청와대 상춘재 한자 현판, 한글로 바꾸자

대통령실은 용산 집무실을 12월 8일~14일에 청와대로 옮긴다고 발표한 바 있다. 이런 시점에서 대한민국을 상징하는 청와대 안에 사대주의 한자 현판(常春齋)을 한글로 바꾸자는 운동을 펴고 있는 이대로 한말글문화협회 대표를 지난 4일 주시경 마당에서 만나 그 경위를 들어봤다."네, 청와대 안에 외국 귀빈을 맞이하는 한옥이 있는데, 거기에 '齋春常'이라고 한문으로 쓴 현판이 걸려 있습니다. 이것을 '한겨레집'이나 '언제나봄'처럼 우리말글로 바꿔 달라고 건의했습니다. 전에는 대통령실에도 국민의 소리를 듣는 곳이 있었는데 지금은 국민신문고에도 민원을 내는 곳이 없습니다. 그래서 국무총리실 국무조정실로 민원을 내니 그 민원이 국가유산청으로 갔다가 다시 국무조정실로 되돌려보내는 어처구니없는 일이 벌어졌습니다.""이재명 대통령께서 취임사에서 "국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라, 진짜 대한민국다운 나라를 만들겠다"라고 하셨습니다. 그 말씀이 참 반가웠어요. 그런데 대한민국다운 나라라면 우리 대통령이 외국 손님을 맞이하는 곳에 우리 글자인 한글 현판이 걸려 있어야 하지 않겠습니까?""그렇습니다. 그 자리는 원래 일제 강점기 때 조선 총독 관사 별관인 '매화실(梅花室)'이라는 일본식 건물이 있던 곳입니다. 이승만 대통령 때 '상춘실'로 이름을 바꾸고, 박정희 대통령 때 '상춘재'라 불렀고, 전두환 대통령 때 전통 한옥으로 다시 지어 지금의 한문 현판을 달았습니다. 일본 식민지와 중국 속국 정신에서 벗어나지 못한 모습이지요.""문재인 대통령 때도 건의했고, 정부 민원 신문고를 통해 여러 번 건의했으나 받아들여지지 않았습니다. 특히 중국 시진핑 주석이 트럼프 대통령에게 "한국은 원래 중국 속국이었다"라고 말했다는 소식을 듣고, 혹시 시진핑 주석이 한국에 오면 한글 현판을 보여주자고 건의했었습니다.""네, 2011년에 국회가 한옥으로 영빈관을 짓고 '允中齋'라고 한자 현판을 달려고 했습니다. 우리가 한글로 바꿔 달라고 건의해서 결국 '사랑재'라고 한글로 쓰게 했습니다. 또 국회 상징이 한자 '國'이었는데, 이것도 한글 '국회'로 바꾸게 했고, 국회의원 이름패도 한글로 바꾸게 했습니다.""'언제나봄', '한나라집', '한겨레집', '아름나라집' 같은 이름을 제안했습니다. 상춘재(常春齋)가 '언제나 봄'이라는 뜻이니, 우리말로 '언제나봄'이라고 하면 뜻도 통하고 아름답지 않습니까?""많은 돈과 힘을 들이지 않고도 진짜 대한민국다운 나라를 만드는 모습을 보여줄 수 있습니다. 세종대왕의 애민 정신과 자주독립 정신을 되살리고, 수천 년 뿌리내린 사대주의와 일본 식민지 국민교육으로 길든 패배 의식을 쓸어버리는 일입니다. 어린이가 봐도 우리나라 대통령이 외국 귀빈을 맞이하는 우리식 한옥에 우리말글 현판이 걸린 것이 우리답다는 것을 알 것입니다.""우리말글이 살고 빛나야 우리나라가 살고 빛납니다. 한글 덕분에 국민 수준이 높아졌고, 경제와 민주주의가 빨리 발전해 세계가 놀라고 있으며, 우리 자주 문화가 꽃펴서 세계로 뻗어나가고 있습니다. 이재명 정부가 이 순수한 건의를 받아주어 성공한 정부가 되고, 세종대왕처럼 역사에 길이 남을 지도자가 되어 후손들로부터 존경받기를 바랍니다."한편 12월 10일 한글학회(김주원 회장)와 한글문화연대(이건범, 정재환 공동 대표)도 등기우편으로 건의서를 접수했다고 한다. 한글학회는 이사회에서 대안 이름으로 '세종관, 늘봄마루'로 정해 건의했다.