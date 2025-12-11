환경미화원 49재에도 시장 사과 없었다… 동료들 "책임자 처벌 촉구"

큰사진보기 ▲故 용경호 조합원 49재 추모 결의대회 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 경기본부 동두천지부 박성수지부장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

AD

민주노총 공공연대노동조합 경기본부 동두천지부가 지난 10일 오후 6시 10분 경기도 동두천시청 앞에서 업무 중 사망한 고(故) 용경호 조합원의 49재 추모 결의대회를 개최했다.경기도 동두천시 소속 환경미화원이었던 고인은 지난 10월 23일 근무 도중에 쓰러져 숨졌다. 노조는 당시 고인이 인원을 보충해달라고 호소해왔다면서, 예고된 산재라고 주장했다.동두천시청 앞에 모인 동료 조합원들은 용경호 조합원의 49재를 맞아 진혼굿과 추모발언을 통해 고인의 넋을 기렸다. 이어 참가자들은 고인의 죽음 이후 동두천시가 보인 무책임한 행정 대응을 강하게 비판했다.지부는 '동두천시는 중대재해처벌법상 경영책임자로서, 산업안전보건법상 지방자치단체의 책무 및 사업주 의무의 주체로서 유족에게 산재 신청 절차에 대한 적절한 안내와 지원을 제공할 법적 책임이 있음에도 불구하고, 유선 통화만으로 처리했을 뿐 법률적인 지원을 통한 안내는 별도로 없었다'고 주장했다. 이는 재해 발생 시 피해자에 대한 기본적인 보호 및 지원 의무를 저버린 행태라는 지적이다.결의대회에서는 고인의 희생이 헛되지 않도록 하겠다는 동료의 강력한 의지가 표출되기도 했다.박성수 동두천지부 지부장은 고인의 희생 덕분에 환경미화원 정원을 지킬 수 있게 되었다는 점을 강조하며 "경호야 미안하고 고맙다. 앞으로도 환경미화원 정원 끝까지 지켜갈게"라며 "부디 하늘에서는 편안한 안식을 누리길 바란다"라고 고인에게 마지막 인사를 건넸다.지부는 "고인이 과도한 업무 중 사망한 직후, 근무 인력 충원 등 현장 책임자에 대한 논의와 대책은 일시적으로 해결되었다. 그러나 노동부의 중대재해 조사가 진행되었음에도 불구하고, 49일이 된 이날까지도 그 누구도 책임지는 사람이 없다"며 "특히, 이번 사건의 조사와 더불어 이뤄질 것이라고 했던 동두천시장의 공개 사과와 망언 당사자에 대한 처벌은 여전히 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.지부는 이번 결의대회를 통해 다시 한번 동두천시장의 공개 사과와 망언 당사자 처벌을 강력히 요청했다.