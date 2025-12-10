가해를 기억하지 않는 군에게 명예는 없다

큰사진보기 ▲함병선 묘대전현충원 장군묘역에 있는 북촌학살 가해부대 지휘관 함병선의 묘 ⓒ 열린군대를위한시민연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린군대를위한시민연대에도 실립니다.

10일 <중앙일보> 보도에 따르면, 지난 11월 4일 국가보훈부가 제주4·3 당시 9연대(이후 11연대)장을 맡았던 고 박진경 대령에게 국가유공자 증서를 발급했다고 한다. 의아했다. 증서 발급 전에도 이미 고 박진경 대령은 국가유공자의 지위를 지니고 있었다. 보도에서도 언급하는 것처럼 이미 고 박진경 대령은 전몰군인으로 국가유공자법 제정 이전 원호대상자로 지정되어 자연스레 국가유공자의 지위를 지녔고, 사후에 한국전쟁 기간 중 무공훈장을 받았기에 자동적으로 국가유공자에 해당된다. 어떻게 보면 이번 발급이 그저 행정적 절차였다고 볼 수 있다.그럼에도 씁쓸함을 지우기 어렵다. 박진경 대령은 제주4·3 당시 9연대장 취임 후 부대 훈시 중 '제주폭동사건 진압 위해선 제주도민 30만을 희생시켜도 무방'하다는 발언을 한 것으로 익히 알려져 있다. 77년 전에 발화되었던 이 발언은 1년 전에도 비슷하게 반복되었다. 윤석열의 비상계엄 선포 담화에서, '수거 대상'이라고 적힌 노상원의 수첩에서, '싹 다 잡아들여'라는 통화 녹음에서. 국가유공자는 과연 누구를 지칭하는가? 만약에 내란이 성공했다면, 내란가담자들은 모두 국가유공자가 되었을 것이다. 적극가담자들은 훈장까지 받았을 수도 있다. 상상만 해도 끔찍하다.사실 이런 일은 버젓이 계속되어 왔다. 제주4·3, 여순사건, 한국전쟁기 민간인 학살의 주요 가해자들은 번듯이 국가유공자로 인정되었고 심지어 국가묘역에 안장되어 있다. 특히 제주4·3 관련해서 당시 단일 규모로는 가장 큰 학살으로 알려진 '북촌학살'을 저지른 부대의 지휘관인 함병선은 대전현충원에 묻혀 있다. 이번 박진경 대령에 대한 국가유공자 증서 발급은 어쩌면 앞서 언급한 것처럼 행정적 절차에 불과할 수도 있다. 그럼에도 이러한 일들이 과거 가해 책임에 대해 우리를 점점 무감해지게 하는 것은 아닌지 생각해보게 된다.이재명 대통령은 대선 유세 기간에 제주4·3평화공원에 참배하며 "대한민국과 이 땅의 민주주의는 제주4·3 희생자들에게 큰 빚을 졌습니다"고 말했다. 지난 10월 19일 여순사건 77년에는 SNS에 국민에게 총부리를 겨눌 수 없어서 제주4·3 진압 명령을 거부한 14연대 군인들을 언급했다. 민주화 이후 역대 정부는 그 정도가 다를지라도 어쨌든 진실화해위원회를 비롯한 과거사 관련 기구를 설립하고 오랫동안 고통 속에 머물러 있던 과거사 피해자를 지원하고 진상을 규명하는 일을 계속해 왔다.없었던 것은 가해자에 대한 통렬한 처벌이었다. 12·3내란 재판이 막바지에 다다르고 있다. 내년 초면 어느 정도 내란가담자에 대한 처벌 수위가 정리될 것이다. 수많은 시민들이 제대로 된 단죄를 바라고 있다. 이와 같은 일이 절대로 반복되어선 안 되기 때문이다. 이는 과거사 피해자들이 수십 년 동안 가슴에 품어왔던 소망이기도 하다. 적어도 이재명 정부하에서는 윤석열을 비롯한 내란가담자들은 확실한 처벌을 받을 것이고, 그들의 가해 행위 역시 계속해서 언급될 것이다. 이와 같은 방식만이 재발방지를 굳건히 할 수 있다.내란의 주요 행위자였던 군은 어떤가. 12·3내란은 소위 문민통제의 실패라고 평가된다. 물론 선출된 문민권력이 스스로의 이익을 위해 일으킨 일이지만, 문민통제의 주요한 부분 중 하나인 군의 자기통제가 전혀 작동하지 않았다. 민주시민교육을 받고 자란 일선 군인들의 소극적 저항이 있었을 뿐이다. 이번 내란으로 군의 명예가 실추되었다고 한다. 정말 실추된 게 맞나? 현충원 등 국가묘역에 안장되어 있는 수많은 가해자들의 묘비 앞에는 매년 꽃다발이 쌓인다. 그 중 다수가 군인들이 갖다 놓은 것이다. 불명예스러운 일이다.군인 대상 정신교육에서 군의 명예를 실추시켰던 수많은 가해 행위에 대한 성찰을 교육하는가? 박진경 대령 전의 김익렬 대령 같은, 어떻게든 공동체의 피해를 최소화시키기 위해 갖은 노력을 다했던 이들에 대한 기억이 담겨 있나? 김익렬 대령의 유고에는 다음과 같은 말이 적혀 있다. "거듭 말하지만 군인은 목숨을 바칠 만한 명분, 국가와 민족을 위한다는 대의가 있어야 복종한다." 한국군 역사에 있었던 수많은 가해 행위에 대한 철저한 반성, 그리고 내란 가담을 거부한 조성현 대령과 병사의 억울한 죽음을 그저 묻어버릴 수 없었던 박정훈 대령 같은 이들을 기억하는 것이야말로 명예로운 군의 출발일 것이다.오늘 아침, 고 박진경 대령 국가유공자증 발급 기사와 연일 거듭되는 내란세력의 부끄러운 줄 모르는 재판 모습 기사를 보며 하게 된 생각이다.