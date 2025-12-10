메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

한줄뉴스

25.12.10 16:39최종 업데이트 25.12.10 16:40

민주당 김기운 전 위원장, 창원시장선거 출마선언

원고료로 응원하기
김기운 전 더불어민주당 창원의창지역위원장이 11일 오전 창원시청 브리핑실에서 창원시장선거 출마를 선언한다. 김 전 위원장은 대통령직속 국가균형발전위원회 국민소통특별위원을 지냈다.

김기운 전 위원장, 창원시장선거 출마선언
김기운 전 위원장, 창원시장선거 출마선언 ⓒ 김기운

#김기운

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사문인들, 전통술 매개로 창작한 작품 모아 책 내고 독자 만나

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기