박완수 지사, 우즈벡 경제부총리 '공동 산업단지 조성 실무협의'

박완수 도지사는 10일 경남도청에서 우즈베키스탄 잠시드 압두하키모비치 호자예프(Jamshid Abduxakimovich Khodjaev) 경제부총리를 만나 '공동 산업단지' 조성 실무협의를 진행했다.경남도는 "이번 논의를 계기로 우즈베키스탄과 경제‧산업 분야 협력을 위한 구체적인 첫발을 내딛게 됐다"라며 "이는 양 지역이 단순 교류를 넘어 신(新) 실크로드 경제권을 공동 개척하는 전략적 동반자 관계를 구축하는 중요한 기반이 될 것으로 기대된다"라고 설명했다.이날 환담은 지난 9월 타슈켄트에서 박 도지사와 호자예프 부총리가 만난지 두번째 만남으로, 양측은 고속철도 등 경제‧산업 분야 구체적 협력 논의를 진전시켰다.호자예프 경제부총리는 환담에서 "경남과 우즈벡 간 지방정부 협력이 매우 유익하고 실용적이라 생각하며, 이번 방문은 협력을 더욱 돈독히 하려는 의지를 보여주는 중요한 신호"라고 강조했다.그는 "양측이 구체적인 사업 계획과 협력 계획을 진행하기를 바라며, 우즈베키스탄 내에 경남 기업들을 위한 공동 산업단지 조성을 제안한다"고 공식적으로 밝혔다.이에 박 지사는 "공동 산업단지 조성 제안을 깊이 검토하고, 실무 그룹을 구성해 협의를 진행하는 것이 바람직하다"고 화답했다.박 지사는 "경남의 상공계를 통해 우즈벡 진출을 희망하는 기업과 선호 업종에 대한 기초 조사를 실시하고, 그 자료를 바탕으로 우즈벡과 실무 협의를 시작할 계획"이라고 밝혔다.또 박 지사는 "중앙아시아의 역동적인 성장 잠재력을 가진 우즈베키스탄과 한국의 대표적인 제조업, 방산, 조선 산업들이 집적된 경남이 활발하게 협력할 것"이라고 약속했다.경남과 우즈베키스탄 간 교류는 지난 3월 14일 알리쉐르 아브두살로모프(Alisher Abdusalomov) 주한 우즈베키스탄 대사의 경남 방문 당시 타슈켄트주와의 우호교류 협정을 공식 제안하면서 본격화됐다.이후 9월 24일 박 지사를 단장으로 한 경남 대표단이 타슈켄트주를 공식 방문해 조이르 미르자예프(Zoyir Mirzayev) 주지사와 환담하고 첫 공식 우호교류 협정을 체결했다.이번 우즈베키스탄 경제부총리의 경남 방문은 우호교류 협정의 후속 조치로, 앞서 10월 14일 베크조드 무사예프(Bekhzod Musaev) 우즈베키스탄 대외노동청장의 계절근로자 도입 양해각서(MOU) 체결을 위한 대표단 방문 이후 두 번째 고위급 방문이다.대표단은 한국산업단지공단 경남지역본부를 방문해 경남 산업단지의 현황과 발전상을 공유했으며, 이어 현대로템이 생산한 고속철도 차량의 초도편성 출항식에 참석했다.