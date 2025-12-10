메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

한줄뉴스

25.12.10 16:36최종 업데이트 25.12.10 16:36

이천시, 국지도 70호선 백사~흥천 간 도로 확장 추진

원고료로 응원하기
경기 이천시가 오랜 숙원사업인 국지도 70호선 도로 확장 사업을 본격 추진한다.
경기 이천시가 오랜 숙원사업인 국지도 70호선 도로 확장 사업을 본격 추진한다. ⓒ 이천시

경기 이천시가 오랜 숙원사업인 국지도 70호선 도로 확장 사업을 본격 추진한다.

이천시는 지난 9일 백사면 행정복지센터에서 '국지도 70호선 백사~흥천 간 도로건설' 사업설명회를 열고, 경기도가 사업 추진 현황과 향후 계획을 주민들에게 설명했다고 밝혔다.

이번 사업은 이천시 백사면 모전리에서 여주시 흥천면 문장리까지 총 6.1km 구간을 연결하는 도로 건설로, 이날 설명회 주요 대상은 백사면 모전리 경사삼거리에서 현방리 현방사거리까지 이어지는 3.66km 구간이었다.

AD
국지도 70호선은 성남~장호원 자동차전용도로와 북여주 나들목(IC) 개통 이후 교통량이 급증하면서 상습 정체 구간으로 지적돼 왔다. 자전거와 농기계 운행이 잦은 지역 특성상 안전사고 위험도 높아, 주민들은 도로 확장을 지속적으로 요구해 왔다.

김경희 이천시장은 "이천시의 오랜 숙원사업이 조속히 추진될 수 있도록 송석준 국회의원과 협력하고, 서울지방국토관리청·경기도 등 관계 기관과 긴밀히 협조해 나가겠다"고 말했다.

이어 "이번 사업설명회가 국지도 70호선 정체 해소의 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"며 "시에서도 행정 절차와 주민 협조 지원을 통해 사업이 차질 없이 진행되도록 적극 협력하겠다"고 강조했다.

#이천시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사경기 광주시 CCTV 통합 관제센터, 절도 용의자 검거 수훈

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기