폭설에 우왕좌왕 행정, 갈팡질팡 시민

우왕좌왕 대설대비 행정의 시대는 끝나야 한다.해마다 반복되는 풍경이다. 눈이 예보되면 지자체는 '총력 대응'을 외치고, 시민은 불안한 마음으로 하늘만 올려다본다. 그리고 실제로 눈이 내리면 도심은 순식간에 정체되고, 서울시민은 갈팡질팡하며 퇴근길에서 속수무책으로 미끄러진다. 2021년 1월 6일 수도권 폭설, 2024년 경기중부 대설, 2025년 12월 4일 서울 강설 사례는 한 가지 진실을 말한다. 한국의 대설 대응 체계는 '눈이 자주 오지 않는 나라'라는 이유로 관성과 즉흥에 머물러 있고, 그 대가를 국민이 매번 치른다.문제의 핵심은 단순한 제설 인력이나 장비 부족이 아니다. 더 본질적인 문제는 예측-판단-조치-정보전달이 단절된 구조, 즉 '예보는 따로, 행정은 따로, 시민은 따로' 움직이는 한국형 우왕좌왕 체계다. 서울처럼 눈에 취약한 도시에서 3cm의 적설이 3시간의 교통대란으로 이어지고, 부산에서는 1cm의 적설이 도시 전체를 빙판으로 만든다. 하지만 현행 대설주의보·경보 기준은 이 둘을 구분하지 못한다. 광역·중앙 단위의 일률적 숫자 기준이 지역의 현실을 반영하지 못하고 있는 것이다.그 결과는 명료하다. 행정은 예측보다 앞서지 못하고, 시민은 무엇을 해야 하는지 모른 채 갈팡질팡하며, 피해는 매번 반복된다. 이제는 '눈이 오면 대란 나는 나라'라는 오명을 벗어야 한다. 이제는 기후위기의 시대에 걸 맞는 한국형 대설 시스템 혁신을 논의해야 할 때다.폭설에 강한 강원 영동, 습설·빙판에 취약한 부산, 3cm면 혼란이 시작되는 서울. 한국의 눈 패턴은 지역마다 완전히 다르다. 그런데 대응 매뉴얼은 놀랍도록 비슷하다. '도로 순찰 강화', '제설제 살포', '비상근무 돌입' 같은 과거식 문장만 반복될 뿐, 지역별 피해 양상을 반영한 체계적 구분이 없다.이제 필요한 것은 '지자체 중심의 피해 기반 대설대책' 이다.① 단순 적설(cm)이 아니라 지역별 영향(Level) 기준으로 전환해야 한다. 따라서 대설대책은 지역별 L1~L4 단계(관심~심각)를 강설 강도·지형 취약도·교통 구조에 따라 재설계해야 한다.② 지자체 전용 눈지도(Snow Impact Map)를 만들어야 한다. 서울은 도심 램프·고가도로, 부산은 산복도로, 영동은 고립 가능성이 높은 농촌·산지, 제주는 한라산 진입도로가 가장 큰 위험 요소다. 이 취약구간을 기상청 예보와 실시간 레이더에 연결하면 지자체는 눈이 오기 전 어디를 막고 어디를 먼저 뚫어야 하는지 정확히 판단하는 '탄력형 행정'이 가능해진다.③ 제설제 중심 행정은 과학 기반으로 다시 짜야 한다. 현재 많은 지자체의 지침은 지나치게 러프하다. '염화칼슘 살포 강화', '추가 투입' 같은 문구는 현장에서 오히려 혼란을 부른다. 실제 과학적 기준은 명확하다. 시간당 1cm 이하 → 제설제+교통량으로 유지 가능, 시간당 1~3cm → 플라우(제설차)+제설제 병행, 시간당 3cm 이상 → 제설제 단독은 무용지물, 기계 제설이 절대적이다. 이 기준에 맞춘 제설 전략을 각 지자체가 '자기 지역용 매뉴얼'로 재해석해야 한다.④ 시민 행동요령도 지역별로 다르게 설계해야 한다. 서울과 부산 시민에게 "눈길 운전 조심하세요" 같은 전국 공통 메시지는 의미가 없다. 이제는 서울형·부산형·영동형·제주형 행동요령이 필요하다.한국은 이제 '눈 예보가 맞냐 틀리냐'를 따지는 시대를 넘어서야 한다. 기상학적으로 눈은 예측 오차가 클 수밖에 없으며, 3번 중 1번만 정확히 맞아도 "정상적 예보 성능"으로 본다. 따라서 예측의 정확성만으로 행정을 평가하는 것은 무의미하다. 이제 한국은 예보 중심이 아니라 피해 중심으로 가야 한다. 그 핵심은 세 가지다.① '원스톱 대설 행정체계' 구축이다. 예측부터 조치까지 한 화면으로 구성되어야 한다. 지금의 행정은 파편화되어 있다. 기상청, 서울시, 구청, 도로공사, 경찰청, 공항·항만이 각각 따로따로 대책을 내고 정보를 갱신한다. 앞으로는 한 화면에서 제공되어야 한다. 한국형 '눈 포털(Snow Portal)' 구축은 기상청( 시간당 눈 강도·적설 예측), 도로공사·지자체(제설차 위치·미제설 구간·통제 현황), 경찰(사고·통제 정보), 지하철·버스(배차·증편 정보), 시민(실시간 빙판, 미제설 구간 등 신고)으로 구성되어 모든 정보가 단일 플랫폼에서 통합될 때 행정은 우왕좌왕하지 않고, 시민은 갈팡질팡하지 않는다.② 지자체 중심 대설대책이다. 중앙은 "틀"을 만들고 지자체는 "현장을 책임지는 구조"로 바뀌어야 한다. 이것이 북유럽·캐나다가 이미 실천하고 있는 방식이다.③ 교통·생활·농업·관광까지 연결하는 시민 중심 예보를 해라. 한국의 기상정보는 아직 전문가 중심이다. "12시간 내 3~7cm 적설 예상" 이 말은 누구를 위한 정보인가? 대부분의 시민들은 선문답과 같이 당황스러워 한다. 앞으로는 예보가 이렇게 바뀌어야 한다."서울 내일 오전 L3 — 출근시간 1.5~2배 지연 예상, 대중교통 전환 권고""부산 L2 — 산복도로 빙판 위험, 교량·해안도로 일부 통제 예정""영동 L3 — 산간 고립 가능성, 농가 하중 대비 필요""제주 L3 — 한라산 입산 제한, 1100도로 전면 통제 가능"예보는 정보가 아니라 행동을 유도하는 안내서여야 한다.기후변화 시대의 한국은 서해 눈 밴드, 지형성 폭설, 습설·빙우 등 다양한 겨울 재난을 언제든 경험할 수 있는 나라다. 이제 필요한 것은 한 가지다. '예측–행정–시민'이 하나의 언어로 움직이는 '한국형 대설 종합 시스템'의 탄생이다. 우왕좌왕하는 행정, 갈팡질팡하는 시민의 시대는 끝나야 한다. 눈이 와도 멈추지 않는 도시, 눈이 와도 흔들리지 않는 사회. 그것이 우리가 가야 할 길이다.기상청 예보에 의하면 12월 12일~13일에 우리나라 대부분의 지역에 눈이 올 것으로 예측하고 있다. 일부 지역은 많은 눈이 예측하고 있다. 이번 눈으로 인한 피해가 없도록 '예측–행정–시민'이 하나의 언어로 움직이는 기상청-중앙정부-지자체가 되기를 기대해 본다.