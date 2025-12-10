충북 보은군도 민생지원금 지급 결정... 1인당 60만 원

큰사진보기 ▲50만원을 지급하기로 한 괴산군(군수 송인헌)에 이어 보은군(군수 최재형)도 민생지원금 지급계획을 발표했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지역 자치단체가 연이어 민생지원금 지급 대열에 뛰어들고 있다. 50만 원을 지급하기로 한 괴산군(군수 송인헌)에 이어 보은군(군수 최재형)도 민생지원금 지급계획을 발표했다.최재형 보은군수는 10일 기자간담회를 열고 "3고(고물가·고금리·고환율) 현상으로 민생이 어려운데, 보은군은 기본소득 시범지역에서 탈락하는 바람에 박탈감과 상실감까지 겹처 더 고통스럽다"며 "민생 안정을 도모하고 지역경제를 활성화할 목적으로 지원금 지급을 결정했다"고 밝혔다.보은군에 따르면 총 지급금액은 괴산군보다 10만 원 많은 60만 원이다. 2026년 1~2월과 상반기(5월 예정)에 두 차례에 걸쳐 30만 원씩 지급한다.지급대상은 12월 31일 기준 주민등록인구와 등록외국인이다. 11월 말을 기준으로 하면 3만1440명(11월말 주민등록인구 3만229명+등록외국인 1241명)이다.지원금은 다른 지자체처럼 지역화폐 충전방식 대신에 선불카드로 지급한다. 다인 가족일 경우 가구주에게 지급하는 원칙을 유지한다. 지원금 사용 마감일은 2026년 9월30일이다.앞서 지난 8일 괴산군도 민생지원금 지급계획을 발표했다. 괴산군에 따르면 예산 180억 원을 투입해 군민 1인당 50만 원을 괴산사랑카드로 충전 지급한다.내년 1월 19일부터 2월 27일까지 민생안정지원금 신청서류를 받는다. 지급 대상은 이달 31일 기준 주민등록상 주소지가 괴산군인 모든 군민이다. 군에 체류지를 두고 있는 결혼이민자 및 영주권자도 포함된다.2007년 12월31일 이전 출생자는 개인별로 신청해야 하며, 미성년자(2008년 1월1일 이후 출생)는 주민등록상 세대주가 대리 신청하면 된다.지원금은 지역 내 '괴산사랑상품권' 가맹점에서 사용할 수 있다. 연 매출액 제한 없이 모든 가맹점에서 이용할 수 있다. 사용기한은 5월31일 까지다.한편 지난 7월 국민의힘 소속 청주와 충주시의원은 이재명 정부가 시행하는 민생지원금 정책을 포률리즘으로 규정해 반대하고 나섰다.이들은 당시 "국가 재정을 소모품처럼 낭비하는 선심성 대상으로 전락시켜서는 안 된다"며 "민생지원금을 받으면 전액 지역 취약계층에 기부하겠다"고 밝힌 바 있다.