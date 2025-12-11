대통령이 강조한 '경제정의', 실현 위한 파격적인 상상

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2026년 대도약하는 경제, 신뢰받는 데이터' 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스스 관련사진보기

"처벌의 본질은 강도가 아니라, 사회의 결속력을 재확인하고 도덕적 정체성을 강화하는 데 있다."

이재명 대통령이 최근 경제 범죄 처벌 시스템의 문제점을 지적하며 던진 화두는 현실의 아픈 현실을 담고 있다. 대통령은 "처벌에 5~6년씩 오랜 시간이 걸리고, 사실상 제재 효과가 없다"라고 한탄하며, 형사 처벌 중심의 구시대 시스템을 실효적인 경제 제재 중심으로 전환하겠다는 개혁 의지를 천명했다. 그러나 이러한 국정 책임자의 진단과 개혁 의지가 '말뿐인 립 서비스'에 그쳐서는 안될 것이다.근본적인 원인을 외면한 채 피상적인 대책만 내놓는 것은 오히려 거대 자본의 방어력만 강화하고 자본의 빈인빅 부익부의 결과를 낳을 수 있다. 과연 처벌 수위만 높이면 정의가 실현될까? 그렇지 않다면, 현 정부와 여당(민주당)의 무능과 책임을 물어야 할 것이다.대통령의 진단대로 경제 범죄에 대한 처벌이 늦고 효과가 미미한 것은, 복잡한 기업회계, 경제 법리를 수사하고 재판하는 데 드는 막대한 시간과 국가 역량 소모가 원인다. 그러나 이보다 더 근본적인 문제는 '법 적용 시스템을 장악한 자본의 힘'에 있다.징벌 강화는 경제 정의 실현의 핵심 방안으로 여겨지지만, 여기에는 치명적인 역설이 숨어 있다. 대통령이 원하는 대로 징벌적 손해배상이나 강력한 과징금 등 경제적 제재가 강화될수록 발생하는 현상은 단순하다. 바로 거대 자본의 '방어 비용'과 '수임료'가 폭등하고 법조 카르텔이 최대 수혜자 된다는 것이다.처벌의 위험이 커질수록 이 리스크를 성공적으로 회피하게 해주는 전문가, 즉 최고 엘리트 변호사와 초대형 법무법인의 업무 가치는 기하급수적으로 상승한다. 기업이나 고액 피고인 입장에서는 수백, 수천억에 달하는 징벌적 과징금을 막는 것이 곧 기업의 존폐와 직결되기에, 천문학적인 수임료를 지불해서라도 최고의 방패를 고용할 수밖에 없다.결국 거액의 수임료를 지불할 수 있는 소수의 대기업과 부유층만이 강력한 제재를 무력화할 수 있는 '자본의 보디가드'를 독점한다. 이 영역은 일반인이 접근 불가능한 '회계사, 변호사, 고급 경제 엘리트'의 독점적 영역으로 남는다는 것에는 변화가 없을 것이고, 경제 정의 실현은 요원해질 뿐이다.이는 단순히 법의 조문 문제가 아니라, 자본에 의한 불균형이 법 적용 시스템을 압도하는 구조적인 문제에 집중해야 한다. 법조인 등 전문 엘리트들은 공익을 위해 봉사하기보다는, 더 많은 보수를 주는 자본의 편에 서는 것이 합리적인 경제인으로서의 선택이 될 수 밖에 없는 것이 자본주의 국가의 현실이다.이러한 '인재 유출과 자본력 우위 심화'라는 고질적인 문제를 해결하고 규제 기관의 전문성을 지키기 위해 선진국들은 과감한 제도적 장치를 마련하고 있다.싱가포르는 정부 부문의 청렴도와 효율성을 유지하기 위해 세계에서 가장 경쟁력 있는 보수 시스템을 운영한다. 고위 공무원 및 규제 전문가의 급여를 민간 최상위 전문가의 소득과 연동시켜 책정한다. 이를 통해 민간과의 급여 격차를 해소하고, 유능한 인재가 공직을 최고의 경력으로 여기고 머무르게 하여 규제 기관의 전문성을 최상으로 유지한다.한국 규제 기관 역시 민간 로펌으로 유출되는 우수 인재를 막기 위해서는 싱가포르의 파격적인 보상 시스템의 도입을 검토해야 한다. 특히 '특별 급여 체계(Special Pay Rate)'와 같은 과감한 보상 시스템을 제도화하여, 고도로 전문화된 인력이 규제 기관에 머무를 수 있도록 유인해야 한다.한국 사회는 '과도하고 피상적인(Superficial) 기계적 평등주의'라는 낡은 프레임에 갇혀 있다. '공무원이라면 모두 똑같은 급여 체계를 적용해야 한다'는 식의 전근대적인 획일적 평등주의의 강박이다.거대 자본은 바로 이러한 '표면적 평등'의 허점을 교묘하게 이용한다. 국가는 우수 인력에게 정당한 보상을 하지 못하게 하고, 결국 이들을 더 높은 보수를 주고 대형로펌으로 데려가 자신들의 방패로 삼으며 불평등을 심화시키는 데 활용한다.국민들은 '공직자의 높은 급여는 불평등하다'고 여기지만, 이로 인해 규제기관의 힘이 약화되어 거대 자본이 법망을 피하는 더 거대한 불평등을 묵인하게 되는 셈이다.이재명 대통령과 민주당이 진정으로 경제 범죄의 비효율을 해소하고 정의를 실현하고자 한다면, 단순한 형벌 개정 차원을 넘어 '인재 보상과 윤리 규정'이라는 구조적 문제에 적극적으로 대응해야 한다.결론적으로, 현 정부와 여당은 낡고 피상적인 평등주의의 틀을 깨고 실질적인 정의의 시스템을 구축해야 한다. 프랑스의 사회학자 에밀 뒤르켐(Émile Durkheim)은 형벌의 역할에 대해 다음과 같이 통찰했다.처벌의 수위를 높이는 조치도 중요하지만, 규제 기관의 전문성을 통해 법 집행의 확실성을 높이고, 자본과 권력으로부터 독립된 공정성을 확보하는 것이야말로 무너진 사회의 도덕적 정체성과 결속력을 재확인하는 진정한 '처벌'의 본질인 것이다.이재명 대통령이 본인의 색깔을 입힌 '실용주의'은 계속해서 시험대에 오를 것이다. 규제 기관에 최고의 전문 인력이 머물도록 하는 실질적인 정의 시스템을 구축할지, 아니면 자본이 마음속으로 원하는 기계적 평등주의에 공직사회가 그대로 머물게 할지 궁금하지 않을 수 없다.