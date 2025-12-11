"엄마가 사랑해"... 트럭 돌진 사고 희생자 23살 청년, 3명에게 새 생명 선물

지난 11월 13일 오전 10시 55분경, 경기 부천 오정구 원종동 제일시장 트럭 돌진 사고로 뇌사 상태에 빠졌던 문영인(23)씨가 끝내 소생하지 못했다. 한국장기조직기증원은 문씨가 11월 18일 이대서울병원에서 뇌사 장기기증으로 세 명의 소중한 생명을 살렸다고 밝혔다.
문씨는 아버지의 생일상을 차려 드리기 위해 어머니와 함께 제일시장을 찾았다가, 어머니가 잠깐 가게 안에 들어간 사이 A씨(67)가 몰던 1t 트럭의 돌진으로 사고를 당했다.
심장·폐·간 기증으로 세 사람에게 새 생명 나눠
문씨는 급히 병원으로 이송돼 치료를 받았지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 한줄기 기적이 일어나길 바라는 마음으로 가족들은 그의 소생을 기다렸지만, 상태가 계속 나빠져 "3일을 버티기 어려울 것 같다"는 의료진의 말을 들으며 찢어지는 고통 속에 시간을 보냈다.
그러나 가족들은 문씨의 삶이 다른 이들에게라도 도움이 되길 바라는 마음으로 결심을 내렸다. 문씨의 심장과 폐장, 간장이 기증돼 세 사람이 새 생명을 얻었다.
한국장기조직기증원은 "고인은 경기 부천시에서 1남 1녀 중 막내로 태어났으며, 선천적 지적장애를 가지고 있었지만 가족의 적극적인 보살핌과 재활 치료 덕에 학교를 다니며 일상생활을 해왔다"고 전했다.
태어난 지 얼마 안 된 조카의 손을 만지며 "그 냄새를 오래 간직하고 싶다"며 손을 안 씻겠다고 말하던, 순수하고 밝은 청년은 불의의 사고로 세상을 떠났지만, 다시 다른 사람의 몸에서 살아 숨 쉬고 있다.
문씨의 어머니 최서영씨는 "영인아, 엄마가 사랑해. 엄마한테 영인은 천사였는데, 함께 오래 있어 주지 못해서 미안해. 하늘나라에 가서는 여기서 이루지 못했던 너의 꿈 마음껏 펼치고 행복해야 해. 어딘가에서 너의 심장이 뛰고 있다고 생각하면서 엄마도 열심히 살게. 사랑해"라고 말하며 눈물을 흘렸다고 기증원은 전했다.
기증자 문영인씨에게 가족이 마음의 편지를 전하는 영상은 한국장기조직기증원 유튜브에서 볼 수 있다.
한편 부천 제일시장 트럭 돌진 사고로 현재까지 문영인씨를 포함해 5명이 사망하고 18명이 크고 작은 부상을 입었다. 이 중 3명은 시장 상인이며, 나머지는 시장을 찾은 시민들이었다.
경찰 조사 결과, 피의자는 사고 직전 트럭을 1~2m가량 후진했다가 132m를 질주하며 피해자들을 들이받았고, 페달 블랙박스에는 사고 당시 브레이크가 아닌 가속페달을 밟고 있는 모습이 확인됐다. 경찰은 그를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 검찰에 송치했다.