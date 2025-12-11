태국 동부 라영 맹그로브 숲을 걷다가

AD

맹그로브 숲을 가로지르는 데크 산책길휴양지가 아닌 일상의 공간처럼 느껴질 만큼 한적해서 지역 주민들도 산책길로 즐겨 찾는 곳이다.

물 위로 드러난 맹그로브 뿌리뿌리들은 사방으로 얽히며 스스로 균형을 잡는다. 이 복잡한 구조는 태풍과 해안 침식을 막아주는 자연 방파제 역할을 해왔고, 작은 물고기들의 서식지이다.

지난 5일 태국의 아버지날 연휴, 멀리 떠나고 싶었지만, 장거리 운전도, 사람 붐비는 관광지도 모두 피하고 싶었다. 그래서 마음이 향한 곳은 한적한 라영(Rayong)이었다. 쌩찬 비치 뒤편에 작은 강과 맹그로브 숲이 있다는 말을 들었을 때만 해도 솔직히 큰 기대는 없었다. '해변 뒤에 산책로가 있겠지.' 정도만 생각하고 바닷가에서 흔히 보아온 풍경을 떠올렸을 뿐이었다.하지만 도착한 순간 생각이 바뀌었다. 예약해 둔 호텔은 앞으로 바다가 시원하게 펼쳐지고, 뒤로는 맹그로브 숲이 있는 강물이 고요하게 흐르고 있었다. 프런트 직원들의 친절한 환대가 이어졌고, 객실은 예상보다 훨씬 깨끗했다. 북적임을 피해 떠나온 선택이 맞아떨어지는 것 같아 마음이 부드럽게 풀렸다.점심 무렵, 호텔에서 걸어서 갈 수 있는 태국 남부 요리 식당을 찾았다. 생선에 소금과 마늘, 밥을 넣어 발효시킨 뒤 바삭하게 튀겨 라임 오렌지와 샬롯을 곁들여 내는 요리는 남부 음식 특유의 짭짤함과 고소함이 어우러져 미각을 충분히 깨웠다. 식사를 마치고 밖으로 나오자, 맹그로브 숲이 부르는 듯 발걸음이 자연스레 그쪽으로 흘러갔다.다리를 건너 맹그로브 숲 옆으로 난 데크길 초입에 들어서는 순간 풍경은 완전히 다른 모습을 드러냈다. 햇빛이 기울며 물빛은 진초록으로 번졌고, 강물에 발목을 담근 듯 뿌리를 드러낸 맹그로브가 줄지어 서 있었다. 가까이 다가가니 뿌리가 바닥에서 곧게만 뻗은 것이 아니라 사방으로 얽히고 갈라져 있는 것이 보였다. 누군가는 '지저분하다'고 느낄 수도 있겠다 싶을 만큼, 뿌리는 제멋대로인 듯 얽히고 설켜 있었다.바람이 불면 나무는 함께 흔들리고, 물이 찰랑거리면 뿌리도 그 몸짓을 따라가는 것처럼 보였다. 버티는 게 아니라, 흔들림 속에서 자기만의 리듬을 타고 있는 존재들. 문득 인생의 균형도 한 번 잡아두면 끝나는 상태가 아니라, 흔들릴 때마다 뿌리를 다시 내리고 중심을 조금씩 고쳐 잡는 과정일지 모른다는 생각이 들었다.해설판에는 맹그로브 숲이 태풍의 파도를 약하게 만들고, 해안 침식을 막는 자연 방파제라는 설명이 적혀 있었다. 쓰나미 당시 맹그로브 숲이 남아 있던 마을이 더 적은 피해를 입었다는 이야기를 들은 적이 있다. 화려한 리조트도, 튼튼한 건물도 큰 물 앞에서는 쉽게 무너질 수 있다. 하지만 울퉁불퉁한 뿌리들은, 누가 보지 않아도 제자리를 지키며 파도의 힘을 분산시키고 속도를 늦추고 해안선이 무너지는 것을 막는다.그 풍경을 보면서 내 삶을 지키는 '보이지 않는 방패들'이 떠올랐다. 눈에 띄지 않는 자리에서 나를 지탱해 준 사람들, 관계들, 오래된 습관들. 화려하지 않아도 오래 있어서 고마운 것들. 맹그로브의 뿌리처럼, 깊은 곳에서 나를 잡아주던 존재들이 마음 한편에 겹겹이 떠올랐다.태풍이 온다고 해서 나무가 갑자기 바위가 되지 않는다. 물이 거세다고 해서 콘크리트처럼 단단해지는 것도 아니다. 나무는 나무의 방식으로, 할 수 있는 만큼 뿌리를 조금 더 얽고, 조금 더 깊이 내리며 버틴다. 어쩌면 삶도 그런 방식으로 견뎌내는 것 아닐까. 강해지겠다고 마음먹는다고 해서 당장 다른 사람이 되는 게 아니라, 흔들릴 때마다 다시 중심을 찾아가는 일. 맹그로브는 그 단순한 진실을 말 대신 몸으로 보여주고 있었다.맹그로브는 지구에서 가장 많은 탄소를 저장하는 숲 중 하나라고 한다. 검고 축축한 흙 속에 수백 년의 시간을 가두듯 품고, 우리가 너무 빠르게 배출해온 것들을 대신 흡수해왔다. 인간은 시간을 끊임없이 소비하며 살아가지만, 맹그로브는 그 시간을 저장해온 존재라는 점에서 둘의 역할이 극명하게 대비된다. 결국 인간이 만들어낸 결과를 자연이 묵묵히 처리해 주는 구조라는 뜻이었다. 지금 내가 이 데크길을 아무 일 없는 듯 걷고 있는 순간 역시 누군가 가 혹은 어떤 생물이 대신 버텨준 결과라는 생각이 마음을 스쳤다.데크길을 걸으며 나무를 자세히 봤더니 맹그로브 잎사귀 세 개를 포개어 주머니처럼 만든 모양이 신기했다. 그 안에 개미가 서식하고 있었다. 뿌리 사이로는 작은 물고기들이 지나갔고, 머리 위로는 새들이 한 번씩 날아올랐다. 누구도 이 공간을 소유하려 들지 않고, 서로가 어울려 공존하고 있었다.라영의 맹그로브 숲을 걸으며 자연과 인간이 서로의 미래를 공유하는 존재라는 사실을 새삼 실감하게 되었다. 자연을 지키는 일은 우리가 앞으로의 시간을 어떤 환경 속에서 살아갈지에 대한 가장 기본적인 선택에 가깝다고 할 수 있다.해변으로 돌아오는 길, 자연은 묵묵히 제자리를 지키고 있었지만 그 안을 걷는 '나'는 조금 달라져 있었다. 맹그로브가 해온 역할을 생각하니, 이 숲을 공동의 자산으로 바라봐야 한다는 생각이 들었다. 앞으로 어떤 환경에서 살아갈지 결정하는 일은 결국 우리 손에 달려 있다는 사실을 분명하게 일깨워 주었다.