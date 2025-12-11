통일교 특검 압박 나선 국힘 "나경원 의혹'도 합쳐서 특검하자"

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석한 뒤 잠시 자리를 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국민의힘이 여야 정치인들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 이름이 오르내리고 있는 나경원 의원을 포함해 특검을 할 수 있다는 입장을 밝혔다. 자당 중진 의원을 수사에 노출할 위험이 있더라도 더불어민주당의 특검 수용을 강하게 압박하겠다는 것이다. 나 의원은 제기된 의혹에 대해 "저질 물타기 정치공작"이라고 반박했다.최은석 국민의힘 원내수석대변인은 11일 '나경원 의원의 통일교 연루 의혹'까지도 "합쳐서 투명하게 특검하자는 게 우리 당의 입장"이라고 밝혔다. 최 원내수석대변인은 이날 오후 국회에서 의원총회를 마치고 취재진과 만나 관련 질문을 받고 "나 의원은 (거론되는 의혹이) 전혀 사실무근이라고 말한다"며 이같이 말했다.그보다 앞서 진행된 의원총회에서 송언석 원내대표는 다시 한번 정부·여당 인사들이 통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹을 꺼내 들고 특검을 요구했다.송 원내대표는 "마침 오늘 이준석 개혁신당 대표가 '통일교 민주당 정치자금 제공 사건에 대한 특별검사 임명을 제안한다'라고 얘기했다"라며 "아주 훌륭한 제안이라고 생각한다. 환영의 뜻을 밝힌다"라고 말했다.이준석 대표는 같은 날 오전 개혁신당 최고위원회의에서 "전재수 해양수산부 장관이 스스로 장관직을 내려놓은 것은 의혹이 실재한다는 것의 방증"이라며 "민주당이 의혹을 털어내고 싶다면 이 사안에서 자유로운 정당인 개혁신당이 추천하는 특검을 받으라"고 제안한 바 있다.더해 "국민의힘의 추가 의혹에 대해서는 조국혁신당이나 진보당이 추천하면 된다"라며 "양당(더불어민주당·국민의힘) 모두 이 사안에서 자유로운 제3자의 검증을 받는 것이 국민이 납득할 수 있는 가장 합리적인 방법"이라고 부연했다.나 의원 측은 이날 언론 공지를 통해 "금품수수 의혹 관련 보도는 명백한 허위 사실"이라며 "강력한 법적 대응을 할 것"이라고 밝혔다.나 의원을 향한 의혹에 대해서는 "민주당 정치인들과 민주당 정권의 하명 특검, 특정 정치 편향 언론의 거짓 여론 조작, 저질 물타기 정치 공작"이라고 규정했다.특히 "수천만 원 금품에 명품 시계까지 수수했다고 지목받는 전재수 해수부 장관 등 민주당 의원들과 5인으로 묶어 (언론에서) 열거하는 것 역시 금품수수 의혹의 외관을 인위적 작출하는 것(꾸미는 것)"이라며 "나 의원에게 만약 조금이라도 문제 소지가 있었다면 특검이 지금까지 아무 조치 없이 그냥 두었겠느냐"라고 강조했다.그러면서 "민주당 정권 하명 특검 → 특정 편향 매체 보도 → 민주당 정치인의 인용 → 편향 매체 재확산"을 주장하며 "민주당 정치인들과 민주당 정권 하명 특검, 특정 편향 언론이 반복하고 있는 거짓 여론 조작, 이러한 일련의 과정에 가담하는 것에 대해 일체의 강력한 법적 대응을 할 것"이라고 했다.