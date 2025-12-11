메뉴 건너뛰기

25.12.11 07:07최종 업데이트 25.12.11 09:50

전재수 장관, 사의 "불법 전혀 없다, 당당하게 응하기 위해 직 내려놓는다"

11일 오전 인천공항 입국해 입장 발표...윤영호 전 통일교 세계 본부장 '금품 전달' 진술 전면 부인

전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국하고 있다.
전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국하고 있다. ⓒ 연합뉴스

[기사 보강 : 11일 오전 7시 43분]

전재수 해양수산부 장관이 윤영호 전 통일교 세계본부장의 금품 전달 진술을 두고 "불법적인 금품 수수는 전혀 없었다"면서도 "책임 있게 이 문제에 대처하겠다는 의지"라며 사의를 표명했다.

전 장관은 11일 오전 6시 40분께 미국 뉴욕에서 유엔해양총회 유치 활동을 마치고 인천국제공항 제2여객터미널로 귀국해 "윤영호씨로부터 제기된 저와 관련된 불법 행위 금품 수수 이야기는 다시 한 번 말씀드리지만 단호하게, 명백하게 사실무근이라는 말씀을 분명히 드린다"며 이 같이 밝혔다.

취재진 앞에 선 전 장관은 "이 일이 얼마나 황당한 이야기인지를 확실하게 밝히는 데 있어 해양수산부 장관의 직을 내려놓고 당당하게 응하는 것이 공직자로서의 처신이 아닌가 생각을 한다"며 "이 일로 인해 해양수산부와 정부가 흔들리는 일이 절대 있어서는 안 된다"고 강조했다.

그러면서 "몇몇 가지에 대해서는 허위사실, 명예훼손과 관련해 민형사상 책임을 묻는 방향도 검토하고 있다"고 강조했다.

전 장관은 "사의 표명은 의혹을 일부 인정한다는 뜻이냐"는 질문에 "장관직을 내려놓는 것이 인정하는 게 아니냐는 오해의 소지가 있을 것 같아서 고민을 했지만 전혀 그렇지 않다"고 답했다. 더해 "해수부가 (부산 이전 등) 엄청난 일을 하고 있는데 (사퇴하지 않으면) 장관으로 누가 되는 것이고, 책임있게 더 당당하게 대처하겠다는 의지의 표명으로서 사의를 표명하는 것"이라고 밝혔다.

공항 떠나며 "정보 취합해 다시 말씀드리겠다"

윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난 7월 30일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.
윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난 7월 30일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이희훈

전 장관은 추가 질문을 받지 않고 "정보를 취합해 (나중에) 다시 한 번 말씀드리겠다"며 오전 6시 47분 현장을 떠났다. 공항을 떠나는 전 장관에게 "대통령실과 사전 교감이 있었나", "천정궁에 방문한 사실 자체가 없나" 등의 질문이 이어졌지만, 그는 답하지 않은 채 검은색 차량을 타고 떠났다.

윤 전 본부장은 김건희·권성동에 금품을 제공한 혐의로 재판을 받던 중 지난 5일 공판에서 "2017~2021년까지는 민주당과 더 친했다. 현 정부 장관급 인물 중 두 명이 천정궁(통일교 시설)에 왔다갔다"고 말했다. 최근 언론 보도를 통해서도 윤 전 본부장이 지난 8월 김건희 특검팀(민중기 특검) 조사에서 "전 장관에게 2018~2019년 현금 4000만 원과 명품 시계를 건넸다"고 진술했다는 사실이 알려졌다.

전 장관은 의혹 제기 직후인 지난 9일 소셜미디어를 통해 "저를 향해 제기된 금품수수 의혹은 전부 허위이며 단 하나도 사실이 아니다"며 "의정 활동은 물론 개인적 영역 어디에서도 통일교를 포함한 어떤 금품도 받은 사실이 없다"고 밝힌 바 있다.

윤 전 본부장의 특검 진술 이후 '민주당 통일교 금품 수수 의혹'에 관해 내사 사건 번호를 부여하고 있던 특검팀은 지난 9일 해당 사건을 경찰청 국가수사본부에 이첩했다.

전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국하며 취재진의 질문에 답변하고 있다.
전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스

