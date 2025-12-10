큰사진보기 ▲거제시학원연합회, 이웃돕기 성금 300만 원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기

거제시는 거제시학원연합회(회장 이승희)는 9일 이웃돕기 성금 300만 원을 거제시에 기탁했다.이승희 회장은 "지역의 교육단체로서 사회적 책임을 다하고자 회원들과 함께 마음을 모았다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.변광용 거제시장은 "지역 청소년들과 학원 관계자분들이 한마음으로 이웃 사랑을 실천해 주셔서 감사드린다"며 "따뜻한 손길을 보내주신 학원연합회에 깊이 감사드린다"고 전했다.