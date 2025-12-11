논산시, 한국ESC대상 '지자체 대상' 수상

큰사진보기 ▲김영관 논산시 부시장이 제3회 한국ESC대상 시상식에서 지자체 부문 ‘ESC 대상’ 상패를 전달받고 있다. ⓒ 논산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영관 논산시 부시장과 조진원 기획감사실장 등 관계자들이 제3회 한국ESC대상 수상을 기념하며 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 논산시 관련사진보기

충남 논산시가 한국ESG학회와 국민일보가 주최한 제3회 한국ESC대상에서 지자체 부문 'ESC 대상'을 수상했다.시상식은 10일 국회도서관 대강당에서 열렸으며, 환경(E)·사회(S)·거버넌스(G) 정책을 종합 평가하는 이번 공모는 지난 9월부터 11월까지 진행됐다.올해로 3회째를 맞은 한국ESC대상은 국내 지방정부의 지속가능성 역량을 측정하는 대표 시상으로 꼽힌다. 논산시는 환경·사회·행정 전 분야에서 고르게 높은 점수를 받으며, "정책 간 연계성과 실행력에서 모범 사례"라는 평가를 받았다.논산시는 공공부문 온실가스 목표관리제에서 '타월' 등급을 달성하며 지방정부의 탄소 감축 역량을 공식적으로 인정받았다.취약계층 32가구에 차열 도장을 실시해 냉방부하를 줄이고, 시민가족공원 등 도심 40곳에 쿨링포그를 설치해 폭염기 체감온도를 2~3℃ 낮춘 점도 좋은 평가를 받았다.왕암저수지 생태복원 공모 추진, 순환형 매립지 정비(359억 원), 신규 소각시설 구축(668억 원) 등은 자연자본 회복과 자원순환 체계 강화에 기여했다. 특히 충북 제천시와 함께 진행한 '1회용품 OUT·다회용기 IN' 공동 캠페인은 기초지자체 간 협력 기반의 확산 모델로 심사위원단의 호평을 이끌었다.이 같은 환경정책은 백성현 시장이 강조해온 '적극행정'과 '문제 해결 중심의 혁신', 그리고 지속가능 도시로의 전환이라는 시정철학과도 맞닿아 있다.사회 분야에서도 논산시는 아동·여성·노인 등 취약계층 안전망을 강화하며 높은 점수를 받았다.전국 최초로 구축한 아동학대신고대응센터를 중심으로 위기아동 발굴부터 개입·사후관리까지 공공의 역할을 정교화했으며, 보건복지부 공공대응체계 운영평가 대상을 수상하며 정책의 완성도를 인정받았다.또한 찾아가는 탄소중립 시민교육을 2165명에게 실시하고 계절별 캠페인을 통해 1100명의 시민 서약을 확보하는 등 시민참여 기반을 확대한 점도 주목받았다.여성·가족 복지 측면에서는 충남 남부권 최초 공공산후조리원 '별빛' 개원이 큰 성과로 꼽힌다. 출산 환경을 개선하고 지역 간 돌봄 격차를 해소해 '아이 낳아 키우기 좋은 도시'라는 시정 목표와 직결된다.이러한 공공·민간 연계 기반은 논산시가 추진하는 '4+1 행정(시민·기업·교육·행정 + 군 인프라)', 즉 상생·협력 중심 행정철학을 실천한 사례로 평가된다.행정 부문에서는 정책실명제 강화, 공공건축 품질자문단 운영, 시민참여 정보공개 확대 등으로 개방형 행정 구조를 구축한 점이 높은 평가로 이어졌다.논산시는 한국매니페스토실천본부의 공약이행평가에서 2년 연속 SA(최고 등급)을 받았고, 충남도 적극행정 우수기관 선정, 국민권익위원회 청렴도 2등급 달성 등 행정 전반의 투명성과 실행력을 크게 끌어올렸다.정책 설계–집행–성과관리로 이어지는 선순환 구조를 정착한 것은 백성현 시장이 강조해 온 '책임·투명·고품질 행정'의 실질적 성과라는 분석이다.백성현 논산시장은 "환경·사회·행정 전 영역에서 지속가능성을 높이기 위해 꾸준히 노력해 온 결과가 대외적으로 인정받아 의미가 크다"며 "특히 11만 시민과 1500여 공직자가 함께 만든 성과라는 점에서 더욱 값지다"고 말했다.이어 "기후위기 대응, 사회적 안전망 강화, 투명하고 신뢰받는 행정을 중심으로 시정의 품질을 높여가겠다"며 "논산을 지속가능한 미래도시의 모범 사례로 만들겠다"고 강조했다.논산시의 이번 ESC 대상 수상은 ▲ 환경경영과 자원순환 인프라 확충 ▲ 취약계층 중심의 사회안전망 강화 ▲ 투명·책임행정을 기반으로 한 거버넌스 혁신이 유기적으로 연결된 결과다.백 시장이 내세운 ▲ 세상에 없는 혁신으로 문제 해결 ▲ 기업·시민·교육·군과의 협력 생태계(4+1 행정) ▲ 지속가능한 성장 기반(5촌 2도 정책·농업 3원칙)조성이 이번 수상에서 드러난 도시 운영 철학의 뿌리로 자리 잡고 있다.이번 ESC 대상은 논산시가 추진해 온 ESG 기반 정책이 지역 경쟁력을 높이고, 미래 전략도시로 나아갈 정책적 방향성을 명확히 제시했다는 점에서 그 의미가 크다.