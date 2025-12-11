박완주 전 의원 강제추행 피해자 "연탄 봉사 말고 감옥 돌아가야"

큰사진보기 ▲박완주 전 의원이 지난 2023년 8월 30일 서울 남부지법에서 열린 첫 공판기일에 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대법원에서 박완주 전 더불어민주당 국회의원 징역 1년이 확정된 날, 강제추행 피해자인 전직 보좌관 A씨는 "연탄 나눔 봉사로 스스로를 미화하려 하지 말고 이제 감옥으로 돌아가 법원이 선고한 나머지 형량을 온전히 채우기 바란다"라고 밝혔다.대법원 1부(주심 대법관 신숙희)는 11일 오전 박완주 전 의원의 상고를 기각하고 강제추행·명예훼손 혐의를 유죄로 인정해 징역 1년을 선고한 항소심(2심) 판결을 최종 확정했다. 박 전 의원은 지난 2024년 12월 1심에서 징역 1년을 선고받고 법정구속됐는데, 2025년 7월 항소심 재판 과정에서 보석으로 석방됐다. 박 전 의원은 대법원 확정 판결에 따라 교도소로 돌아가 남은 형기를 마쳐야 한다.피해자 A씨는 대법원 판결 선고 직후 입장을 내고 "오늘 이 결과를 받기까지 4년하고도 이틀이 넘는 시간이 걸렸다. 그 시간 동안 저는 거의 매일 그날의 시간에 머물러 있었다"라고 밝혔다.그는 박 전 의원이 끝까지 자신의 행위를 인정하지 않은 점에 분노했다. "법정 안팎에서 뻔뻔한 거짓을 되풀이했고 책임을 부정하는 말과 행동을 멈추지 않았다. 그의 가족과 몇 안 되는 지지자들은 온·오프라인의 2차 가해를 계속해 왔다"면서 "피고인은 항소심 선고 후 저와 제 가족·지인들 앞을 지나가며 입에 담기 힘든 욕설을 일부러 크게 내뱉었다. 항소심을 끝냈다는 안도와 달리 저는 또다시 분노할 수밖에 없었다"라고 전했다.A씨는 이어 "이 판결이 단지 한 정치인의 범죄를 인정하는 데서 멈추지 않기를 바란다. 이 사건은 권력관계 속에서 벌어지는 성폭력이 어떻게 가해자의 편에서 왜곡되고, 피해자가 얼마나 쉽게 고립될 수 있는지를 보여주는 사건이라고 생각한다"면서 "피해자의 무너져 버린 일상은 판결 선고와 동시에 회복되지 않는다. 저는 직장을 잃었고 지금도 여전히 신경정신과 치료를 이어가고 있다"라고 설명했다.또한 "이번 판결로 권력형 성폭력의 피해자가 더 이상 벼랑 끝으로 내몰리지 않고 자신의 일상으로 안전하게 돌아갈 수 있는 사회가 되기를 간절히 바란다"면서 "그리고 제 존엄을 지키며 살아가기 위해 앞으로의 시간을 제 방식대로 다시 차곡차곡 쌓아가겠다"라고도 했다.A씨는 박 전 의원을 향해 "이제 당신에게 정치적·사법적 책임을 넘어 '인간'으로서 최소한의 사과를 요구한다"면서 "당신이 행사한 그 많은 부도덕하고 부당했던 권력이 한 사람의 삶을 어떻게 무너뜨렸는지, 그로 인해 얼마나 깊은 상처와 고통이 가해졌는지 더 이상 피하지 말고 깊이 반성하길 란다"라고 밝혔다.