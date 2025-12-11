"아이들은 사랑으로 자라는 나무입니다"

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

경기 용인 김량장동 골목 어귀, '중앙동 푸른학교' 문을 열면 계절과 상관없이 은은한 따뜻함이 먼저 다가온다. 아이들의 웃음이 구석구석 차오르고, 서로 건네는 짧은 안부가 작은 봄바람처럼 흐른다. 1998년 겨울, 아이들에게 따뜻한 밥과 안전한 쉼터를 내어주기 위해 시작된 푸른학교는 26년 동안 지역 아이들의 든든한 '꿈의 보금자리'로 자리 잡았다.그 긴 세월을 한결같이 지켜온 사람. 바로 이유나 센터장이다. 그에게 푸른학교는 아이들과 함께 울고 웃으며 인생을 배운 '삶의 학교'이자, 매일매일 기적 같은 성장을 목격하는 정원이다.이유나 센터장은 '푸른학교'라는 이름을 말할 때마다 연둣빛 색을 떠올린다."푸른색을 말할 때 파랑이나 짙은 초록보다 먼저 떠오르는 건 연둣빛이에요. 흙을 조금 밀어올리며 올라오는 새싹 같은 색이죠. 작지만 충분한 가능성을 품은 빛. 그 새싹들이 울창한 숲으로 자랄 때까지 옆에서 지켜주는 곳이 푸른학교예요."과거 IMF 시절, 부모의 빈자리를 채우기 위해 시작됐지만, 지금의 푸른학교는 다르다. 맞벌이 가정 등 돌봄이 필요한 아이라면 누구나 와서 꿈을 키우는 '방과 후 내 집'이다. 이 센터장은 이곳이 특정 환경에 놓인 아이들만 오는 곳이라는 낡은 시선을 거부한다. 그저 한 명 한 명이 고유한 빛을 가진 존재라는 사실만 분명할 뿐이다."부족함을 메우는 곳이 아니라 아이들이 가진 가능성을 발견하고 키우는 곳." 이 센터장은 푸른학교를 그렇게 정의한다.중앙동 푸른학교에는 초등 1학년부터 중학생까지 다양한 아이들이 함께 어우러져 지낸다. 이 센터장이 가장 먼저 생각하는 교육의 방향은 '공동체'다. 성적보다 친구를 배려하는 일, 서로 다른 점을 존중하는 태도를 배우는 일이 우선이라고 말한다.이 센터장은 아이들의 순수한 마음에서 어른들이 배워야 할 점이 많다고 말한다. 한번은 인도네시아에서 온 친구가 센터에 처음 왔을 때의 일이다. 어른들은 혹시나 생김새가 다르다는 이유로 친구들이 낯설어하지 않을까 걱정했다.하지만 기우였다. 아이들의 반응은 뜻밖이었다. "너 인도네시아에서 왔어? 그럼 비행기 타봤겠다! 우와, 정말 부럽다!" 아이들에게 '다름'은 차별의 이유가 아니라 '부러움'과 '호기심'의 대상이었다. 이 센터장은 "어른들이 가진 편견이 아이들에게는 존재하지 않는다. 그 투명한 마음을 지켜주는 것이 우리의 역할"이라고 말한다.푸른학교는 다양한 문화가 자연스럽게 스며드는 공간이다. 아이들은 지난해와 올해 열린 '세계 놀이 축제'에서 각자의 엄마 나라 놀이를 친구들에게 알려주며 자부심을 느꼈다. 서로의 다름이 꽃이 되는 시간. 아이들은 그 속에서 세계 시민으로 자란다.아이들은 교실에만 머물지 않는다. 2021년 '용인 민속오일장 지도 만들기' 프로젝트는 마을과 아이들의 거리를 좁혔다. 아이들은 오일장을 직접 걸으며 가게 하나하나의 위치를 기록했다. 지도의 뒷면에는 이불 가게 사장님, 떡을 파는 어르신, 채소를 다루는 상인들의 이야기를 아이들 손으로 담았다.처음엔 단순한 과제였지만, 아이들의 시선은 어느새 변화했다. 등하굣길에 스쳐 지나던 오일장이 '이웃의 삶터'로 다가온 것이다. 이 지도는 2023년 경기도지사상을 수상하며 그 가치를 공식적으로 인정받았다.아이들은 이제 지역 사회의 일원으로 서기 시작했다. 시장을 지나가며 상인들과 자연스럽게 인사를 나누고, 가끔은 단골처럼 챙김을 받는다. 이 센터장은 "혼자 자라는 아이는 없다. 마을이 함께 키우는 아이가 더 단단해진다"고 말한다.아이들은 스스로 걸어본 길만큼 세상을 이해한다. 작은 골목도 천천히 걸으면 새로운 이야기가 보인다는 사실을 이 프로젝트를 통해 배웠다.26년이라는 시간은 작은 아이를 어른으로 만들었다. 군 입대를 앞두고, 오랜만에 들린 아이가 건네는 인사. 엄마가 되어 아이를 안은 채 "선생님 덕분에 행복했어요"라고 웃는 제자의 모습. 이 센터장은 그 순간마다 가슴이 뜨거워진다고 말한다.현실의 고민도 있다. 물가는 오르는데 체험 활동비는 10년 넘게 동결된 수준이다. 아이들에게 더 넓은 세상을 보여주고 싶지만 선택지를 줄여야 하는 순간이 많다. 그럼에도 자리를 지키는 이유는 단순하다. "선생님은 항상 여기 계시죠?" 아이들의 이 한마디가 그는 이 공간을 떠나지 못하게 한다.이유나 센터장의 바람은 소박하다. 아이들이 하루하루를 꽃처럼 즐겁게 사는 것. 그리고 먼 훗날, 유년 시절을 떠올렸을 때 푸른학교가 따뜻한 추억의 한 페이지로 기억되는 것."아이들에게 필요한 건 거창한 물질이 아니에요. '너는 소중한 존재야', '우리가 너를 응원해'라는 믿음이죠. 용인 시민들이 햇살처럼 관심을 보내주면 아이들은 더 푸르게 자랄 거예요."