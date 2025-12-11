'범죄 악용' 법무부 출국금지 조회 서비스 "법 개정·시스템 개선해야"

▲캄보디아에서 해를 거듭할 수록 보이스피싱, 로맨스스캠, 주식리딩방 등 불법취업사기가 늘어 있어 필리핀과 태국과 같이 코리안데스크 설치가 시급하다는 여론이 현지 교민사회에서 일고 있다. ⓒ AI 이미지 관련사진보기