캐나다에서 운전면허증 갱신한 이야기

큰사진보기 ▲ICBC 사무실 내부, 면허증 발급을 위해 의자에 앉아 기다리는 모습 ⓒ 김종섭 관련사진보기

무심코 운전면허 유효기간을 확인하다가, 내년 1월 25일이 만기라는 사실을 알았다. 생각난 김에 곧바로 운전면허증을 갱신하러 갔다. 이번이 캐나다에서 두 번째 갱신이다. 면허증을 갱신하는 일은 늘 번거롭다. 긴 줄부터 시작해, 끝이 보이지 않는 기다림이 먼저 떠오른다.특히 이곳 브리티시컬럼비아주(BC)의 ICBC 발급센터를 방문할 때마다 생기는 고질적 불만이 하나 있다. 바로 면허증 사진 때문이다. 센터에 설치된 카메라 앞 발 모양이 그려진 위치에 서서 카메라에 눈의 초점을 맞춘다. 순간 강한 직광 플래시가 터진다.찍힌 사진을 직원은 모니터로 보여주며 수락을 요청한다. 내가 봐도 '이게 나인가?' 싶은 모습이다. 다시 촬영해 달라고 요청해도 결과는 그다지 다르지 않았다. 결국 '뭐… 이 정도면 됐겠지' 하고, 더 나아질 것 같지 않아 수락했지만 마음 한편에는 이전에도 그랬듯 씁쓸함이 쉽게 사라지지 않았다.지난해 한국에 잠시 체류하면서 면허증을 갱신했던 경험이 떠올랐다. 한국에서는 사진관에서 찍은 규격에 맞는 선명한 컬러 사진을 제출했다. 새로 바뀐 한국 면허증은 세련된 디자인에 선명도까지 좋았다. 면허증에 나온 사진 또한 누가 봐도 '나'라는 것이 한눈에 들어왔다. 받아 보는 순간 만족도는 말할 것도 없었다.반면 캐나다는 여전히 흑백 직광 사진을 고집한다. ICBC는 "강한 라이트와 흑백 처리는 위조 방지를 위해 필수"라고 설명한다. 실제로 BC주 면허증은 레이저 각인 방식을 사용해 물리적 위조를 어렵게 만드는 데 초점을 두었다고 한다. 강한 플래시가 얼굴의 모든 그림자를 지워 평면적이고 생기 없는 모습을 만들었고, 흑백 사진은 나 같지 않은 모습으로 그 어색함을 더 키웠다.하지만 문제는 여기서 끝이 아니었다. 캐나다의 행정 시스템은 새로운 방식으로 바꾸는 데 매우 소극적이다. '보안이 최우선'이라는 명분 뒤에서, 오랜 시스템을 그대로 유지하려는 경향이 강하다. 한국처럼 컬러와 디지털 보안 기술을 결합한 최신 방식도 충분히 가능한데, 캐나다는 변화에 유난히 느리다.이곳에서 여권 사진도 마찬가지다. 운전면허증 발급과는 달리 사진관에서 찍어 제출하고 있지만, 현지 사진관의 품질이 만족스럽지 않아 많은 한인들이 굳이 한인 사진관을 찾아간다. 사진이라는 것이 결국 본인의 '얼굴'인데, 이 작은 만족도조차 채워주지 않는 현실이 아쉽다.갱신을 마치고 기존 면허증을 반납하자 손에는 가벼운 종잇장 한 장이 남았다. 바로 임시 운전면허증(Temporary License). 연말 시즌이 겹쳐 새 면허증을 받기까지 무려 두 달이나 기다려야 한다고 했다.센터 밖으로 걸어 나오자 자연스럽게 한국에서의 경험이 떠올랐다. 익숙한 속도감과 편리함 때문인지, 문득 두 나라의 차이가 느껴졌다. 캐나다에서는 단순한 면허증 갱신도 늘 여유와 기다림이 필요했고, 촬영된 흑백 사진 한 장이 그 차이를 조금 더 실감하게 했다.캐나다의 삶은 분명 많은 자유와 여유를 준다. 하지만 오늘 면허증 사진을 보고 나니, '나를 제대로 닮은 한 장의 사진'조차 쉽지 않은 현실이 새삼 느껴졌다. 고국의 '선명한 편리함'이 문득 그리워지는 순간이었다. 해외에서 생활하는 한국인이라면 누구나 공감할 법한 경험일 것이다.