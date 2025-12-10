이 대통령 "용인에 원전 10기 전력 필요, 송전망 건설도 엄청난 문제"

▲이재명 대통령이 10일 용산 대통령실에서 열린 AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회에서 발언하고 있다. 오른쪽부터 이재명 대통령, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 최교진 교육부 장관. 2025.12.10 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기