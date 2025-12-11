김한수 "진보교육은 이념 아닌 태도, 위기 학생 먼저 품겠다"

2026년 6월 3일 치러지는 대전교육감 선거가 8개월 앞으로 다가온 가운데, 대전교육감 선거에 출마하려는 예비후보들의 발걸음이 빨라지고 있다. 특히 설동호 대전교육감이 교육자치법에 정해진 '계속 재임 3기 한정' 규정에 따라 내년 지방선거에 출마하지 못하면서 출마 예정자들이 늘고, 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. <오마이뉴스>는 대전교육감 선거에 출마하려는 후보들을 만나 인터뷰했다.

큰사진보기 ▲김한수 전 배재대부총장 ⓒ 심규상 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김한수 전 배재대 부총장 ⓒ 김한수 관련사진보기

큰사진보기 ▲김한수 전 배재대 부총장 ⓒ 김한수 관련사진보기

- 교육감 출마를 결심하게 된 배경은?

- 본인의 교육 철학을 한마디로 정의한다면?

- 교육감이 되면 가장 우선해 추진하고 싶은 정책은?

- '예체능의 눈으로 아이를 보겠다'는 구체적인 의미는 무엇인가?

- 본인이 다른 후보 보다 더 잘 할 수 있는 것은 무엇이라고 생각하나?

큰사진보기 ▲김 전 부총장은 오는 14일 오후 3시 목원대 사범관 U408호에서 자치분권연구소 교육자치위원회 출범식 및 고민정 국회의원과 강민정 전 국회의원 초청 강연을 할 예정이다. ⓒ 심규상 관련사진보기

- 설동호 교육감의 지난 12년을 어떻게 평가하나?

- 대전 교육의 문제점과 해결책은?

- 진보 진영 후보 중 한 명으로 꼽히고 있다. 진보 교육감의 의미는 무엇이라고 생각하나?

- 최근 교육계에서 논란이 되고 있는 교육 정책들에 대한 생각을 간단하게 소개해 달라.

큰사진보기 ▲김한수 전 배재대 부총장(왼쪽)이 자치분권연구소 교육자치위원장 위촉장을 들어 보이고 있다. ⓒ 김한수 관련사진보기

- 시민 사회 등에서 후보 단일화에 대한 논의에 참여를 권한다면?

- 대표 공약을 꼽자면?

- 문재인 전 대통령과 동서 관계로 알고 있다. 문 전 대통령과 관계로 인한 장, 단점은?

- 학부모 및 지역 시민들에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면?

