대전·충남 통합 '신중론'... "그릇 크다고 밥이 저절로 담기나"

박정현 부여군수

이재명 대통령이 지난 5일 충남 타운홀 미팅에서 대전·충남 "국정을 책임지는 사람의 입장에서 충남과 대전을 통합해 보면 어떨까 하는 생각을 가지고 있다"라고 밝힌 뒤 대전·충남 행정통합 문제가 또다시 논란의 중심에 섰다.김태흠 충남지사는 이날 '김태흠의 생각'을 통해 "대전·충남 통합은 국가 균형발전을 위한 첫걸음이자, 국가 생존전략으로 더 이상 뒤로 미룰 사안이 아니다"라며 '환영한다'는 뜻을 밝혔다.하지만 지역에서는 대전·충남 통합을 마냥 반기는 것은 아니다. 대통령이 충남에 다녀간 뒤 5일이 후인 지난 10일 대전·충남 통합에 대한 '신중론'이 나왔다. 박정현 부여군수는 이날 사회관계망서비스에 "그릇이 크다고 밥이 저절로 담기진 않는다"며 대전충남 통합 문제에 대해 신중할 필요가 있다는 입장을 피력했다.박 군수는 "충남과 대전을 하나로 합친다는 구상, 지방이 살기 위해선 뭉쳐야 한다는 생각엔 저 또한 공감한다"면서도 "하지만 행정가로서, 그리고 소멸 위기를 온몸으로 겪고 있는 현장 군수로서 밤잠을 설치게 만드는 질문 하나가 떠나질 않는다"라고 말했다. 그러면서 "지도를 합치면, 우리 삶의 격차도 정말 더 좋아질까?"라고 썼다.그러면서 "큰 도시는 더 커지고, 작은 시군은 그 거대한 그림자 속에 가려져 오히려 더 빨리 시들어버리는 것은 아닐까"라며 "화려한 청사진 뒤에 숨겨진 '기울어진 운동장'을 우리는 정작 외면하고 있는 것은 아닐까 하는 걱정"이라고 덧붙였다.다만 박 군수는 "단순히 반대를 위한 반대가 아니다"라고 강조했다. 박 군수는 "집을 크게 짓는 것(통합)보다 중요한 건, 그 집안의 가장 약한 식구도 따뜻하게 잘 수 있는 방(내실)을 마련하는 일"이라며 "조만간 이 '충남대전 행정통합'이 성공하기 위해 우리가 반드시 짚고 넘어가야 할 안전장치들에 대해 이야기하려 한다"고 여운을 남겼다.앞서 지난 1989년 충남과 대전은 대전이 직할시로 승격되면서 분리됐다. 이후 충남도청은 지난 2013년 대전에서 예산과 홍성 사이에 위치한 내포신도시로의 이전을 완료했다.지난 2001년 서해안고속도로가 개통된 이후, 충남에서는 그동안 변방으로 꼽히던 서산과 당진이 충남의 발전 축으로 급부상했다. 서쪽 끝에 위치한 두 지역은 수도권과 가까워지면서 대전과는 상대적으로 멀어졌다. 의료 서비스와 문화 생활을 대전이 아닌 서울에서 누릴 수 있는 여건이 일부 충족된 것이다.지역에서 "충남의 대전 의존도가 낮아진 시점에서 과거와 같은 행정통합이 어떤 의미가 있는 것인지 와 닿지 않는다"는 지적이 나오는 것도 그 때문이다.김미선 예산홍성환경운동연합 활동가는 지난 5일 대통령과의 타운홀미팅에서 대통령에게 "대전에는 발전소 하나도 없다. 대전과 충남이 통합되면 대전은 자연스럽게 전력 자력도가 높아진다. 대전은 폐기물 처리장 하나 가지고 있지 않다. 결국 그것(대전충남이 통합되면 대전의 폐기물)은 농촌지역으로 가게 되어 있다"라고 지적했다. 그러면서 "지역 환경(파괴) 문제가 가속화 될 경우, (지역의) 인구 소멸을 오히려 더 부추길 수 있다"고 경고했다.