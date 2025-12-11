시민단체, 단재고 입시비리 의혹 철저히 수사해야

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사 충북도, 징계공무원 등에 수당 4100여만 원 '부당지급'... 회수 조치