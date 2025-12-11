"학생 안전 직결된 석면제거·냉난방기 교체, 본예산 반영 필수"

큰사진보기 ▲경기도교육청 예산결산특별위원회 예산심의 발언하는 이재영 의원경기도의회 이재영 의원은 경기도교육청 예산결산특별위원회 예산안 심의에서 학교숲 조성과 석면 제거 예산의 구조적 문제를 제기했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

경기도의회 이재영 의원(더불어민주당)은 지난 2일 경기도교육청 예산결산특별위원회 예산안 심의에서 학교숲 조성과 석면 제거 예산의 구조적 문제를 지적하고 나섰다.학교숲 조성 사업은 2021년에 수립된 5개년 기본계획의 핵심 과제이며, 기존 학교 170개교 조성 목표가 제시된 사업이다. 그러나 2024년과 2025년 두 해 동안 예산이 전액 미편성되면서 사업이 사실상 중단된 상태다. 2026년 본 예산에도 10개교, 30억 원만 반영된 것으로 알려졌다.이재영 의원은 "이러한 편성 방식은 장기 계획과도 맞지 않고, 기후위기 대응이라는 본래 취지에 부합하지 않는다"고 지적하며 예산 재검토를 요청했다.한편 이 의원은 도교육청 석면 제거 예산이 약 500억 원 삭감 된 반면, 냉난방기 교체 예산은 증액된 구조에도 문제를 제기했다. 석면이 남아 있는 학교에서는 냉난방기 교체가 진행될 수 없는 상황을 감안하면 성립할 수 없는 사안인 것이다.교육청은 "추경에서 예산을 반영하겠다"고 했지만, 추경이 늦어지면 공사는 다음 해로 밀리게 되고, 이는 곧 냉난방기 교체도 함께 지연된다는 문제가 지적됐다. 이 의원은 "학생 안전과 직결된 사업은 연동성을 고려한 사전 계획·본예산 반영이 필수"라고 강조했다.이렇듯 2026 경기도교육청 예산안 우선 순위는 학생이 아닌 정책사업 중심이라는 지적을 받고 있다. 재정 여건이 악화된 상황에서 학생 안전과 교육환경, 학교숲·석면 제거 같은 필수 사업은 줄이고, 목적이 불분명한 정책사업·홍보·연구용역·정책현안수요 예산은 늘렸다는 지적이다. 이에 예산 구조를 전면 재점검해야 한다는 요구도 나오고 있다.이 의원은 "학교시설여건개선 분야가 7,337억 원, 약 31% 줄었다"며 "경기도 교육이 무엇을 우선하느냐는 예산 편성안 숫자에 그대로 드러난다"고 지적했다. 10일 이 의원과의 서면 인터뷰를 통해 자세한 사항을 들어봤다."학교숲 조성 사업은 이미 2021년에 수립된 5개년 기본계획의 핵심 과제이며, 기존학교 170개교 조성 목표가 명확히 제시된 사업이다. 그러나 2024년과 2025년 두 해 동안 예산이 전액 미편성되면서 사업이 사실상 중단된 상태다.2026년 본예산에도 10개교, 30억 원만 반영된 것은 미달량의 17% 수준에 불과하여, 기본계획 완수에는 턱없이 부족한 사업량이다. 실제로 교육청 자료에서도 110개교만 조성 완료되고 기본계획 대비 60개교가 미이행된 상황이 확인되고 있다. 이러한 편성 방식은 장기 계획과도 맞지 않고, 기후위기 대응이라는 본래 취지에 부합하지 않는다는 점에서 문제를 제기했다.""조례는 학교숲을 지속적으로 조성·관리하는 상시사업으로 규정하고 있다. 단순한 조경사업이 아니라, 폭염 완화, 미세먼지 저감, 기후위기 대응, 학생 정서·건강 환경 개선을 위한 교육 안전 인프라로서의 의무적 성격을 갖는다.그러나 이번 예산안은 조례 취지와 달리 조성 예산만 일부 반영, 유지관리 예산은 별도 편성조차 없었다. 24년 기준으로 경기도 학교숲 조성률 23%(전체 학교수 2,441교 중 569개교), 조성된 학교숲도 학생 증가, 체육관 신축 등으로 인해 54%만 원형 유지되고 있는 상황인데도 10개교의 조성비만 편성됐다. 결국 조례가 규정한 '체계적·지속적 관리'의 기본 원칙이 제대로 반영되지 못한 것이다.""두 사업은 별개의 사업으로 보이지만 구조적으로 연동되어 있다. 냉난방기를 교체하려면 천장과 내부 구조물을 건드리게 되고, 그 과정에서 석면이 노출될 위험이 있기 때문에 석면 제거가 반드시 선행되어야 한다.그런데 2026년 예산안에서 석면 제거 예산은 약 500억 원 삭감, 냉난방기 교체 예산은 오히려 증액됐다. 이 구조는 현실에서 성립하기 어렵다. 석면이 남아 있는 학교에서는 냉난방기 교체가 진행될 수 없기 때문이다.더 큰 문제는 일정이다. 석면 제거는 방학 기간에만 시공이 가능하다. 교육청이 추경에서 예산을 반영하겠다고 했지만, 추경이 늦어지면 공사는 다음 해로 밀리게 되고, 이는 곧 냉난방기 교체도 함께 지연되는 결과를 낳는다. 학생 안전과 직결된 사업은 연동성을 고려한 사전 계획·본예산 반영이 필수다.""학교숲, 석면 제거, 냉난방기 교체는 중장기 목표가 분명하고 조례와 계획이 존재하며 현장의 요구가 지속적으로 제기되는 필수 사업이다. 그럼에도 이번 예산안은 사업 간 관계를 고려하지 않은 채 개별 항목 중심의 단선적 편성이 이루어졌다.예산은 단순한 숫자가 아니라 정책의 설계도다. 설계도 없이 예산만 따로 편성되면, 실행은 불안정할 수밖에 없다. 이 구조적 문제를 짚고자 한다.""학생들이 매일 생활하는 학교시설의 안전과 쾌적함은 어떤 정책보다 우선 돼야 한다. 그러나 2026년 예산안에서는 학교시설여건개선 분야가 7,337억 원, 약 31% 줄었고, 특히 석면·냉난방기·학교숲과 같이 학생의 환경·건강권과 직결된 사업이 대폭 축소되거나 지연되는 구조가 나타났다.반면 본청 차원의 정책사업 예산은 비교적 안정적으로 유지되고 있다. 예산은 의지의 표현이다. 경기도 교육이 무엇을 우선하느냐는 예산 편성안 숫자에 그대로 드러난다. 그 우선순위를 다시 학생에게 돌려놓아야 한다고 보고 있다.학생들이 매일 생활하는 학교시설의 안전·쾌적성은 정책 이전의 기본권적 영역이다. 따라서 교육 예산은 정책사업보다 학생의 안전·기후환경·학습여건 개선을 최우선에 두는 구조로 재편되어야 하며, 그것이 교육의 본질과 현장의 요구를 가장 정확하게 반영하는 길이다."