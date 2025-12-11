20대 전부를 여행하며 보낸 사람이 수영복을 만든 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲인터뷰 화면 캡쳐비사이드클럽은 지난 10월 서현주 대표를 만났다. ⓒ 유채원 관련사진보기

"몸매가 좋지 않은데 어떻게 비키니를 입니? (비키니는) 미스코리아 출신이나 입는 거야... 이 말에 뚜껑이 열렸어요.'

큰사진보기 ▲우풀루스윔의 수영복서현주 대표가 우풀루스윔의 비키니를 입고 있다. ⓒ 서현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲손편지서현주 대표는 수영복을 구입한 고객에게 하나하나 손으로 쓴 편지를 써서 보낸다. ⓒ 서현주 관련사진보기

"예쁜 쓰레기를 만드는 느낌? 지구를 위해서 이걸 하지 않아야 하는데, 이런 생각도 해요."

"용기가 필요한 일인 것은 맞지만 떠나야 한다면 떠나야 해요. 너무 깊게 생각하지 말고. 관심이 없었다면 애초에 '나를 찾는 여행을 떠나고 싶다'는 생각을 하지도 않았을 거예요. get it out of your system. 어떤 식으로든 가치가 있을 테니까. why not? 나이키 슬로건처럼 just do it."

덧붙이는 글 | 이 기사는 비사이드클럽 인스타그램 계정(@bside_seoul)에도 실립니다.

