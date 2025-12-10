인구 감소로 소멸 위기 가속화... 삼천포초-대방초 합친다

큰사진보기 ▲사천시 동지역의 삼천포초등학교와 대방초등학교가 통폐합을 추진하고 있다. 저출생과 원도심 공동화로 두 학교 학생 수가 급감하면서다. 오는 17일부터 진행되는 학부모 설문조사 결과에 따라 통폐합 여부가 결정된다. 사진 왼쪽 삼천포초, 사진 오른쪽 대방초. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천교육지원청이 10일 오전 삼천포초등학교 학부모를 대상으로 적정규모학교 육성 추진 설명회를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲적정규모학교 육성 추진위원회 개최 결과, 통합학교 교명을 '삼천포대방초등학교'로 하기로 했다. 통합 학교는 대방초로 하고, 삼천포초는 2027년 3월 폐지하는 방향으로 설문조사가 진행된다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲120년 역사를 자랑하는 삼천포초등학교 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천교육지원청이 10일 오전 삼천포초등학교 학부모를 대상으로 적정규모학교 육성 추진 설명회를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사천시 동지역 학생수 변화 예상 수치. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼천포초와 대방초 통합이 확정되면 학생들은 대방초에서 수업을 한다. 사진은 대방초 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 경남 사천시 동지역의 삼천포초등학교와 대방초등학교가 통폐합을 추진하고 있다. 저출생과 원도심 공동화로 두 학교 학생 수가 급감하면서다. 오는 17일부터 진행되는 학부모 설문조사 결과에 따라 통폐합 여부가 결정된다.10일 오전 삼천포초등학교 발명교육센터에서 삼천포초 학부모 대상 통폐합 설명회가 열렸다. 사천교육지원청 김명호 팀장이 현황을 설명하고, 학부모들의 질문을 받았다. 11일에는 대방초 학부모 설명회가 예정돼 있다.두 학교의 통폐합 논의는 이번이 처음이 아니다. 2016년에도 학령인구 감소를 이유로 통합이 추진됐지만, 통합학교 위치와 교명을 둘러싼 이견으로 무산됐다. 올해 초에는 삼천포초와 노산초 간 통폐합이 추진됐으나 역시 성사되지 않았다.이번에는 분위기가 다르다. 지난 11월 25일 열린 적정규모학교 육성 추진위원회에서 양교 관계자들은 2027년 3월 삼천포초를 대방초로 통합하고, 교명을 '삼천포대방초등학교'로 변경하는 안에 전원 합의했다. 기존 삼천포초는 2027년 3월 폐지될 예정이다. 학생 수 감소와 고조된 위기감 속에 9년 전 발목을 잡았던 쟁점들이 정리된 것이다.학부모 대상 통폐합 설문조사는 17~23일 진행된다. 가구당 1표씩 행사하며, 양교 모두에서 참여 가구의 60% 이상이 찬성해야 통폐합이 확정된다. 한 학교라도 60%에 미달하면 부결된다.삼천포초 학생 수는 2016년 203명에서 올해 62명으로 줄었다. 9년 만에 3분의 1 수준이 됐다. 2029년에는 31명까지 감소할 것으로 예측된다. 대방초도 현재 58명에서 2029년 34명으로 줄어들 전망이다.10일 삼천포초 설명회에서 공개된 자료를 보면, 삼천포 지역 초등학생 수는 2020년 약 2100명에서 올해 1400명으로 감소했다. 2029년에는 950명 선까지 떨어질 것으로 보인다. 사천교육지원청은 "이대로 가면 2030년대에 학교가 자연 폐교 수순을 밟을 수 있는 상황"이라고 설명했다.실제 삼천포초와 대방초가 있는 삼천포 항만 인근은 아파트 신축 계획이 없다. 젊은 인구 유입을 기대하기 어려운 곳이다. 원도심 고령화와 인구 유출이 학교 소규모화로 이어지고 있는 셈이다.이날 설명회장에서 학부모들의 목소리는 무거웠다. 한 학부모는 "시설이 많이 노후화됐다"며 "통폐합 전까지라도 아이들 안전을 위해 투자해달라"고 요청했다. 또 다른 학부모는 "컴퓨터실에 정상 작동하는 컴퓨터가 5~6대뿐"이라며 "수업 중 컴퓨터가 꺼지는 일이 다반사"라고 호소했다.삼천포초 본관동은 1968년에 건축돼 57년이 경과했다. 안전등급 C등급에 석면 일부가 철거되지 않은 상태다. 2024년 통폐합 대상학교로 지정되면서 시설투자마저 제한됐다.사천교육지원청 관계자는 "대규모 투자는 어렵지만 안전 관련 사항은 지원하겠다"고 답했다.통합학교인 대방초는 2009년 민간투자사업(BTL) 방식으로 신축돼 지역 내 가장 최신 시설을 갖추고 있다. 현재는 민간업체 소유지만, 계약 기간인 2029년 이후 경남도교육청으로 소유권이 넘어간다.구도심 학교 폐교 문제는 삼천포초만의 문제가 아니다. 사천시 동지역(삼천포) 지역 7개 초등학교 중 대부분이 학생 수 감소 추세다. 문선초는 514명(2025년)에서 200명(2029년)으로, 용산초는 231명에서 115명으로 줄어들 전망이다.대성초는 218명에서 171명으로 준다. 남양초는 76명에서 48명으로 감소한다. 반면, 노산초는 인근 신축 아파트 영향으로 현재 218명에서 2029년 294명으로 유일하게 학생수가 늘어난다. 사실상 동지역 전체가 위기인 셈이다.사천교육지원청 김명호 팀장은 "바닷가 쪽 지역에서 학교가 사라지면 지역 공동화가 심화될 수 있다"며 "이 지역에 학교를 유지하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.한편 양교 통폐합이 확정되면 교육부에서 50억 원이 10년에 걸쳐 지원된다. 폐지학교인 삼천포초 학생에게는 연간 200만 원 이내의 교육복지비와 PC 구입비가 별도 지급된다. 통학버스 운영비는 지원 기간 종료 후에도 계속 지원된다. 사천교육지원청은 통폐합 확정 시 1년간 양교 공동 교육과정과 학생·학부모 교류 프로그램을 운영할 계획이다.경남도교육청 김수경 사무관은 "학교 통폐합은 지역을 소멸시키는 것이 아니라 발전시키자는 취지"라며 "아이들을 위한 교육 내실화가 중요하다. 교육청도 최대한 지원하겠다"고 강조했다.