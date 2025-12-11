전재수 장관, 사의 "불법 전혀 없다, 당당하게 응하기 위해 직 내려놓는다"

큰사진보기 ▲전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난 7월 30일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲전재수 해양수산부 장관이 11일 '유엔해양총회' 유치 활동을 마치고 귀국하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전재수 해양수산부 장관이 윤영호 전 통일교 세계본부장의 금품 전달 진술을 두고 "불법적인 금품 수수는 전혀 없었다"면서도 "책임 있게 이 문제에 대처하겠다는 의지"라며 사의를 표명했다.전 장관은 11일 오전 6시 40분께 미국 뉴욕에서 유엔해양총회 유치 활동을 마치고 인천국제공항 제2여객터미널로 귀국해 "윤영호씨로부터 제기된 저와 관련된 불법 행위 금품 수수 이야기는 다시 한 번 말씀드리지만 단호하게, 명백하게 사실무근이라는 말씀을 분명히 드린다"며 이 같이 밝혔다.취재진 앞에 선 전 장관은 "이 일이 얼마나 황당한 이야기인지를 확실하게 밝히는 데 있어 해양수산부 장관의 직을 내려놓고 당당하게 응하는 것이 공직자로서의 처신이 아닌가 생각을 한다"며 "이 일로 인해 해양수산부와 정부가 흔들리는 일이 절대 있어서는 안 된다"고 강조했다.그러면서 "몇몇 가지에 대해서는 허위사실, 명예훼손과 관련해 민형사상 책임을 묻는 방향도 검토하고 있다"고 강조했다.전 장관은 "사의 표명은 의혹을 일부 인정한다는 뜻이냐"는 질문에 "장관직을 내려놓는 것이 인정하는 게 아니냐는 오해의 소지가 있을 것 같아서 고민을 했지만 전혀 그렇지 않다"고 답했다. 더해 "해수부가 (부산 이전 등) 엄청난 일을 하고 있는데 (사퇴하지 않으면) 장관으로 누가 되는 것이고, 책임있게 더 당당하게 대처하겠다는 의지의 표명으로서 사의를 표명하는 것"이라고 밝혔다.전 장관은 추가 질문을 받지 않고 "정보를 취합해 (나중에) 다시 한 번 말씀드리겠다"며 오전 6시 47분 현장을 떠났다. 공항을 떠나는 전 장관에게 "대통령실과 사전 교감이 있었나", "천정궁에 방문한 사실 자체가 없나" 등의 질문이 이어졌지만, 그는 답하지 않은 채 검은색 차량을 타고 떠났다.윤 전 본부장은 김건희·권성동에 금품을 제공한 혐의로 재판을 받던 중 지난 5일 공판에서 "2017~2021년까지는 민주당과 더 친했다. 현 정부 장관급 인물 중 두 명이 천정궁(통일교 시설)에 왔다갔다"고 말했다. 최근 언론 보도를 통해서도 윤 전 본부장이 지난 8월 김건희 특검팀(민중기 특검) 조사에서 "전 장관에게 2018~2019년 현금 4000만 원과 명품 시계를 건넸다"고 진술했다는 사실이 알려졌다.전 장관은 의혹 제기 직후인 지난 9일 소셜미디어를 통해 "저를 향해 제기된 금품수수 의혹은 전부 허위이며 단 하나도 사실이 아니다"며 "의정 활동은 물론 개인적 영역 어디에서도 통일교를 포함한 어떤 금품도 받은 사실이 없다"고 밝힌 바 있다.윤 전 본부장의 특검 진술 이후 '민주당 통일교 금품 수수 의혹'에 관해 내사 사건 번호를 부여하고 있던 특검팀은 지난 9일 해당 사건을 경찰청 국가수사본부에 이첩했다.