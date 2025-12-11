메뉴 건너뛰기

사회

25.12.11 10:17최종 업데이트 25.12.11 10:17

남해군 농어촌기본소득 시범사업 도비 126억 복원

도의회 예결위, 삭감됐던 예산 되살려... 16일 본회의 상정

경남 남해군 농어촌기본소득 시범사업 경상남도 도비 부담분이 천신만고 끝에 도의회 예결위 문턱을 넘었다.

경상남도의회 예산결산위원회(예결위)는 예결위 마지막 날인 10일, 지난 3일 도의회 농해양수산위원회가 농정국 예산 예비심사에서 삭감한 남해군 농어촌기본소득 시범사업 도비 부담 예산 126억 3천만원을 복원해 16일 본회의에 올리기로 의결했다. 이에 따라 좌초 위기에 놓인 경남도의 남해군농어촌기본사업은 다시 되살아 나게 됐다.

10일 상황은 긴박했다. 남해군농어촌기본소득추진연대에 따르면, 이날 오후 도의회 예결위에서 도비 복원 쪽으로 가닥이 잡혔다. 그러나 오후 7시께 도의회 예결위가 삭감하겠다고 입장을 정하면서 분위기는 어두워졌다. 저녁 7시 50분을 넘어 도 집행부가 적극 나서 도의회 예결위원들에게 협조를 구한 것으로 알려졌다.

이에 앞서 장충남 군수는 지난 5일 기자회견과 지난 8일 최학범 도의회 의장, 이경재 예결위 위원장을 비롯한 위원을 찾아 도비 복원을 건의했다. 류경완 도의원은 4일 기자회견, 9일 삭발을 통해 도비 복원을 촉구했다. 남해군농어촌기본소득추진연대와 농어촌기본소득경남연합은 9일 기자회견을 열고 남해군민과 경남도민의 민심을 전달한 바 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

#농어촌기본소득#시범사업

남해시대 한중봉 (nhtimes) 내방

2006년 4월 17일 창간한 남해시대는 경남 남해를 대표하는 풀뿌리언론으로 남해가 보다 더 열린사회로, 존중하는 사회로, 존중받는 사회로 한 발 더 나아가기 위해 남해시대의 힘을 보태겠습니다.

