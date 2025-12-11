계획에 없던 여정의 즐거움

큰사진보기 ▲하나개 해수욕장 해변 데크길 /바다 위에 놓인 해변 데크길이 명물이다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"혹시 하나개 해수욕장에서 인천공항으로 되돌아 나올 때도 택시가 잘 잡힐까요?"

"걱정 없어요. 무의도에 있는 택시들이 금방 올 거예요."

큰사진보기 ▲해변 데크길과 물빠진 갯벌 /영종도 하나개 해수욕장에는 해변 데크길이 있다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"우리, 인천공항 제1터미널까지 가려고 하는데요."

"잠깐만 지둘러(기다려). 광명항에 갔다가 금방 올 것이여."

큰사진보기 ▲진수성찬인천공항 제1 터미널 한식 전문 식당에서 먹었던 밥상 ⓒ 차상순 관련사진보기

▲인천공항 내 홍보 영상 공항 방문객을 위한 홍보영상이 화려하게 재생되고 있었다. 차상순 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

매주 새로운 산책 길을 찾아 떠나고 있다. 그걸 기다리는 맘이 설렌다. 반나절 여행으로 가능한 곳들을 검색하여 다니는 중이다. 지난 9일, 절친과 우리 부부, 이렇게 셋이 에 인천 하나개 해수욕장 해변 데크길 산책에 나섰다. 바다 위에 만들어 놓은 데크길을 걷는 산책은 또 다른 묘미가 있다.우리는 자동차 없이 산 지 1년이 넘었다. 그래도 살 만했다. 차 없이 살아보니 신경 쓸 일이 줄어들었다며 남편은 오히려 좋다고 했다. 앱을 이용하여 언제, 어디서나 택시를 부르면 되니 불편함을 거의 느끼지 못하고 지냈다. 심지어 그 앱으로 렌터카도 쉽게 이용할 수 있다. 자동차 없이 사는 것도 괜찮겠다는 생각이 짙어지고 있었다.지난주에는, 예단포항 해변 야자 매트길을 걸었다. 그때 집에서 택시를 불러 출발했다. 그런데 돌아오는 길에 택시 기사가, 전철역 세 개만 지나면 그만인데 이 복잡한 퇴근 시간에 굳이 택시를 타느냐고 했다. 그러면서 인근에 있는 영종역에 내리는 게 어떻겠느냐고 물었다.우리를 생각해주는 듯했지만, 우리를 내려 준 후에 빈 차로 다시 돌아가야 하는 것이 별로라 그러는 듯해 보였다. 아무튼 우리는 택시 기사의 추천대로 영종역에서 내렸다. 그것도 나쁘지 않았다.그래서 이번에는 아예 인천공항 제1 터미널까지 공항 철도를 이용하고 거기서 택시를 타고 하나개 해수욕장으로 향했다. 1년 만에 다시 간 그곳은 길 확장 공사로 분주했다. 그런데도 택시 기사는 친절했다.그 택시 기사의 말을 철석같이 믿고 우린 해변 데크길을 룰루랄라 하면서 걸었다. 겨울 치고 햇살이 무척 따사로웠다. 사람들은 물이 빠져나간 바다 안으로 들어가 걷기도 하고 뭔가를 채취하기도 했다. 일상을 내려놓고 유유자적하게 거니는 사람들을 바라보기만 하는 데도 여유로워졌다. 복작복작하던 일상을 내려놓고 해변 데크길을 걸었다. 좌측은 기암괴석이 눈을 즐겁게 했고 우측은 물이 빠진 넓은 갯벌이 명장면을 연출했다.해변 데크길 끄트머리 바닷가 돌판을 소파 삼아 야외 카페처럼 즐겼다. 챙겨 갔던 커피도 마시고 크래커도 먹었다. 한낱 귤이었지만 바닷가에서 먹으니 꿀맛이었다. 곧바로 집으로 돌아갈까? 근처에서 저녁을 먹을까? 이런저런 의논을 하며 하나개 해수욕장 입구에서 앱으로 택시를 불렀다. 