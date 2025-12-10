사회부산경남한줄뉴스 25.12.10 17:58ㅣ최종 업데이트 25.12.10 17:58 거제시학원연합회, 이웃돕기 성금 300만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲거제시학원연합회, 이웃돕기 성금 300만 원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기 거제시는 거제시학원연합회(회장 이승희)는 9일 이웃돕기 성금 300만 원을 거제시에 기탁했다. 이승희 회장은 "지역의 교육단체로서 사회적 책임을 다하고자 회원들과 함께 마음을 모았다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 변광용 거제시장은 "지역 청소년들과 학원 관계자분들이 한마음으로 이웃 사랑을 실천해 주셔서 감사드린다"며 "따뜻한 손길을 보내주신 학원연합회에 깊이 감사드린다"고 전했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사문인들, 전통술 매개로 창작한 작품 모아 책 내고 독자 만나 갤러리 오마이포토 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 1/12 이전 다음 이전 다음 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.