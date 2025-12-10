전태일재단-전태일유니온, 노사공동선언으로 갈등 종식

큰사진보기 ▲전태일재단·유니온 노사공동선언그동안 불협화음을 빚어온 전태일재단과 전태일유니온이 화해의 손을 맞잡았다. 양측은 9일 오전 11시 전태일재단 2층 회의실에서 노사공동선언문 발표와 함께 단체협약 체결 조인식을 가졌다. ⓒ 전태일재단 관련사진보기

[전태일재단-전태일유니온 공동선언문 전문] 전태일재단과 전태일유니온은 지난 갈등을 마무리하고, 신뢰와 협력의 관계로 새롭게 나아가기로 했습니다.



그동안의 논란과 대립은 재단과 노조 모두에게 깊은 상처로 남았습니다. 이 과정에서 노동시민사회에 심려를 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이며 진심으로 사과드립니다.



전태일재단은 건강한 조직문화를 세우고, 신뢰와 존중의 원칙을 지켜나가기 위해 노력하겠습니다. 전태일유니온 또한 불필요한 오해와 갈등을 반복하지 않도록 노력하겠습니다.



이번 합의를 계기로 법적 분쟁을 종결하고, 신뢰를 회복하며 협력적 동반자로서 11월 13일 전태일의 날 국가기념일 지정을 포함하여 재단의 발전과 노동자의 권익 증진을 위해 함께하겠습니다.



이번 결단을 갈등의 끝이 아니라, 존중과 상생의 새로운 출발점으로 삼겠습니다.



2025년 12월 9일

전태일재단·전태일유니온



그동안 불협화음을 빚어온 전태일재단과 전태일유니온이 화해의 손을 맞잡았다.양측은 9일 오전 11시 전태일재단 2층 회의실에서 노사공동선언문 발표와 함께 단체협약 체결 조인식을 가졌다. 박승흡 전태일재단 이사장, 박미경 사무총장, 김호정 민주노총 서울본부 사무총장, 권태훈 전태일유니온 위원장 등이 참석했다.이날 발표된 공동선언문에서 양측은 "그동안의 논란과 대립은 재단과 노조 모두에게 깊은 상처로 남았다"면서 "이 과정에서 노동·시민사회에 심려를 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이며 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.전태일재단은 향후 건강한 조직문화 구축과 신뢰·존중 원칙의 실천 의지를 분명히 했고, 전태일유니온 역시 불필요한 오해와 갈등의 재발 방지를 위해 노력하겠다고 약속했다. 재단과 유니온은 이번 합의로 법적 분쟁 등 미해결 과제들을 정리하고 상호 신뢰를 회복하는 한편, '전태일의 날' 국가기념일 지정(11월 13일) 추진과 노동 인권 향상을 위한 공동 사업을 본격화할 계획이다.박승흡 이사장은 "이번 노사공동선언으로 재단과 노조가 손잡고 '시민 속으로 전태일'로 나아갈 발판을 마련했다"면서 "전태일 정신을 현재 노동 현장과 시민들의 일상 속에서 되살리는 데 협력하겠다"고 강조했다.전태일재단 노사 양측은 "이번 결단을 갈등의 끝이 아니라, 존중과 상생의 새로운 출발점으로 삼겠다"고 화답했다.노사 갈등은 지난 9월 재단이 노원노동복지센터 재수탁을 포기하면서 벌어졌다. 노조는 재단이 노조를 조직·운영하려 한 것을 이유로 불이익을 주려는 목적이라고 주장했고, 재단은 지역 내 단체가 맡아서 하는 것이 바람직하다고 판단했을 뿐이라고 맞섰었다.