여러분은 '나다운 삶'에 대해 고민해보신 적 있나요? 저는 20대 후반이 되어서야 '나'에 대해 진지하게 생각해 봤습니다. 가치관, 강점, 약점… 기업이 쏟아내는 질문 덕에 저를 돌아봤죠. 아쉬웠습니다. 왜 누군가 묻기 전까지 한 번도 생각하지 않았을까요. 나는 어떻게 살아야 행복할까. 어떤 기업에 갈지보다 훨씬 중요한 질문처럼 보이는데, 이런 고민은 미뤄뒀습니다. 수능, 학점, 취업 등 당면한 목표를 달성하는 데에 몰두하느라요.지금이라도 내가 무엇을 좋아하고 잘하는지 찾을 수는 없을지 고민하던 와중에, 독특한 이력으로 제 눈을 사로잡은 사람이 있습니다. 친환경 수영복 브랜드 우풀루스윔의 서현주 대표는 20대 내내 여행하며 자신을 알아갔다고 합니다. 그리고 여행을 통해 '진정 원하는 삶'을 찾았죠. 서현주 대표는 왜 10년 동안 갭이어를 가졌을까요? 나 자신을 알아가는 일은 삶에 어떻게 도움이 될까요? 지난 10월 28일 서 대표에게 직접 물었습니다.서 대표는 8살 때 괌으로 이민을 갔고 주니어 골프 선수로 활동했습니다. 고등학교 졸업 후 대학교에서도 골프를 계속하려했지만, 집안 사정으로 갑작스레 한국에 들어오게 됐습니다. 마음이 혼란스럽던 차에 하와이로 처음 배낭 여행을 떠났습니다.그때 호스텔에서 만난 독일인 친구는 그에게 '갭이어'가 무엇인지 알려줬습니다. '나는 뭘 좋아하는지도 모르고 무엇을 하고 싶은지도 모르니까 할아버지가 물려주신 돈으로 1년 동안의 갭이어를 갖고, 뭘 좋아하고 공부하고 싶은지 알아낼 거야.' 친구가 해준 말에 충격을 받았습니다. 전혀 몰랐던 개념이었거든요. 한편으론 1년을 쉬어도 된다는 것이 위안이 됐습니다. 그렇게 갭이어를 갖겠다고 결심했습니다. 그때는 정말 스스로를 찾고 싶었으니까요.'여자 혼자 위험하다'는 가족들 반대에도 뜻을 굽히지 않았습니다. '여행을 하다가 죽음을 맞이해도 슬퍼하지 말고 꿈을 쫓아가는 딸로 기억했으면 좋겠다'라는 유언장을 남기고 떠났어요. 아르바이트를 하며 모은 돈으로 미얀마에 갔습니다. 이후에는 태국, 유럽을 여행했고, 한국에 잠시 돌아왔다가 다시 독일로, 호주로 워킹 홀리데이를 갔죠.여행 중간 중간 틈날 때마다 기록했습니다. 버스를 타고 기타를 타고 이동하는 중간에도 생각을 많이했어요. 내가 무엇을 좋아하는지, 여행에선 무엇을 느꼈는지 적었어요.여행을 이어가다 브랜드 창업을 하게 된 건 2020년이었습니다. 호주에 잠시 머물렀을 때 디자인에 푹 빠졌습니다. 이후 디자인 공부를 하려고 독일 베를린에 있는 학교에 지원했고 합격했죠. 그런데 입학을 앞둔 시점 코로나19가 퍼지기 시작했습니다. 계획을 바꿀 수밖에 없었습니다. 팬데믹으로 일을 구하기도 어렵고 등록금을 마련하기도 힘들 거라 판단했거든요.슬픔도 잠시, 이참에 그동안 하고 싶었던 일을 하기로 마음 먹었습니다. 그간 여행이 즐거워서 사업 시작을 망설였는데, 코로나로 이동이 제약되었으니 지금이 수영복을 만들 적기라고 생각했죠.하고 많은 수영복 중 왜 하필 비키니였을까요.서 대표는 바다와 함께 자랐기에 누구나 수영복을 입는 게 자연스러웠죠. 그러나 한국에선 수영복을 향한 시선이 달랐습니다. 비키니를 입을 수 있는 몸과 그렇지 않은 몸을 구분하는 명확한 기준이 있었죠. 호주와 발리 여행에서 마주친 사람들은 나이, 성별, 몸매에 관계없이 입고 싶은대로 입었습니다. 수영복을 만들면서 있는 그대로의 자신을 드러내는 당당한 태도를 더 널리 퍼뜨리고 싶었습니다.그렇게 우풀루(Ufulu)가 탄생했습니다. 우풀루는 아프리카 치체와 언어로 '자유'라는 뜻인데요. 수영복을 입었을 때의 자유로움을 더 많은 사람과 나누고자 지은 이름이었습니다. 우풀루 스윔은 눈치 보지 않고 당당하게 입을 수 있는 비키니를 제작합니다. 정해진 미의 기준에서 벗어나 있는 그대로의 아름다움을 응원하는 비키니 문화를 만들고 있죠.비즈니스를 공부하지 않고 무작정 도전했습니다. 좋아했던 것들을 있는 그대로, 날 것 그대로 전했죠. 그랬더니 서 대표의 개성이 브랜드 운영에 고스란히 반영됐습니다. 우풀루 스윔은 지속가능한 생산을 위해 대량 생산을 지양합니다. 가끔 품절된 상품이 언제 재입고 되냐며 답답해 하시는 분들도 있지만, 오래 수영복을 생산하기 위해 적정 속도를 지킵니다.수영복을 구매한 고객에게는 직접 손편지를 씁니다. 단순히 고객을 넘어 언젠가는 만나게 될 친구라고 여겨요. 비키니를 입는 데에 용기가 필요하다는 걸 알기에 더 마음이 애틋합니다. 이런 요소가 모여 '우풀루스러움'을 완성했습니다. 서 대표가 곧 브랜드가 된 셈입니다.최근엔 '상품 생산자'로서 지구에 피해를 주는 건 아닌가 하는 고민도 있습니다. 그래서 브랜드를 넘어서서 다른 일들을 벌리고 있습니다. 해변에 쓰레기를 줍는 '비치코밍' 등의 모임을 열기도 했습니다. 건강한 비키니 문화를 만드는 일 못지 않게, 아름다운 지구를 지키는 일도 중요하기 때문이죠.이제 서 대표의 목표는 무엇일까요. 바로 '원하지 않는 것을 원하는 일에서 벗어나기'입니다. 서 대표의 삶은 누군가의 시선에선 불안정해 보일 수 있습입니다. 주변엔 가정을 꾸린 사람도, 경제적으로 여유있는 사람도 많죠. 최근엔 부모님이 시집을 가라고 걱정하기도 했습니다.흔들릴 때마다 떠올립니다. 진짜 원하는 삶에 대해서요. 서 대표에게 가장 완벽한 날은 소소하게 바다에서 작은 카페, 브랜드 운영하면서 서핑하면서 사는 하루입니다. 앞으론 원하지 않는 것을 바라기보단, '나다운 삶'을 좀 더 다듬어가며 살고 싶습니다.'나다운 삶'이란 무엇일까요. 인터뷰를 마친 뒤에도 명확한 답을 내리긴 어렵지만, 한 가지는 분명했습니다. 나답게 산다는 건 결국 나에게 '건강한 만족'을 주는 일이었습니다. 서 대표가 브랜드를 설명할 때의 표정에서 그걸 느꼈어요. 나답게 사는 일이 쉽지만은 않지만, 어려울 때 버틸 힘을 준다고요. 그리고 좋아하는 일을 하는 사람은 눈빛도 아우라도 반짝반짝합니다.만족스러운 삶을 살기 위해선 우선 나부터 잘 알아야 합니다. 마음에 귀기울이며 나의 욕구를 끊임없이 찾아나가야 하죠. 꼭 여행을 통해서가 아니어도 좋습니다. 책상이든 쇼파든 진지하게 고민을 던져보는 일은 어디에서나 가능하니까요. 그리고 중간중간 시도도 해봐야겠죠. 내가 꿈꾸는 길이 정말 내가 원하는 길이 맞는지 확인하려면요.그러다 보면 경험들이 어느 순간 하나의 선으로 연결될지도 모릅니다. 스티브 잡스가 말한 'connecting the dots'처럼요. "어떻게든 의미가 있다"는 서 대표의 말이 오래 남았습니다. 혹시 아직도 스스로의 마음에 귀기울이는게 두려우신가요? 그런 분들을 위해 서 대표의 말을 전하며 글을 마무리하고 싶습니다.