김한수 전 배재대 부총장이 대전 교육감 선거에 도전하며 던진 화두는 "행정의 시대를 넘어, 철학의 시대"다. 그는 지난 12년간 대전 교육이 예산 집행이나 시설 정비 등 행정적 측면에서는 안정되어 있었으나, 정작 아이와 교사, 학부모의 하루를 지켜줄 교육의 목적과 방향, 그리고 철학이 부재했다고 지적했다.김 전 부총장은 지난 9일 <오마이뉴스>와 인터뷰에서 "인재를 '국영수를 잘하는 전교 1등'이나 '좋은 대학에 가는 아이'로 착각하는 현실"을 비판하며 "지식, 품성, 건강 세 가지가 균형 있게 발전하는 교육을 실현하기 위해 교육감 선거에 나섰다"고 말했다. 교육 철학을 묻는 질문에는 "균형 잡힌 인재 양성에 초점을 맞추겠다"고 답했다.그는 "오랫동안 국영수 점수와 등수로만 아이를 평가해 온 교육 환경에서 아이들이 몸짓으로 감정을 드러내고, 관계 속에서 성장하며, 무대 위에서 자신의 색깔을 찾아가는 모습을 예체능 교육을 통해 발견했다"며 예체능 교육 강화를 강조했다.김 후보는 대전 교육이 안고 있는 문제 중 특수학급 과밀 문제를 '정의의 문제'로 규정하며 가장 먼저 풀어야 할 과제로 제시했다. 그는 "특수학급 과밀 현상이 단순한 시설 부족이 아니라, 사회가 아이에게 건네는 온도를 묻는 질문"이라고 해석했다. 그는 시설 확충과 함께 특수학급 정원 준수, 그리고 통학 거리 및 통학 시간 상한제 도입을 약속했다. 이어 "교육감직을 걸고 이 문제를 해결하겠다"는 의지를 표명했다.이러한 약자 우선 정책을 그가 정의하는 진보의 의미라고 설명했다. 그는 "특수교육 대상 학생, 원도심 아이들, 다문화, 위기 학생 등 사회가 가장 늦게 돌아보는 아이들을 가장 먼저 챙기는 것 이야말로 진보 교육감이 가져야 할 태도"라고 강조했다.경력이 주로 대학 행정 및 교직에 집중되어 초·중·고 공교육 경험이 부족하다는 비판에 대해서는 "교육의 본질은 대학이나 유아 보육원이나 모두 같다"고 반박한다. 그는 "대학 교수는 유치원부터 고등학교까지 거쳐 온 학생들을 남산에 올라가 서울 시내를 보듯 높은 곳에서 관찰했기 때문에, 오히려 교육 전체를 멀리 크게 볼 수 있는 시야가 넓다는 장점을 가진다"고 설명했다. 이어 "교육감에게는 행정 집행 능력보다 대전 교육을 이끌어갈 철학적 소신이 더욱 중요하다"고 강조했다.문재인 전 대통령의 동서라는 사적인 인연에 대해서는 "이를 힘으로 사용하거나 기대한 적이 없다"고 선을 그었다. 그는 "오히려 문 전 대통령이 비서실장을 했던 노무현 정부 때부터 '창살 없는 감옥'처럼 10여 년간 역차별을 받았다"라며 "조용히 살기 위해 전화번호를 바꾸고 인간관계를 끊어야 할 만큼 엄격했다"고 토로했다. 하지만 그는 "이 경험을 통해 '공적 태도'와 '정직함'을 배웠으며, 이를 교육 행정의 윤리적 기준으로 삼아 대전시 교육청의 청렴도를 전국 1위로 올리겠다"는 의지를 밝혔다.교육 자치와 관련해서는 "중앙이나 교육청이 아닌 아이·학부모·교사가 함께 결정하는 교육자치 구조 개편을 통해 정책 결정이 아이에게 닿는 '거리'를 줄여야 한다"고 강조했다. 교실 정상화를 위해서는 "정상수업 보호제를 도입하여 교사의 수업권과 아이의 학습권을 동시에 지키는 공동체 회복을 이루겠다"고 밝혔다.김 전 부총장은 오는 14일 오후 3시 목원대 사범관 U408호에서 자치분권연구소 교육자치위원회 출범식 및 고민정 국회의원과 강민정 전 국회의원 초청 강연을 한다. 그는 "이후 교육자치위원회를 통해 '아이 한 명도 포기하지 않는' 대전교육 시스템의 기본 방향을 완성하겠다"고 밝혔다.