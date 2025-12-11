화성시 가로청소미화원, 청소하다 차에 치여 사망

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

경기 화성시 봉담읍 동화리 일원에서 가로청소미화원이 차에 치여 사망했다.5일 오전 8시 20분경 일어난 사고는 인도에서 청소하다 중앙선을 침범한 차량에 의해 일어났다.사고로 A사 소속 청소원 윤아무개씨가 병원으로 이송됐으나 8일 사망한 것으로 알려졌다.A사 측은 "11일 발인했다. 산재조사표를 작성해 고용노동부에 접수했다. 상주서비스와 장례절차를 법인에서 부담해서 진행했다. 이후 절차는 아직 논의된 바 없다"고 밝혔다.화성시 환경국 자원순환과 관계자는 "차량이 눈길에 미끄러지면서 발생한 사고로 전해들었다. 교통사고로 발생했으며 노동자는 안전 매뉴얼을 잘 지킨 것으로 알고 있다"고 말했다.화성서부경찰서는 가해자를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 조사하고 있다.공공운수노조 화성시 환경지회는 10일 입장문을 내고 작업환경의 위험성에 대해 대책을 세워달라고 요구했다.오복영 화성시 환경지회 지회장은 "지회는 위험한 차들이 달리는 도로 경계석에 내려가 낙엽을 치우기 위해 청소하는 것이 매우 위험하다고 수차례 말해왔다. 사망한 노동자는 빙판길에 미끄러져 인도를 덮친 차에 치여 생을 마감했다. 노동자의 안전대책을 화성시와 용역업체는 시급히 마련해달라"고 요구했다.이들은 사고 전날 12월 4일 밤부터 내린 폭설로 도로 결빙이 심각했고, 사고 위험은 당연히 높을 수밖에 없었다며, 제설작업이 완료될 때까지 노동자들이 근무를 멈추고 대기하라고 지시할 수 있었지만 업체들은 노동자들을 새벽부터 업무에 투입시켰다고 주장했다.고인은 업무가 시작된 지 단 2시간 만인 오전 8시 20분 사고를 당했다며 안전대책 없이 위험한 상황으로 내몬 인재이자 예견된 참사였다고 강조했다.이들은 안전불감증에 걸린 화성시에서 한 청소노동자의 죽음을 그냥 애도할 수 없다며 생명을 지키기 위해 투쟁하겠다고 덧붙였다.