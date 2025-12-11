김종혁 "당게 조사는 장동혁 위기 탈출용 꼼수, 한동훈계 숙청 시나리오"

국민의힘 당무감사위원회가 결국 칼을 빼들었습니다. 이호선 당무감사위원장은 10일 긴급 공지를 통해 "지금까지 확인된 객관적인 사실관계"라며 "당원명부 확인 결과 한동훈 전 대표의 아내, 장인, 장모 이름과 동일 이름을 사용하는 당원은 같은 서울 강남구병 선거구 소속에 휴대전화 번호 끝 네 자리가 동일하다"고 밝혔습니다.
이는 문제의 당원게시판 글을 작성한 3명이 모두 한 가족 구성원일 가능성이 크다는 점을 암시한 것으로, 사실상 한 전 대표 측을 겨냥한 발표였습니다.
한동훈 전 대표는 즉각 반격에 나섰습니다. 그는 이날 SBS 유튜브에 출연해 "이호선 위원장은 '윤어게인'하면서 장동혁 대표가 데려온 사람"이라며 "최근 장 대표가 코너에 몰리다 보니 정적을 공격해 당내 분란을 일으키는 선택을 한 것인데, 이런 식으로 지도부 상황은 타개되지 않을 것"이라고 비판했습니다.
당내에서도 거센 반발이 터져 나왔습니다. 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 11일 <KBS 1라디오> '전격시사'와의 인터뷰에서 이번 당무감사 결과와 당의 대응 방식을 조목조목 비판하며, 이것이 단순한 진상 규명이 아닌 '정치적 의도'가 깔린 행보임을 시사했습니다.
"당원 신분 공개는 명백한 불법... 장동혁·이호선 고발 이어져"
김 전 최고위원은 가장 먼저 이번 사태의 위법성을 강력하게 지적했습니다. 그는 "정당법과 개인정보보호법상 당원 신분은 결코 공개할 수 없다"라며 "범죄 혐의가 있어 법원의 압수수색 영장을 받아야만 제출할 수 있는 것"이라고 설명했습니다. 과거 특검에서 당원 명부를 요구했을 때 당이 결사적으로 반대했던 명분도 바로 이것이었습니다.
김 전 최고위원은 "도대체 당무감사위가 무슨 근거로 위법 사실이 전혀 없는 당원들의 이름을 특정해 공개하는지 이해할 수 없다"라며 "현재 당원들이 이호선 감사위원장과 장동혁 대표를 개인정보법 위반 혐의로 영등포경찰서에 잇따라 고발하고 있다"라고 심각한 상황을 전했습니다. 당 지도부가 당원들로부터 형사 고발을 당하는 사상 초유의 사태가 벌어지고 있는 셈입니다.
김 전 최고위원은 이번 감사의 시점에 대해서도 강한 의구심을 드러냈습니다. 그는 "1년도 더 지난, 아무도 관심 없는 당원 게시판 문제를 왜 갑자기 꺼냈겠느냐"라며 "장동혁 대표가 당내 비판으로 궁지에 몰리자 여론의 시선을 돌리려는 정치적 의도"라고 분석했습니다.
즉, 지도부를 향한 비판 여론을 무마하기 위해 해묵은 논란을 다시 끄집어내 '이슈 돌려막기'를 하고 있다는 것입니다. 김 전 최고위원은 이를 두고 "어이없는 퇴행"이라며 당이 미래로 나아가기는커녕 과거의 구태에 갇혀 있다고 경고했습니다.
나아가 김 전 최고위원은 장 대표가 위기를 타개하기 위해 소위 '극우 세력'과 손을 잡으려 한다는 분석도 내놨습니다. 그는 "장 대표가 본인에게 제기되는 비판을 강성 우파, 이른바 극우에게 의존해 돌파하려는 것 같다"라고 진단했습니다.
