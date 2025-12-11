'경로당에도 인공지능을', 울산시 내년 101개소 지정해 운영

큰사진보기 ▲울산 남구 옥동의 노인시설. 무더위 쉼터로 지정돼 인근 어르신들이 폭염을 피해 찾는다 ⓒ 박석철 관련사진보기

AD

'인공지능(AI) 수도'를 추구하고 있는 울산광역시가 내년부터 맞춤형 노인복지정책의 일환으로 경로당 운영에 인공지능을 도입한다.지역 노인들의 쉼터인 경로당을 단순한 쉼터를 넘어 디지털 서비스를 제공하고 전 세대가 함께 이용하는 공간으로 조성하기 위해 '인공지능(AI) 경로당 행복이(e)음터' 101개소를 선정해 내년 하반기부터 본격 운영하는 것.'인공지능 경로당 행복이음터'는 사업비 6억 원을 투입, 지능형 공동체(스마트 커뮤니티)형, 지능형 연결망(스마트 네트워크)형, 지능형(스마트) 프로그램형 등 세 가지 유형으로 나뉘어 추진된다. 카페형 도서관, 영화감상실을 조성하거나 화상 기반 플랫폼을 활용해 스마트팜(과학적 농업방법) 등 다양한 여가 프로그램을 비대면 강의로 제공하는 사업이다.울산시 관계자는 "인공지능 시대에 맞춰 경로당도 체계(패러다임) 전환이 필요하다"라며 "사물인터넷(IoT), 인공지능 등 첨단 기술을 접목해 어르신에게는 편리한 생활을, 주민에게는 열린 문화공간을 제공하는 '똑똑한 경로당'을 만들어가겠다"라고 밝혔다.이와 함께 울산시는 내년 노인일자리사업에 877억 투입하고 1만 8584명을 참여시킬 예정이다. 2025년과 비교해 사업비는 119억 원, 1441명의 일자리가 늘어나는 것이다.울산시는 또한 노인일자리사업 수행기관도 2개소 추가한 33개소로 확대해 노인일자리사업의 질적 향상과 전문성 강화에 나선다는 방침이다.울산의 노인복지정책으로는 현재 울산시가 17개의 노인복지관을 운영 중이며 이곳에는 매일 평균 1만 2364명의 어르신들이 이용하고 있다. 노인복지관은 복지·건강·교육·소통이 통합된 복합 동아리(커뮤니티) 공간으로 어문학, 요리, 정보화, 건강·스포츠 등 평생교육프로그램을 제공하고 있다.특히 노인복지관에서는 경로식당을 운영해 하루 7692명에게 영양학적으로 균형 잡힌 식사를 지원해 어르신의 신체적·정서적 건강을 도모하고 있고 내년에는 37개의 경로식당에 37억 원을 지원해 노인들의 결식 우려 해소에 나선다는 계획이다.한편 울산시는 초고령사회에 선제적으로 대비하기 위해 고령친화도시 정책의 내실을 더욱 강화기 위해 현재 제2기 고령친화도시 계획(2023~2027년)을 추진하면서 정주여건 개선·일자리 확대·건강·돌봄 지원 등 세부과제를 계속 이행 중이다.내년부터는 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 제3기(2028~2032년) 재인증 준비 절차를 본격화하고, 보건복지부 3차 기본계획과 연계한 '울산광역시 노후준비 지원 시행계획(2026~2030년)'을 새롭게 수립해 노년기 생활설계부터 복지서비스 연계까지 보다 체계적이고 촘촘한 지원체계를 마련할 계획이다.