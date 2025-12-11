전재수 장관 사의에 부산시장 선거판 요동치나

통일교 측의 전현직 여야 국회의원 금품 로비 의혹 명단에 이름에 올라있는 전재수(더불어민주당 부산 북구갑) 해양수산부 장관이 사의를 표명하면서 부산시장 선거 구도에도 적잖은 파장이 예상된다. 전 장관이 "불법은 없었고 책임있게 문제를 대처하겠다는 의미"라며 강하게 반박했지만, 국민의힘은 벌써 파상공세에 들어갔다.
"단호하게, 명백하게 사실무근"... 그러나 파장은 계속
미국 뉴욕에서 유엔 해양총회 유치 활동을 마치고 11일 오전 인천국제공항으로 입국한 전재수 장관은 기자들과 만나 "단호하게, 명백하게 사실무근이라는 말씀을 분명히 드린다"라고 입장을 밝혔다. 특히 자리에 연연치 않겠단 태도를 굳혔다. 그는 "얼마나 황당한 이야기인지 밝히기 위해선 직을 내려놓고 당당히 응하는 게 공직자의 처신"이라고 말했다.
'사의 표명이 의혹 일부를 인정하는 뜻이냐'는 질문에는 강하게 고개를 저었다. 민형사상 법적 대응 방침까지 강조한 전 장관은 "오해의 소지가 있을 것 같아서 고민했지만, 전혀 그렇지 않다"라고 설명했다. 정부 정책과 연내 해수부 부산 이전이 추진에 부담을 주지 않겠다는 그는 "엄청난 일을 하고 있는데 (사퇴하지 않으면) 장관으로 누가 될 수 있다"라고 현 사태를 우려했다.
전 장관을 둘러싼 논란은 김건희씨에게 금품을 전달한 혐의를 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 최근 재판에서 "민주당 의원 두 명이 천정궁(통일교 시설)에 왔다 갔다"는 증언을 추가로 하면서 확산했다. <한겨레>·JTBC 등이 특검이 구체적 이름과 현금·명품시계 전달 진술을 확보했다고 보도했고, <뉴스토마토>·<동아일보>·MBC 등은 현 통일부 장관인 정동영 의원, 나경원·김규환·임종성 등 전현직 국민의힘 의원 이름까지 거론하며 불을 지폈다.
특히 부산지역 정치권이 크게 술렁이는 모양새다. 전 장관이 여당의 부산시장 후보로 부상해왔기 때문이다. 여러 여론조사 가상경쟁 결과에서 선두를 차지하면서 지방정부를 탈환할 유력한 카드로 떠오른 상황이었다. 이재명 대통령이 취임하자마자 해양수산부 이전에 속도를 낸 것도 이와 무관치 않다는 해석이 뒤따랐다.
그러나 이번 논란을 제대로 해소하지 못하면 전 장관 카드가 무산될 수도 있다. 난감한 표정인 민주당에선 진실을 규명해 이를 바꿀 기회로 삼아야 한다는 목소리가 나온다. MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과의 인터뷰에 출연한 박수현 수석대변인은 "사실이 아니라는 것이 밝혀지면 오히려 전 장관이 더 큰 정치인으로 성장할 기회가 되지 않을까 생각한다"라고 말했다.
전 장관 공격에 집중하는 야당... 주진우 "특검뿐"
권성동 의원이 통일교로부터 1억 원을 받아 구속되고, 12.3 내란과 선을 긋지 못해 당내에 불화설이 커지며 난처한 처지였던 국민의힘 지도부는 대놓고 반전을 노리는 모습이다. 송언석 원내대표는 즉각적인 수사 착수를 촉구했고, 장동혁 당 대표는 되레 "이재명 정권과 민주당의 유착이 입증됐다"라며 비판을 퍼부었다. 나경원 의원 등 국민의힘 인사들 역시 의혹 명단에 올라가 있음에도 이러한 부분은 언급 없이 공격대상을 전 장관으로 집중했다.
지역에서도 비슷한 움직임이 인다. 부산의 주진우(해운대갑) 의원은 "전재수 결백을 증명할 유일한 방법은 특검뿐"이라며 압박에 나섰고, 부산시당은 공개 성명에서 "만약 사실이라면 공직자 윤리뿐 아니라 민주당의 기본 가치와 도덕성 자체를 뿌리째 흔드는 중대한 국기 문란 사안"이라고 전 장관을 몰아붙였다.
당혹감에 휩싸인 민주당 부산시당은 사태를 끝까지 지켜보자는 반응이다. 시당의 한 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "해수부 부산 이전이 추진되고, 부산시장 선거가 코앞인데 이런 일이 불거져 답답하다"라며 "전 장관이 결백을 주장한 만큼 일단 어떻게 흘러갈지 봐야 하지 않겠느냐"라고 말했다.
국민의힘 소속 박형준 현 시장이 3선 도전 의사를 밝혔지만, 부산시장 선거 여야 대진표는 아직도 불분명하다. 지방선거가 코앞인 시점에서 출사표를 던진 이는 이재성 전 민주당 부산시당 위원장뿐이다. 여기에 더해 여당에선 박재호 전 의원 등이, 야당에선 김도읍(강서)·조경태(사하을)·박수영(남구) 의원 등이 잠재적 후보군으로 꼽힌다. 다만 앞선 여러 여론조사로 박 시장과 전 장관의 경쟁력이 확인되면서 최종 두 사람이 맞붙게 될 거란 전망이 우세했다.
앞으로 전 장관의 거취는 그가 밝힌 대로 실제 반전 여부와 이후 수사에 달린 상황이다. 사태가 장기화하고 사실로 드러나면 완전한 악재로, 빠른 정리 수순으로 간다면 오히려 출마 명분을 굳히는 계기가 될 수 있다. 차재권 부경대 정치외교학과 교수는 "당장은 부정적인 효과를 커질 수밖에 없으나, 실제 결백을 입증하면 전화위복으로 작용할 수도 있다"라고 말했다.