다음은 그와 나눈 일문일답."대전 교육은 지난 12년간 행정적으로는 안정되어 있었으나, 교육의 목적과 방향, 철학이 점점 비어가고 있다는 문제의식에서 출마를 결정했다. 이제 대전교육은 '행정의 시대를 넘어, 철학의 시대로 가야 한다'는 믿음이 출마를 결심한 결정적 이유다. 아이의 삶과 존엄을 세우는 교육을 만들겠다.""오구라 수집품 환수 위원회(일제강점기 불법으로 반출된 우리 문화유산을 되찾기 위해 시민 사회가 주도하는 문화재 환수 운동) 공동대표로 활동 하면서 한 가지 진실을 배웠다. '돌아와야 할 것들이 너무 오래 돌아오지 못하고 있다'는 사실이다. 이는 교실의 신뢰 붕괴, 아이의 자존감 훼손, 교사의 명예 실추 등 현재 교육 현장에서 돌아와야 할 것들이 제자리로 돌아오지 못하고 있는 상황과 닮아 있다. 오구라 환수 위원회는 교육을 단순한 행정이 아니라, 존엄과 기억을 회복하는 일로 바라보는 중요한 철학적 토대가 됐다.""예체능의 눈으로 보면, 그동안 보이지 않던 아이가 보인다. 교육을 국영수 위주의 성적표로 봐서는 안 된다. 아이가 배우는 방식은 몸·정서·관계가 먼저이며, 이 모든 것은 예체능 속에서 살아 움직인다. 대전 교육의 전환은 성적 중심에서 '삶 중심'으로의 전환하고 싶다.""교육의 목표는 지식, 품성, 건강 세 가지가 균형 있게 발전하는 인재 양성이다. 아이는 몸으로 먼저 말하고, 정서로 배우며, 관계 속에서 성장하는데, 예체능 교육이 협동심, 인내심, 봉사심, 정서적 성장에 크게 기여한다. 상대적으로 소홀했던 예체능 교육을 보강하여 균형 있는 교육을 하겠다. 예체능 활동을 시킨다고 해서 국영수 성적이 결코 떨어지지 않는다는 구체적인 데이터가 있다. 학부모들에게 이 점을 설득하고 균형 있는 교육을 실현하겠다.""교육 자치다. 교육 자치는 권한의 문제가 아니라, 교실까지의 거리다. 오는 14일 자치분권연구소 교육자치위원회가 출범한다. 핵심 메시지는 명확하다. 어떤 결정이 아이에게 닿기까지의 거리를 줄이는 것이다. 교육의 방향은 교육청에서 일방적으로 만들어서는 안 되며, 학부모, 학생, 교사, 교육청이 협의하여 모든 대전의 정책을 만들고 시행하겠다. 이는 교실과 시민의 자기 결정권을 되찾는 중요한 구조 개편이 될 것이다.""원도심–신도심의 교육 격차가 깊어지고, 특수학급 과밀은 더 심각해지고, 교실은 교권·학습권·정서 문제로 흔들리고 있다. 단순히 예산이나 시설 문제가 아니다. 교육의 존재 이유가 흔들린 구조적 위기다. 앞서 설명 드린 것처럼 행정 개선의 문제가 아닌 철학의 회복으로 접근해야 한다. 격차·특수교육·교실 붕괴는 행정 문제가 아니라 존재의 문제이기 때문이다.""격차·특수교육·교실 붕괴다. 이 중 특수학급 과밀은 숫자의 문제가 아니라 사회가 얼마나 따뜻한가의 온도를 묻는 질문이다. 특수학급 과밀은 대전이 더 이상 외면할 수 없는 현실이다. 아이들이 먼 지역으로 이동하지 않도록 ▲ 통학 시간 상한제 ▲ 정원 준수 ▲ 특수교사 확충을 통해 대전형 '존엄 중심 교육'을 구축하겠다. ▲ '정상수업 보호제'를 통해 아이의 학습권, 교사의 수업권, 학부모의 신뢰를 동시에 회복하겠다. '정상수업 보호제'는 교사의 과실이 아닌 상황에서 발생한 사고에 대해 교육청이 법률 지원 등 모든 책임을 지겠다는 약속이다. 이를 통해 교사들이 안심하고 정상적인 수업을 할 수 있는 분위기를 조성하고 아이들의 학습권을 지키겠다.""진보 교육을 이념이 아니라 태도라고 정의한다. 