그런데 택시가 올 수 없는 곳이라는 팝업이 떴다.이럴 수가? 한 번도 경험해보지 못한 상황이라 당황했다. 드라마 같은 데서 배가 끊겨 육지로 나갈 수 없어 어쩌고 저쩌고했다던 장면들이 떠오르며 어찌해야 할지 몰랐다. 독 안에 든 쥐 신세가 되고 말았다. 그런데 그곳은 민박이나 호텔이 있는 곳도 아니었다. 있다 한들 그게 문제 해결이 될 수도 없었다. 무인도에 갇힌 기분이었다. 그런 낭패를 당할 줄은 몰랐다.히치하이커를 할까? 지인더러 하나개 해수욕장까지 우리를 데리러 와 달라고 할까? 그런 입장이 되고 보니 경호원 삼아 함께 갔던 남편의 존재가 참 든든하게 느껴졌다. 절친과 나만 있었다면 이 사달을 어떻게 해결했을까?그렇다면 그곳에는 자동차 있는 사람만 갈 수 있는 곳일까? 그건 아닐 것이다. 정신을 차리고 주변을 살펴봤다. 찾으니 보였다. 약간 떨어진 곳에 연두색 마을버스가 보였다. 일단 버스가 있는 데까지 달려갔다. 하다못해 그 해수욕장만 벗어나면 택시를 잡을 수 있겠다 싶었다.버스 정류장 팻말이 눈앞에 보였다. 광명항까지 그 마을버스가 갔다가 다시 하나개 해수욕장으로 되돌아오는 노선이 적혀 있었다. 마을버스가 그곳에서 출발하는 시간도 적혀 있었다. 꼼짝없이, 무려 한 시간을 허허벌판에서 버스를 기다려야만 했다. 다른 일정을 끼워넣기에는 어중간하고 서서 마냥 기다리는 것은 지겨웠다. 그래도 마을버스가 운행된다는 걸 알고 나니 그 버스가 구조선처럼 반가웠다.버스 기사가 하는 말만 믿고 하염없이 그 자리에 서 있었다. 해는 뉘엿뉘엿 지고 있고 해변 데크길에는 한창 낙조가 불타고 있으련만, 이러지도 저러지도 못하고 마을버스만 기다리고 있었다. 전혀 예상하지 못했던 각본이 펼쳐지고 있었다. 버스를 기다리는 동안 우리는 이런저런 이야기를 나누며 시간을 보냈다.이윽고 마을버스가 언덕을 넘어 우리 있는 곳으로 왔다. 우리만 몰랐던 모양이다. 버스가 출발할 시간이 되니 어딘가에 숨었다가 나온 듯한 사람들이 정류장으로 몰려들었다. 버스는 빈자리 하나 없이 승객을 가득 태우고 뷰 좋은 낙조를 배경 삼아 드라이브하듯 달렸다. 택시로 탔을 때보다 훨씬 바깥 풍경이 잘 보였다. 얼마 후에 마을버스는 휘황찬란한 인천공항 제1터미널에 도착했다. 또 다른 세계에 온 듯했다. 밤이 없는 곳, 불야성을 이룬 국제 공항은 유난히 반짝거리고 있었다.하나개 해수욕장에서 택시를 탈 수 없게 되어 시간을 허투루 보내고 말았다. 그래서 우리는 계획에 없던 인천공항 내에서 저녁 식사를 하기로 했다. 인생에 길이 막히면 또 다른 길이 열리는 법이다. 가장 우리다운 것이 가장 세계적이라는 시대에 살고 있으니 한식을 먹기로 했다. 외국인들도 감탄할 만한 밥상을 받았다. 토끼 용궁 다녀온 기분으로 겨우 탔던 마을버스를 타고 당도했던 인천공항 여객 터미널에서 먹은 진수성찬은 오래, 오래 기억에 남을 것 같다.해외여행을 다닐 때는 쫓기는 마음이라 제대로 구경하지 못했던 공항 안을 천천히 구경했다. 하나개 해수욕장이 여행지였는데 택시가 잡히지 않는 바람에 인천공항 안을 누비게 되어서 되려 좋았다. 젊은 지인들이 우울할 땐 공항에만 갔다 와도 기분이 풀린다고 했던 말이 생각났다. 그 맘을 알 것 같았다. 분주히 캐리어를 끌고 출국하고 입국하는 모습만 봐도 충전이 되는 느낌이었다.다음주는 을왕리에서 1박 2일 하기로 약속하고 집으로 돌아왔다. 때로는 길이 막혀 계획하지 않은 일이 벌어지더라도 추억은 더 진해질 수 있다. 반나절 여행길에서 풍성한 추억을 쌓았다. 그래서 마음에 행복이 잔잔하게 차올랐다.