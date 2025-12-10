농촌기본소득 7개 군 인구 증가... 위장전입 대응방안 물었더니

큰사진보기 ▲기본소득 자료사진(나라살림연구소 자료 캡쳐)농식품부 농어촌기본소득 시범사업에 최초 선정된 7개군의 시범 전후의 인구 현황. 시범사업에 선정된 이후 7개군 모두 인구가 증가한 것을 알 수 있다. ⓒ 나라살림연구소 관련사진보기

지난 10월 20일, 전국의 인구감소지역 69개 군 가운데 7개 군이 농식품부 농어촌 기본소득 시범사업에 선정되었다. 이 사업은 해당 군에 주민등록을 두고 거주하는 모든 주민을 대상으로 하며, 지역 화폐로 월 15만 원(연간 180만 원)을 지급하는 보편적 복지 정책이다. 소요될 예산은 연 4250억 원이며, 재정 부담 비율은 국비 40%(1700억)와 지방비 60%(2550억).한편, 농식품부 농어촌기본소득 시범사업에 선정된 7개군 모두 인구 증가 효과를 누리고 있는 가운데, 기본소득을 노리고 위장전입을 시도하는 주민들을 파악하기 위해 각 지자체가 대책 마련에 나섰다.전북 순창군, 경기 연천군, 강원 정선군, 충남 청양군, 전남 신안군, 경북 영양군, 경남 남해군 모두 농식품부 농어촌기본소득 시범사업에 선정되기 전보다 인구가 눈에 띄게 증가하며 시범사업 선정 효과를 톡톡히 보고 있다.연천군 인구정책팀 관계자는 "연천군 인근의 경기도 지역에서 많이 이주해오고 있고, 9월부터 11월 말까지 631명이 증가했다"며 "(다른 지역에서) 사람들이 전입됐다는 사실만으로도 지역 순환에 큰 도움이 될 것으로 본다"고 말했다.이어 "시범사업 선정 이후에 오신 분들은 기간을 두고 실거주를 확인한 이후에 기본소득을 지급할 예정"이라며 "전입자들의 실거주를 수시로 확인하기 위해 그 업무를 담당할 기간제 근로자도 채용했다"고 말했다.10월 20일부터 12월 3일까지 1592명이 증가한 강원 정선군은 기숙사 확인증과 임대차 계약서 등으로 실거주를 확인하고 90일간의 실거주 검증 기간을 거칠 계획이라고 밝혔다.정선군 관계자는 "10월 20일 이후로 오신 분들은 전입 신청을 받고 나서 바로 기본소득을 드리는 게 아니고 90일 동안 추가적인 실거주 검사를 받아야 한다"며 "90일 뒤에 실거주가 확인된다면 3개월 동안 받으셨어야 할 돈을 한꺼번에 소급해 지급하고, 그 이후에는 매달 드리려고 계획하고 있다. 이건 농식품부 지침이기 때문에 이렇게 3개월의 기간을 둬서 실거주 확인을 더 할 계획"이라고 설명했다.이어 "기숙사 확인증이라던가 임대차 계약서 등의 증빙 서류로 추가적인 확인 과정을 거칠 것"이라며 "임기제 공무원 10명과 기간제 근로자 18명을 상시로 채용하여 이 사업이 운영되는 2년 동안 계속 실거주자를 확인할 것"이라고 덧붙였다.전남 신안군은 지난 2개월 사이에 인구가 가장 폭발적으로 증가했다. 신안군 인구정책과 인구정책팀 관계자에 따르면, "9월 말에 대비해 10월 말에는 인구가 1020명이 늘었고, 11월 말에는 10월 말 대비 1642명이 늘었다"고 밝혔다.한편, 신안군은 실거주를 확인하기 위해 다양한 방안을 활용할 것이라고 밝혔다. 신안군 기획예산과 기본사회팀 관계자는 "일단 공과금이나 세금 납부 내역 등을 통해 실거주를 확인할 수 있을 것"이라며 "각 마을의 이장과 마을을 대표하는 사람들의 인터뷰를 토대로 실거주 여부를 파악하게 될 것 같다"고 말했다.이어 "신안군은 다른 지역과 다르게 선박 기록이 있어서 실거주 여부를 점검하기가 수월하다"며 "선박 기록을 확인하면 주민이 이 지역에 정말로 들어와서 살았는지 추정할 수 있어서 그런 방안을 검토하고 있다"고 덧붙였다.한편, 충남 청양군은 10월 20일에 시범지역으로 선정된 이후 11월 30일까지 인구가 750명 증가했다. 청양군 기본소득팀 관계자는 "허위로 전입하는 것을 완전히 막을 방법은 딱히 없다"라면서도 "기본소득을 지급하기 전에 실거주 확인을 강화할 것"이라고 말했다.이어 "1차로 이장·반장을 중심으로 해서 협의체를 구성하고 실거주 여부를 확인할 것"이라며 "의심이 되거나 추가적인 확인이 필요한 사람을 협의체 측에서 선별해주면 청양군 공무원들이 직접 사실조사를 나가서 일일이 확인할 계획"이라고 덧붙였다.10월부터 11월까지 2개월간 918명의 인구가 증가한 전북 순창군도 다른 지자체와 마찬가지로 민·관 협력으로 실거주 여부를 판단할 것이라고 설명했다. 순창군 인구정책과 인구정책팀 관계자는 "일단 실거주 조사를 하려고 하는데 마을별 운영위원단·조사단을 구성할 예정"이라며 "다만, 농식품부 지침이 아직 확정되지 않은 상태라서 지침을 기다리는 중이다. 농식품부의 지침이 내려오면 읍·면에 있는 직원(공무원)들에게 안내할 것"이라고 말했다.경남 남해군은 농식품부의 지침과 다른 지자체의 행보를 주시하며 신중한 태도를 보였다. 남해군 기본사회팀 관계자는 "(농어촌기본소득 시범사업은) 농식품부 지침에 따라 방침을 정하고 남해군도 다른 지자체와 같은 방향으로 가지 않을까 생각한다"며 "남해군의 경우에는 위장전입 규모에 대해 조금 더 지켜봐야 할 것 같다"고 말했다.이어 "전입한 인구를 보면 현재까지는 10대와 20대가 많은 상황"이라며 "남해군의 경우에는 교육 차원에서 전입을 많이 오시는 것 같다"고 덧붙였다. 한편, 남해군은 10월 20일부터 11월 30일까지 1128명의 인구가 증가했다.경북 영양군은 11월 30일 기준으로 9월 말 대비 608명의 인구가 증가했다. 영양군 농촌기획팀 관계자는 실거주 여부를 확인할 방법에 대해 "아직 확정된 게 없다"며 "시범사업 지역으로 선정된 10개군(최초 선정 7개군 + 추가 선정 3개군)이 의견을 모아서 하나의 지침이 나오는데, 현재로서는 세부적인 것을 말씀드리기 어렵다"고 설명했다.