2028울산국제정원박람회 조직위 창립총회... 여야 모두 '조직위원장'

재단법인 2028울산국제'재단법인10일 오후 3시 울산시청 본관 1층 로비에서 열린 '재단법인 2028울산국제정원박람회 조직위원회' 설립을 위한 창립총회

"쓰레기매립장을 정원 문화공간으로 탈바꿈시키는 울산의 도전은 세계(글로벌) 기후위기 대응 모형(모델)으로 주목받게 될 것이다. 2028울산국제정원박람회가 인공지능(AI) 수도를 향해 도약하는 울산의 첨단기술과 함께 도시 전환의 성공을 세계에 보여주는 무대가 되길 기대한다."

김두겸 울산시장이 10일 열린 울산국제정원박람회 조직위원회 설립을 위한 창립총회에서 이같이 밝혔다. 이날 창립총회를 시작으로 박람회가 본격 준비에 들어갔다. 2028울산국제정원박람회는 오는 2028년 4월 22일부터 10월 22일까지 태화강국가정원과 삼산·여천매립장 일원에서 열린다.조직위원장으로는 김두겸 울산시장을 비롯해 김기현·박성민·서범수(이상 국미의힘)·김태선·김상욱·(이상 더불어민주당)·윤종오(진보당) 의원 등 7명이 공동으로 맡으면서 여야가 모두 참여했다.조직위 이사회는 김두겸 울산시장을 이사장으로 하고, 박은식 산림청 차장, 김영길 중구청장, 서동욱 남구청장이 당연직으로 참여한다. 또한 천창수 울산시교육감, 이윤철 울산상의 회장, 김철욱 울산시체육회장, 오연천 울산대 총장, 박종래 유니스트(UNIST) 총장, 조홍래 울산과학대 총장, 김희진 춘해보건대 총장, 안효대 경제부시장, 백승우 에쓰오일노조 위원장 등이 이름을 올렸다.감사는 이석용 울산시 녹지정원국장이 당연직을 맡고, 김익환 법무법인 원율 변호사가 선임감사로 참여한다.한편 10일 울산시청 본관 1층 로비와 2층 대회의실에서 열린 창립총회는 1부 기념행사와 2부 회의로 나눠 진행됐다.1부 기념행사는 기관·기업·학계·시민단체 등 각계 주요 인사 200여 명이 참석한 가운데 영상 공모전 수상작 상영, 임원 임명장 수여, 설립 취지문 낭독, 창립 기념 떡 절단식 등이 이어졌다.2부 회의에서는 선임된 이사와 감사가 참석한 가운데 정관 및 제규정안 심의, 2026년 사업계획 보고 등 조직위원회 출범을 위한 필수 절차가 이어졌고 울산을 대표하는 기관과의 협력 방안 논의도 있었다.