통일교 의혹 총공세 나선 국힘 "이재명 게이트, 특검해야"

전재수 해양수산부 장관 등 더불어민주당 인사들의 통일교 연루 의혹 관련 파문이 커지자 국민의힘이 이재명 대통령을 정조준하는 등 공세 수위를 높이고 있다. 국민의힘은 "이재명 게이트", "국정농단" 등 강도 높은 표현을 동원하며 "통일교와 유착된 것은 이 정권과 민주당"이라고 총공세를 폈다.장동혁 국민의힘 대표는 11일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해, 전날(10일) 윤영호 전 통일교 세계본부장이 결심 공판에서 통일교 금품 제공과 관련된 민주당 인사의 실명을 언급하지 않은 점을 꺼내 들었다.장 대표는 "결국 이 대통령의 공갈 협박이 먹혀들었다"며 "대통령의 겁박에 통일교가 입을 닫은 것은 통일교와 유착된 것이 이 정권과 더불어민주당임을 입증하는 것"이라고 주장했다.이어 "이 대통령이 민주당 대표 시절 통일교 핵심 인물에게 직접 임명장을 수여하는 영상까지 있다. 그렇다면 이 사건의 정점에 과연 누가 있겠나?"라며 "실상이 드러나는 것이 두려워 진실을 묻으려는 것이다. 이 대통령이 특검 수사 내용을 미리 보고받고 국무회의 공개 겁박에 나선 것이라는 의심도 지울 수가 없다"라고 했다.특히 "민중기 특검의 선택적 수사와 대통령 사전 보고 여부, 국무회의 발언 경위에 이르기까지 특검을 통해 진상을 밝혀야 할 심각한 국정농단"이라며 "민주당은 종합 특검을 운운하고 있는데 이 사건부터 특검을 해야 한다. 민주당은 피하지 말고 특검을 수용하기 바란다"고 말했다.이어서 발언한 송언석 원내대표도 "이번 사안은 전재수 장관 개인의 일탈로 끝날 문제가 아니"라며 "최근 드러난 여러 정황은 이재명 정권과 통일교의 강한 부정적인 유착 관계를 나타내고 있다"고 주장했다.그러면서 "대통령 본인과 성남 라인 핵심 인사들의 직접적인 통일교 접촉 의혹까지 더해지면서 이 사건이 이제 '통일교 게이트', '이재명 게이트'로까지 확산하는 상황"이라며 "이재명 정권의 불법 정치자금, 통일교 유착 의혹에 대한 철저한 수사를 강력히 촉구한다"고 강조했다.김민수 최고위원은 "민주당이 침묵과 변명으로 일관한다면 국민은 민주당과 통일교의 유착 의혹을 무소불위 권력으로 덮으려 한다고 생각할 것이다. '더불어덮어당', '더불어독재당'이라고 생각할 것"이라며 "민주당 당원 명부를 하루빨리 압수수색 하자"라고 주장했다.이후 비공개로 진행된 회의가 끝난 뒤 취재진과 만난 최보윤 수석대변인은 '통일교 특검법안 발의'와 관련된 질문에 "오늘 (비공개 회의에서) 별도로 얘기하진 않았다"면서도 "계속 법적인 검토 중"이라고 답했다.한편 국민의힘은 이날 오전 10시께 민중기 특별검사와 수사팀을 직무유기 혐의로, 전재수 장관 및 민주당 전·현직 의원들을 정치자금법 위반·뇌물수수 혐의로 경찰에 각각 고발했다.