특히 각종 막말 논란이 있었던 장예찬씨의 등용설을 예로 들었습니다. 김 전 최고위원은 "장 대표가 장예찬씨와 유튜브 방송을 한 다음 날, 그를 여의도연구원 부원장으로 임명한다는 이야기가 나오는데 국민들이 어떻게 보시겠느냐"라며 "국민 정서와 동떨어진 '마이웨이'는 정치적으로 올바르지 않다"라고 비판했습니다. 이어 "그것은 당 대표 본인의 판단이니 그에 따른 책임과 정치적 후과도 본인이 져야 할 것"이라고 덧붙였습니다.
"12월 내 한동훈계 숙청 시나리오... 현대판 연좌제인가"
김 전 최고위원은 이번 사태의 최종 목적이 차기 지방선거 공천 배제와 '한동훈계 숙청'에 있다고 주장했습니다.
그는 일각에서 제기되는 공천 배제설에 대해 "그럴 가능성이 상당히 있다"라며 "한동훈 대표는 게시판에 가입조차 안 되어 있는데, 가족과 이름이 같다는 이유로 책임을 묻는 건 대한민국에 무슨 연좌제가 있는 것이냐"라고 반문했습니다. 이어 "범죄도 아닌 일에 대해 책임을 지라고 하는 것은 상식적으로 납득이 안 된다"라고 목소리를 높였습니다.
특히 김 전 최고위원은 현 지도부의 전략을 구체적으로 언급했습니다. 그는 "취재해 보면 12월 말까지 한동훈 전 대표와 저 같은 한동훈계를 정치적으로 매장시키고, 그 뒤에 중도층에게 어필하겠다는 전략 같다"라며 "계엄 사태 때 당을 지킨 사람들의 손발을 묶어놓고 중도층에 다가가겠다는 건 논리적으로 말이 안 되는 허상을 쫓는 것"이라고 일갈했습니다.
또한 지방선거 공천 룰을 '당심 70%'로 변경하려는 움직임에 대해서도 쓴소리를 쏟아냈습니다. 김 전 최고위원은 "서울시 국회의원들과 당협위원장들도 이렇게 가면 선거 폭망한다고 우려한다"라며 "나경원 의원이 룰을 바꿔놓고 본인(서울시장 출마 시)에게는 5대 5 룰을 적용하겠다고 주장하는데, 터무니없는 말"이라고 꼬집었습니다.
"한동훈 욕설엔 눈감더니... 사설 링크는 문제 삼나"
게시글의 내용과 형평성 문제도 도마 위에 올랐습니다. 김 전 최고위원은 문제가 된 게시글에 대해 "윤석열, 김건희 대통령 부부에 비판적인 신문 사설이나 칼럼을 링크한 수준"이라며 "익명 게시판에서 대통령 부부에 대한 비판도 할 수 없는 것이냐"라고 반문했습니다.
이어 그는 "당시 게시판에는 한 전 대표를 향해 '살모사'라거나 '누굴 잡아먹었다'는 식의 입에 담을 수 없는 극언이 난무했지만 아무런 지적이 없었다"라며 "신문 칼럼 링크를 문제 삼는 것은 법률적, 정치적, 내용상으로 모두 말이 안 된다"라고 강하게 성토했습니다.
김 전 최고위원의 발언을 종합해 보면, 현재 국민의힘 주류 세력이 차기 당권이나 정치적 주도권을 쥐기 위해 한동훈 전 대표를 고립시키려 한다는 해석이 가능합니다. 과거 보수 정당에서 반복됐던 '배신자 프레임' 씌우기가 다시 시작된 셈입니다.
한동훈 전 대표를 향한 당의 칼끝이 결국 제 살을 깎아먹는 '자해극'으로 끝날지, 아니면 보수 재편의 신호탄이 될지 지켜봐야겠습니다. 하지만 분명한 건, 지금 국민의힘에는 '국민'은 없고 '권력'만 보인다는 사실입니다.
