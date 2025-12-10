정치부산경남한줄뉴스 25.12.10 16:39ㅣ최종 업데이트 25.12.10 16:40 민주당 김기운 전 위원장, 창원시장선거 출마선언 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 김기운 전 더불어민주당 창원의창지역위원장이 11일 오전 창원시청 브리핑실에서 창원시장선거 출마를 선언한다. 김 전 위원장은 대통령직속 국가균형발전위원회 국민소통특별위원을 지냈다. 큰사진보기 ▲김기운 전 위원장, 창원시장선거 출마선언 ⓒ 김기운 관련사진보기 #김기운 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사문인들, 전통술 매개로 창작한 작품 모아 책 내고 독자 만나 갤러리 오마이포토 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 1/8 이전 다음 이전 다음 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.