포츠 전문가, 생활체육 관계자를 체계적으로 양성하는 종합 교육·연수 기관이다.총 471억의 사업비를 투자해 지난 2022년부터 2024년까지 3년간의 공사를 거쳐 장흥군 부산면 지천리에 건립됐다.약 200여 명의 교육생을 동시에 수용할 수 있으며, 지상 4층 규모의 시설(연면적 1만 1159㎡)로 교육동과 숙박동, 다목적체육관으로 구성돼 있다.현재 진행 중인 시범운영을 거쳐 2026년부터 본격적으로 지도자 역량 강화 교육 상시 운영, 스포츠 행정 전문인력 양성 등 종합적인 체육인재 육성 프로그램을 운영할 계획이다.장흥군 관계자는 "체육인재개발원이 체육 인재 양성의 새로운 출발점이자 대한민국 스포츠의 새로운 100년을 여는 중심지가 될 것"이라며 "체육인재개발원이 대한민국 체육의 새로운 이정표를 세우는데 장흥군이 든든한 동반자로 함께 서겠다"고 말했다.