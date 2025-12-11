탄핵 이후 첫 지방선거, 용인시 정치 지형도 재편되나

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

2026년 제9회 전국동시지방선거가 반년 앞으로 다가오면서 전국 정치 구도가 출렁이고 있다. 계엄 시도와 대통령 탄핵이라는 초유의 사태가 이어졌고, 그 여파가 고스란히 내년 지방선거 국면으로 이어지고 있다.지방선거는 통상 지역 현안과 인물 경쟁에 비중을 두지만 이번 선거만큼은 다르다. 전국 정국의 흐름이 지역 선거에도 그대로 겹치는 구조다. 이런 전체 판세는 용인시에도 예외 없이 영향을 미치고 있다. 용인시 인구 110만 명 시대, 정치적 무게는 이미 광역 수준이다. 시장 선거와 시·도의원 선거 모두 전국 판세와 맞물리며 새 판을 짜게 될 가능성이 커졌다.전국 정치 지형을 먼저 보면, 탄핵 이후 국정 신뢰도 회복 문제와 정당 재편 가능성이 가장 앞에 놓여 있다. 대통령 탄핵이 헌정질서 회복이라는 의미를 지니는 동시에, 정당의 책임과 후보 선택 기준을 재구성하는 변수로 작동하고 있다.앞서 치러진 국회의원과 대통령 선거를 통해 확인됐듯 국민의 선택 기준이 기존의 이념 축에서 벗어나 '정치적 책임'과 '체제 수호'라는 새로운 축으로 이동하고 있다. 이는 지방선거 후보들에게도 같게 적용될 전망이다. 단순한 지역 인지도, 공약 능력만으로는 표심을 얻기 어려워졌다는 것이다.탄핵 이후 정당별 지형에서는 더불어민주당이 빠르게 복원력을 보이며 결집하고 있다. 반면 국민의힘은 총선 이후 전국적으로 재정비 기류가 이어졌지만 대선이란 큰 산을 넘지 못했다. 결국 중도 확장 전략과 책임정치 이미지 구축이 주요 과제를 받은 것이다.군소정당은 탄핵 국면에서 일정 관심을 받았지만 지방선거까지 존재감을 이어갈지는 미지수다. 전국적으로는 여전히 다자구조보다는 양당 간 경쟁 구도를 벗어나지 않을 것이라는 관측이 우세하다.이런 전국 흐름은 지방선거에서 가장 큰 단위인 광역단체장 선거와 광역의원 선거부터 영향을 준다. 여론조사 지형은 지역별로 온도 차를 보이지만, 전국 흐름을 반영하는 수도권은 정권 평가 성향이 강하다.용인이 위치한 경기도 역시 같은 흐름을 보이고 있으며, 민심 변화가 지방선거에 빠르게 반영되는 지역이다. 이러한 구조에서 용인시 선거는 '지역 선거+전국 정치 평가'라는 이중성격을 지닐 수밖에 없다.2022년 제8회 지방선거에서 용인시는 국민의힘이 강세를 보였다. 시장 선거에서는 국민의힘 후보가 당선됐고, 도의원 지역구 10곳 중 8곳을 국민의힘이 차지했다. 시의원 선거에서는 두 거대 양당이 사실상 의석을 나눠가졌지만, 국민의힘이 당시 정권 교체 직후 선거라는 점에서 유리한 전국 지형을 적극 활용했다는 분석이 많다.반면 2024년 총선에서는 용인 전체 4개 선거구에서 민주당이 모두 승리했다. 중앙 정치에 대한 평가 성격이 강하게 반영된 결과였고, 정권 심판론이 강하게 작용한 선거였다. 같은 도시에서 2년 사이 정반대 결과가 나온 만큼 용인의 유권자 성향은 고정적이라고 보기 어렵다. 이 같은 지형 변화는 2026년 지방선거에서도 반복될 가능성이 크다.현재 용인 정치권의 시장 후보군 움직임은 전국 판세 영향을 그대로 반영한다. 민주당 내부가 가장 활발한 이유도 전국 정치 분위기와 결합해 '승산 있다'는 판단이 작용했기 때문이다. 김민기 국회 사무총장은 다선 국회의원 출신으로 확장력이 크다. 출마 여부만으로도 시장 선거의 전체 구도가 재편될 수 있을 만큼 영향력이 있다.백군기 전 시장은 한동안 가능성이 제기됐지만 최근에는 이름이 잦아졌다. 정치적 선택지를 가장 넓게 가지고 있던 만큼 '지역 정치보다는 외부 활동'에 더 무게를 둔 것 아니냐는 이야기까지 나온다. 