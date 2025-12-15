왜 한국의 섭식장애는 아직도 '개인의 비극'으로 남는가

[EDAW2026 특집] 섭식장애와 돌봄의 정치

섭식장애는 개인의 의지 부족이나 미적 기준의 영향만으로 설명될 수 있는 문제가 아닙니다. 이는 감정, 신체, 관계, 사회 구조, 의료 체계, 기술 환경이 서로 깊게 얽힌 정치적·물질적·제도적 현상입니다. 그럼에도 한국 사회의 논의는 오랫동안 개인 책임, 가족 문제, 혹은 의학적 진단 안에 갇혀 있었습니다.



<섭식장애와 돌봄의 정치>는 이러한 협소한 틀을 넘어, 세계 각지의 연구자·활동가·정책 전문가·당사자 연구자들이 경험과 지식으로 구축해온 더 넓은 정치적 지평을 한국어로 소개하는 인터뷰 시리즈입니다. 이들은 모두 서로 다른 현장에서 일하지만 섭식장애를 이해하고 돌봄을 재구성하기 위해서는 법, 젠더, 노동, 디지털 기술, 불평등, 거버넌스, 당사자 경험을 함께 다루어야 한다고 입을 모아 말합니다.



이 시리즈는 그들의 목소리를 가능한 한 충실하게 번역해 전하며, 한국의 독자 - 특히 당사자, 활동가, 정책 입안자, 연구자 - 가 새로운 질문을 던지고 다른 길을 상상할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.



* 기획·글: 박지니 (작가, 잠수함토끼콜렉티브 활동가)

"대한민국은 2008년 UN 장애인권리협약을 비준했고, 그 뜻은 이렇습니다. 그것은 한국 정부가 당사자들이 자발적이고 당사자들의 요구에 부응하며 질적으로 우수한 정신보건 지원을 받을 수 있도록 보장해야 하고, 그 지원은 당사자들에 의해 설계되고 실제로 운영되기까지 해야 한다는 뜻입니다. 그래서 저는, 한국 정부의 보다 적극적인 조치를 촉구하는 잠수함토끼콜렉티브의 캠페인을 지지합니다. 여러분도 함께해주시기를 바랍니다."

▲잠수함토끼콜렉티브 국가 청원 캠페인에 보내 온 사이먼 카털의 응원 메시지 잠수함토끼콜렉티브

큰사진보기 ▲공식 보고서 표지'Not Before Time' 호주 빅토리아주 정신건강 시스템에서 '국가가 초래한 해악(state-inflicted harm)'을 공식적으로 인정하도록 요구한, 경험 당사자 주도 보고서 (2022). 사이먼 카털을 포함한 당사자 전문가들이 작성했으며, 빅토리아주의 정신건강부 장관에게 제출된 정책 권고안의 최종본이다. 강제, 차별, 방치 등 제도적 피해를 국가 책임의 언어로 재구성한 최초의 당사자 주도 공식 문서라는 점에서 중요한 이정표로 평가된다. https://www.livedexperiencejustice.au/ ⓒ Not Before Time 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024 퀸즐랜드 정신건강연맹(QAMH) 연례회의2024년 11월 퀸즐랜드 정신건강연맹 연례회의에 초대된 사이먼 카털은 '운(luck)·기회·행동'이라는 프레임으로, 왜 그리고 어떻게 정신건강 시스템의 한가운데에 인권을 놓아야 하는지를 이야기했다. 그는 과거 월스턴 파크(Wolston Park) 같은 정신병원이 국가가 만든 고통과 학대의 공간이었고 그곳에 있었던 사람들은 "운이 없었던" 사람들이었지만, 자신은 정신적 붕괴 이후 강제 정신의료 시스템이 아니라 가족과 친구들의 손에 "운 좋게" 안길 수 있었다는 경험을 들려주며, 퀸즐랜드에 이미 존재하는 주(州) 인권법이야말로 이 분야에 주어진 '운'이자 '기회'라고 강조했다. 인권이 중심에 놓이지 않으면 돌봄과 학대의 경계가 쉽게 흐려지며, 인권법은 따라서 결정이 내려진 뒤 붙이는 미사여구가 아니라 결정 이전에 반드시 거쳐야 하는 검토 기준이어야 한다고 역설했다. * 출처: https://www.youtube.com/watch?v=sb7Us9X2yRE ⓒ QAMH 관련사진보기

큰사진보기 ▲'Not Before Time' 공식 웹사이트 메인 화면2021년 빅토리아주 정신건강시스템 왕립위원회(Royal Commission)의 최종 보고서는 향후 시스템 개편 방향을 제시했지만, 당사자·생존자들은 여전히 과거와 현재의 해악이 부정된 채 남아 있다는 점을 지적했다. 이 문제의식을 반영해 2022년 보건부는 "국가 차원의 해악 인정(State Acknowledgement of Harm)" 모델을 공식적으로 의뢰했고, 그 결과물이 바로 'Not Before Time' 프로젝트이다. 웹사이트는 이 프로젝트의 배경, 당사자 증언, 정책적 의미, 그리고 전체 보고서를 누구나 접근할 수 있도록 공개하고 있다. * 출처: https://www.livedexperiencejustice.au/ ⓒ Not Before Time 관련사진보기

큰사진보기 ▲빅토리아 정신건강 왕립위원회 증언: "도움을 청했지만 대답은 없었다"왕립위원회(Royal Commission)에 직접 증언한 아멜리아 모리스는 "도움을 요청하면 아무 대답도 돌아오지 않는 시스템"의 현실을 생생하게 설명했다. 그는 '도움을 요청하라'는 캠페인 문구와 달리 실제 시스템 안에는 사람을 받아낼 구조가 존재하지 않는다는 모순을 지적했다. 이 증언은 왕립위원회가 결론적으로 내린 "더 이상 기능하지 않는 시스템"이라는 진단을 상징적으로 보여준다. ⓒ Royal Commission 관련사진보기