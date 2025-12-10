"대전시, 광역환경교육센터 국비 예산 포기... 행정 실패"

큰사진보기 ▲대전시청사 전경(자료제공 대전시). ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

대전시가 광역환경교육센터 관련 국비 예산을 스스로 포기해 논란이 일고 있다.대전환경운동연합은 10일 성명을 내 "대전시가 광역환경교육센터 관련 국비 예산을 스스로 포기했다"며 "기후위기 시대 시민의 학습권을 외면한 행정적 퇴행"이라고 강하게 비판했다.이들에 따르면, 대전시는 지난 2023년 12월, 국비 확보가 어렵다는 이유로 전국에서 유일하게 광역환경교육센터를 폐쇄했다. 이후 2025년 하반기부터 정부가 기후위기 대응 교육 사업비를 다시 반영했지만, 대전시는 '센터가 없다'는 이유로 실질적인 예산을 확보하지 못했다.특히 2026년 국비 예산에서는 지원액의 3분의 1만 매칭펀드 방식으로 확보하고, 약 1억 원 규모의 예산을 스스로 포기했다는 것.이에 대해 대전환경운동연합은 "센터를 재개관하고 정상적으로 운영했다면 충분히 확보할 수 있는 예산"이라며 "이는 의도적 외면이자 시민의 신뢰를 저버린 결정"이라고 지적했다.2024년 말 기준 전국에는 광역환경교육센터 19곳, 기초환경교육센터 61곳이 운영 중이다. 그런데 전국 17개 광역시·도 중 대전만 유일하게 광역센터가 존재하지 않는다. 중앙정부는 '제4차 국가환경교육계획(2026~2030)'을 통해 환경교육을 국가정책 핵심축으로 격상했지만, 대전시는 국비 포기 결정으로 그 흐름에 역행했다는 게 이들의 주장이다.대전환경운동연합은 "광역환경교육센터는 지역의 기후 대응 역량을 높이고 교육 생태계를 구축하는 핵심 인프라"라며 "그럼에도 불구하고 대전시는 국비를 스스로 포기하며 이 필수적인 기능을 지역에서 제거했다. 이는 곧 지역의 기후위기 대응 능력을 의도적으로 약화시킨 행정적 실패"라고 비판했다.이어 "대전시는 시민의 환경학습권을 더 이상 외면하지 말라"며 "기후위기 대응은 정치적 수사나 단발성 홍보로 해결될 수 없다. 체계적인 교육 인프라 없이는 시민의 기후 대응 역량을 높일 수 없으며, 미래세대의 기후 적응 능력은 더욱 취약해질 수밖에 없다"고 강조했다.그러면서 "대전시의 국비 포기 결정은 시민의 기후위기 대응 역량을 스스로 저해한 선택이며, 아동·청소년의 환경학습 기회를 박탈한 행위"라고 다시 한번 비판하고 "이는 현장에서 묵묵히 교육을 실천해 온 수많은 교육 주체의 노력을 외면한 처사다. 이 결정은 단순한 행정 착오가 아니라, 지역의 미래를 저해하는 명백한 정책적 방기"라고 주장했다.이들은 대전시를 향해 ▲광역환경교육센터를 즉각 재개관할 것 ▲기후위기 대응 교육 국비 포기 결정의 책임을 명확히 밝히고 예산을 복원할 것 ▲기후위기 대응 교육정책을 책임 있게 이행할 것 등을 촉구했다.이경호 대전환경운동연합 사무처장은 "대전시는 환경교육을 비용이 아닌 미래를 위한 필수 투자로 인식해야 한다"며 "시민의 요구와 시대적 책임을 외면한 이번 결정에 대해 끝까지 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.끝으로 대전환경운동연합은 이번 사안을 "대전이 기후위기 대응 도시에서 스스로 낙오를 선언한 것"이라 규정하며, "대전시가 올바른 선택을 할 때까지 행동을 멈추지 않겠다"고 경고했다.한편, 대전시 관계자는 언론 인터뷰를 통해 "올해 기후재난 대비 대응 교육사업비로 1억5000만원까지 확보하려 했지만, 지방비 확보가 어려워 국비 5000만 원만 확보된 상황"이라고 설명했다.