정춘숙 전 의원도 꾸준히 출마 가능성이 거론되는 인물이다. 여성 정치인으로서의 상징성과 지역 기반 탄력에 따라 이후 일정이 결정될 것으로 보인다.그중에서 가장 활발히 움직이는 인물은 현근택 전 수원시 부시장이다. 12월 5일 사퇴를 통해 사실상 출마를 공식화했다. 민주당 후보군 중 가장 공개적이고 빠른 움직임을 보여 조직 정비를 일찍 시작할 가능성이 높다.정원영 전 용인시정연구원장은 정책 정통성을 강점으로 한다. 시정 정책과 산업 구조를 깊이 이해하고 있어 '정책형 후보'로 분류된다. 그 외 이광재 전 강원지사의 이름도 일부에서 흘러나오지만 흐름이 뚜렷하지는 않다.국민의힘은 후보군이 아직은 거론되는 폭이 좁다. 이상일 시장이 일찌감치 재선을 언급한 상태인 가운데 이우현 전 국회의원과 이동섭 전 국회의원이 주요 후보로 언급된다. 이 시장은 각종 기자회견에서 재선 용인시장을 하는 것을 바란다고 언급해, 향후 선거 무대를 '용인시'로 설정했다. 그런 가운데 이우현, 이동섭 두 전직 국회의원은 처인구 기반이라는 점이 공통점을 앉고 활용을 이어가고 있다. 어떤 조직력을 등에 엎는지에 따라 향후 거취가 결정될 것으로 보인다.처인구 정치권이 내년 지방선거에 적극 반응을 보인다는 것은 국민의힘이 기흥·수지에서 뚜렷한 전면 후보를 확보하지 못했다는 뜻이며, 용인 전체에서 균형을 잡기 어려운 구조가 될 수도 있다라는 분석도 가능한 대목이다.현 시장의 재선 도전은 일찌감치 선언된 사안이지만 지난 총선에서 전패가 당내 정치적 동력을 약화한 부분은 부정하기 어렵다. 국민의힘 내부에서는 "새 인물이 등장하지 않으면 어려울 수 있다"는 우려도 존재한다.시장 선거 못지않게 시·도의원 선거 판세도 중요하다. 용인은 지난 선거 때마다 선거구 변화가 이뤄졌다. 도시 확장과 인구 증가가 빠른 만큼 이번 선거에서도 조정 가능성이 높다는 분석이 많다. 정치권에서는 시도의원 의석이 최대 2~3석 증가할 것이라는 전망을 내놓는다. 이 변화는 중진 정치인의 재배치, 신인 정치인의 등장, 전직 의원 복귀 등 다양한 인물 흐름을 촉발할 것으로 보인다.도의원 선거는 가장 경쟁이 치열해질 분야로 보인다. 국민의힘은 지난 선거 압승을 재현하고 싶은 입장이고, 민주당은 잃은 의석을 되찾아야 하는 상황이다. 양당 모두 현역 프리미엄과 정치 신인의 교체 요구가 맞물려 당내 경쟁부터 극심해질 전망이다.시의원 선거는 신구 대결 양상이 강해질 것이라는 분석이 많다. 지난 선거에서 정치 신인이 크게 약진했기 때문에 이들의 재선 시도가 변수로 작용할 것이다. 동시에 전직 의원들이 지역을 바꾸며 복귀를 노리고 있어 대진표가 복잡해질 가능성이 높다.가장 중요한 변수는 '계엄–탄핵–대선'이라는 삼중 충격이 지방선거에 어떻게 투영되냐는 것이다. 후보들이 어떤 입장을 취했는지, 어떤 정치적 책임을 져야 하는지, 정당 내부에서 어떤 태도를 보였는지가 선거의 핵심 판단 기준으로 떠오르고 있다. 지역 선거라 해도 전국 정치의 큰 흐름을 벗어날 수 없는 국면이다. 시민들은 단순한 인지도보다 민주주의 가치와 정치적 안정성을 기준으로 후보를 검증할 가능성이 크다.정치권은 2026년 지방선거는 후보 개인의 역량과 태도가 전국 정치 수준의 검증을 거치게 되는 선거가 될 것으로 분석하는 분위기다. 결국 용인 정치의 판세를 가르는 것은 인물과 정당의 조합, 그리고 시민의 선택이다. 용인은 경기도에서도 가장 정치적 역동성이 높은 도시다. 인구 110만 명의 대도시로서 정책·산업·교육·교통 등 삶 전반에 영향을 미치는 결정적 선택을 해야 하는 시점에 와 있다.2026년 지방선거는 용인 정치 구조 자체를 재편할 수 있는 분수령이다. 전국 정치의 격변이 지역으로 전이되는 흐름 속에서 어떤 인물이 시대적 요구에 응답할 수 있을지, 그리고 시민이 누구에게 기회를 줄 것인지가 앞으로의 용인을 결정짓는다. 선거까지 남은 6개월은 길지 않지만 정치에서는 충분한 시간이다.