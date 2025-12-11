시민단체, 단재고 입시비리 의혹 철저히 수사해야

시민단체가 단재고등학교 입시비리 의혹 관련 수사기관의 철저한 수사를 촉구했다.
11일 학부모 및 교육관련 단체로 구성된 충북교육연대는 성명을 발표하고 "공정성을 상실한 단재고 입시비리 의혹에 대한 책임을 규명해야 한다"고 밝혔다.
충북교육연대는 먼저 "학교는 교육과정위원회, 학업성적관리위원회 등 관련 위원회 심의를 거쳐 학사운영 계획과 일정을 확정하며, 재난 등 불가피한 사유가 아닌 한 이를 변경하지 않는 것이 원칙"이라고 밝혔다.
이들은 "단재고는 입학전형규정·접수 마감일·원서 접수 방식 등을 여러 차례 급박하게 변경했다"며 "이는 예측 가능성과 공정성을 해치는 중대한 사안으로, 직권남용 및 업무방해가 의심될 수 있는 수준의 절차적 위반"이라고 강조했다.
1차 전형 합격자 발표를 하루 앞두고 선발기준을 변경한 부분에 대해서도 투명성을 상실했다고 지적했다. 충북교육연대는 "더 많은 지원자들에게 응시 기회를 부여하기 위한 조치라는 입장은, 개교 초기부터 학교가 스스로 마련해야 할 원칙·신뢰·투명성을 무너뜨린 근시안적 변명에 불과하다"고 비판했다.
이들은 충북교육청에 대해 철저한 감사를 진행해 달라고 요구했다. 충북교육연대는 "충북교육청은 이번 사안을 공정성 훼손과 법적 쟁점으로 이어질 수 있는 중대한 행정 문제로 인식하고 즉각 철저한 감사를 실시하라"고 촉구했다.
이번 사건을 수사하고 있는 청주상당경찰서에 대해서는 "입학전형 변경 과정에서의 절차 위반 여부와 특정 지원자 합격을 위한 외부 청탁 가능성 등에 대해 신속하고 공정한 조사를 시행하라"고 요구했다.
청주상당경찰서는 지난 11월 단재고등학교 입시비리 의혹에 대한 첩보를 입수해 내사를 진행하고 있다. 지난 9일에는 단재고 입학전형에 응모했다가 탈락한 자녀를 둔 학부모를 불러 참고인 조사를 진행했다. 충북교육청도 지난주에 단재고 입시 의혹에 대해 감사 절차를 개시했다.