특수교육, 원도심, 다문화, 위기 학생처럼 사회가 가장 늦게 돌아보는 아이를 먼저 보는 사람, 그 아이를 시스템이 아니라 공적 책임으로 품는 사람, 그런 교육감이 진보 교육감이라고 믿는다. 개인적으로 진보는 슬픔을 같이하고, 울어줄 수 있는 따뜻한 사람의 의미라고 정의한다."▲ 디지털 교과서 도입: 언젠가 도입해야 하지만, 현재 학생과 교사 모두 준비되지 않은 상태에서 성급히 도입하는 것은 시기상조이며 큰 혼란을 초래할 수 있다. 대전형 실험학교를 운영해 데이터를 확보한 뒤 점진적으로 적용하겠다.▲ 고교 학점제: 방향은 맞지만, 다양한 교과목 개설이 어려운 시골 학교일수록 선택 과목의 폭이 제한되어 학교 간 불평등을 심화시키고 현장에 큰 혼란을 줄 수 있다. 신중히 접근해야 한다.▲ 늘봄 학교: 프랑스처럼 학교가 부모 퇴근 시까지 아이를 책임지는 시스템이 필요하다. 다만, 아이들의 피로도, 사교육 증가 등 현장 영향을 분석해야 한다. 특히 교사에게 업무 부담을 주지 않도록 퇴직 유효 인력 등을 활용하여 신중하게 재설계한 대전형 모델을 구축해야 한다.▲ 학생 인권 조례: 학생 인권과 교권을 대립시키지 않고 수레바퀴처럼 함께 가야 한다. 학생 인권 조례를 제정하지 않거나 폐지하는 데 반대한다."진보 후보가 꼭 당선됐으면 하기 때문에 회피할 이유가 없다. 진정한 단일화의 조건은 모든 후보가 합의할 수 있는 공정한 룰(규칙)이 기본 전제다. 어느 한쪽에서도 수긍할 수 없는 룰로는 단일화가 되기 힘들다. 패자의 동참이다. 단일화에서 패한 후보가 1위 후보의 선거 운동에 동참할 수 있는 분위기가 전제되어야 진정한 의미의 단일화가 된다고 생각한다.""제 철학을 담은 3대 핵심 공약은 ▲ 특수학급 과밀 해소 ▲ 예체능 교육 강화를 통한 생활 성장 교과 도입 ▲ 교육 자치 구조 개편이다. 이 모든 공약을 관통하는 단 하나의 지향점을 꼽으라면 인성 교육 강화다. 이는 학교와 교실이 무너지는 근본적인 이유가 인성 문제에 있다고 보기 때문이다. 인성 교육 강화를 위한 수단으로서 예체능 교육을 보강하여, 지성, 품성, 건강이 균형 잡힌 인재를 양성하는 것이 핵심 공약이다.""그 인연을 힘으로 사용하거나 기대한 적이 없으며, 노무현 정부 때부터 오히려 창살 없는 감옥에 있는 것처럼 10여 년간 역차별을 받으며 살았다고 느꼈다. 조용히 살기 위해 전화번호를 바꾸고 인간관계를 끊어야 할 만큼 엄격했다. 반면 문 전 대통령 곁에서 원칙이 먼저인 공적 태도와 청렴함을 배웠다. 이를 교육 행정의 윤리적 기준으로 삼아 대전시 교육청의 청렴도를 전국 1위로 올리겠다""아이 한 명도 포기하지 않는 대전 교육, 존엄을 지키는 대전 교육을 시민과 함께 만들겠다. 참된 교육은 아이들에 대한 사랑에 있다. 교육자는 지식 전달뿐만 아니라 아이들을 사랑하는 것이 교직자의 기본이다. 교육청은 행정 지시 이행 기관이 아니라 현장의 어려움을 해결하고 관심 갖는 일이어야 한다. 대전 교육은 지금, 회복의 시대를 선택해야 한다."[주요 약력]- 한국체육대 체육학과 졸업- 한국체육대 운동생리학 석사 및 박사- 배재대 부총장 (산학협력단장 겸직) 역임- 배재대 레저스포츠학과 교수 역임 (2025년 8월 교수직 정년퇴직)- 건양대 교수 역임, 최초 운동처방학과(스포츠의학과) 창설-현 오구라수집품 환수위원회 공동대표-현 자치분권연구소 교육자치위원장- 현 IDAC(국제디지털자산위원회) 고문- 현 (사)국제다문화미래전략진흥원 교육분과위원장, 자문위원단장- 현 한국교육컨텐츠개발협회 자문위원