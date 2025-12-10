충북도, 징계공무원 등에 수당 4100여만 원 '부당지급'... 회수 조치

큰사진보기 ▲10일 충북도가 공개한 ‘2025년 각종수당분야’ 특정감사결과에 따르면 총 26건의 부적정 수령·지급 사례가 확인됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

징계공무원에 연가보상비를 과다지급하는 등 충북도가 각종 수당을 부적정하게 지급한 것으로 나타났다.10일 충북도가 공개한 '2025년 각종수당분야' 특정감사결과에 따르면 총 26건의 부적정 수령·지급 사례가 확인됐다.가족수당 부적정이 14건으로 가장 많았고 연가보상비 지급 부적정 5건, 특수업무수당 부적정 3건, 특정업무경비 부적정 3건, 직책급 지급 부적정 1건 등이다.도는 23건에 대해 시정, 나머지 3건에 대해선 통보 조치했다.충북도에 따르면 징계처분자 연가보상비는 징계로 직무에 종사하지 못하는 일수를 빼고 연가보상 일수를 산정해야 하지만, 이를 공제하지 않았다.이에 따라 징계처분을 받은 한 공무원에게 총 212만8290을 부정적하게 지급했다.또 다른 징계처분 공무원에게 같은 방식으로 103만7710을 더 지급했다.또 충북도는 퇴직준비교육기간 동안 실제 직무에 종사하지 않았는데도 위험근무수당과 기술정보 수당등을 지급한 것으로 나타났다.징계 처분기간에는 직무에 종사하지 않은 날 만큼 일할 계산해 각종 수당을 지급해야 하지만 전액 지급하기도 했다.충북도는 감사를 통해 적발한 부당 수령 수당 4152만 원은 회수하도록 조치했다고 밝혔다.