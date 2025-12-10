서울시장 후보 '명심'은 정원오? 그가 웃으며 한 말

큰사진보기 ▲정원오 성동구청장이 10일 서울 성동구 펍지 성수에서 최근 출간한 저서인 '성수동' 관련 기자간담회를 열고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"아마 다른 분한테도 칭찬하실 것 같습니다(웃음)."

이재명 대통령의 '공개 칭찬'을 받은 정원오 서울 성동구청장은 '명심'(이 대통령의 마음)에 대한 확대 해석을 경계하면서도 자신의 구정 실적을 강조하는 등 여권 내 서울시장 후보군으로의 경쟁력을 넌지시 부각했다.내년 6월 지방선거에서 유력한 서울시장 후보로 거론되는 정 구청장은 "다음 주 구의회에서 예산안과 사업계획안이 정리되면 고민해 결심하겠다"라며 출마 가능성을 언급했다.정 구청장은 10일 오후 서울 성동구의 복합문화공간 펍지성수에서 최근 출간한 책 <성수동>과 관련한 기자간담회를 열고 이 대통령의 공개 칭찬, 내년 서울시장 출마 계획, 오세훈 서울시장의 역점 사업인 한강버스 사업 등에 대한 입장을 밝혔다. 국회를 출입하는 정치부 기자들을 포함해 취재진 20여 명이 자리를 가득 채웠다. 이날 기자간담회는 90분간 진행됐다.정 구청장은 최근 이 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에서 자신을 칭찬한 것과 관련해 "제가 처음 구청장이 됐을 때 이 대통령은 선배 지자체장으로서 성남시장을 하고 계셨고 도지사와 (민주당) 대표를 하실 때도 만날 기회가 있었는데 그때마다 제가 했던 정책 중 잘 된 걸 기억하고 칭찬해 주시더라"라며 "그때도 감사하게 생각했는데 이번에도 그 연장선으로 말씀하신 것 같다. 일상적인 일인데 상당히 주목받았던 것 같다"라고 밝혔다.정 구청장에게 '명심(이 대통령의 마음)'이 있는 것 아니냐는 해석에 대해선 "일반 정치인이라면 그렇다고 본다고 얘기할 건데 저는 (구청장으로서) 객관적으로 얘기해야 한다"라며 "(이 대통령이 저를) 칭찬한 건 맞고 예전에도 그렇게 하셨다. 행정부 수반으로서 할 수 있는 말씀이다. 지자체장한테도 할 수 있는 말씀이고 아마 다른 분한테도 하실 것 같다"라고 웃어 보였다.서울시장 출마 계획을 묻는 질문엔 "다음 주 구의회에서 예산안과 사업계획안이 보고되고 처리된다"라며 "그게 정리되면 집중적으로 고민할 시간이 생기기 때문에 그때 고민해서 결심하겠다"라고 답했다. 정 구청장은 차기 서울시장의 상으로 "세금이 아깝지 않은 시장", "삶의 질을 챙기는 시장", "국가경쟁력을 이끌어가는 서울을 만드는 시장"을 제시하기도 했다.앞서 '다른 민주당 주자들과 차별화된다'라며 정 구청장을 호평한 오세훈 서울시장에 대한 평가도 내놨다. 정 구청장은 오 시장의 핵심 사업인 '손목닥터 9988'을 두고 "시민들의 건강을 위해 걷기운동을 촉진하는 건 굉장히 잘한 사업"이라고 말했다. 또 "(오 시장은) 계엄에 반대하고 나중에 탄핵에 대한 입장도 있으셨다"라며 "그런 부분에 대해선 상당히 감사한 입장을 갖고 있다"라고 덧붙였다.다만 한강버스 사업과 관련해선 '교통수단'이 아닌 '관광용'이라는 입장을 밝혔다. 정 구청장은 "고육지책으로 생각해 보면 (한강버스를) 운행하면서 손해를 안 봐야 시민들의 세금이 안 들어간다"라며 "교통용으로는 판단이 끝났다. 유튜브에서 한 러너가 한강버스보다 빨리 갔지 않느냐. 관광으로 하면 그나마 수익을 내서 손실을 최소화할 수 있다"라고 말했다.지난 2014년 지방선거부터 성동구청장에 내리 세 차례 당선됐던 그는 구청장에 처음 출마했던 계기도 밝혔다. 정 구청장은 "올해로 성동구에 25년째 살고 있는데 13~14년쯤 살았을 때 (성동구청장에) 출마했던 것 같다"라며 "오래 살다 보니 살고 있는 지역에 대한 자부심들이 너무 없더라. 살고 있는 동네를 살기 좋게 만들어보자는 마음이 들어서 출마하게 됐다"라고 밝혔다. 그러면서 "출마할 때 <성동을 바꾸는 100가지 약속>이라는 책으로 제 비전을 말씀드렸는데 그중 95가지가 실현됐더라"라며 "95점(구청장)"이라고 스스로를 평가했다.정 구청장은 최근 출간한 책 〈성수동, 도시는 어떻게 사랑받는가〉와 관련해 "관과 구청은 철저한 조연이었고 플레이어는 기업과 주민이었다"라며 "기업과 주민이 잘 갈 수 있도록 물길을 터주고 했던 부분들이 책에 잘 담겨 있는 것 같다"라고 말했다. 또 "서울의 다른 구에서도 제2·3의 성수를 만드는 게 가능하다고 본다"라며 "그 동네에 맞는 무언가를 만든다면 성공할 수 있다"라고 덧붙였다.정 구청장은 "서울 전역에서 서울시가 해야 할 역할은 제가 출마를 결심하면 말씀드리겠다"라면서도 "구청장의 입장에서 봤을 땐 25개 구가 서로 경쟁할 수 있는 구조가 갖춰져야 한다. 경쟁이 붙는 순간 열심히 할 수밖에 없을 것이다. 시민들이 25개 구를 다 살펴보게 될 것 아니냐. 그랬을 때 발전의 동력이 나올 수 있다"라고 말했다.