"울산 의대 '본교 중심 교육' 일부 환영, 대학원도 환원해야"

울산대학교 의과대학이 37년 만에 울산 본교 중심 교육체제를 시행하기로 했다. 이에 노동당 울산시당이 "서울 아산병원에서 울산으로 일부 과정이라도 환원되는 것을 환영한다"면서도 "불법 운영하는 대학원도 환원하라"고 요구했다(관련기사 : 울산의대, 37년 만에 '울산 중심 교육'으로... "지역 환원돼").
노동당 울산시당 이장우 시당위원장 등은 10일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "울산대 의대는 대학원(545명)도 불법적으로 운영하고 있다"고 주장했다.
이들은 "울산대 의대 대학원 교육과정의 90% 이상을 서울 아산병원 교수가 개설하면서도, 학교는 교육부에는 '100% 원격수업으로 운영하고 있다'고 보고했다"며 "울산이 인가지인데도 실제로는 서울에서 수업이 이뤄져 비인가지 교육이라는 지적이 이어지자, 이를 회피하기 위한 조치로 보인다"고 말했다.
이어 "고등교육법에는 '원격대학원에서 의학·치의학·한의학 및 법학 전문대학원은 제외한다'고 명시돼 있다"며 "그러나 울산대는 일반대학원에 원격수업을 허용한 교육부 훈령을 근거로 100% 원격수업 운영을 이어가고 있다"고 지적했다.
그러면서 "울산대 의대의 이러한 편법 운영은 훈령의 상위 체계인 고등교육법에서 특별히 의학·치의 학·한의학 및 법학 전문대학원을 원격수업의 대상으로 할 수 없도록 제한한 것을 위반한 것"이라고 주장했다.
특히 이들은 "학칙 개정을 통해 대학원 교육과정 전체를 원격으로 돌린 것은 비인가지 수업이라는 불법성을 벗어나기 위한 꼼수"라며"라며 "하지만 상위법인 고등교육법을 위반하고 있어 여전히 불법을 벗어나기는 어려워 보인다"고 밝혔다.
노동당 울산시당은 "울산대학교는 의대를 완전히 울산으로 환원하고, 현재 불법·편법으로 운영하는 대학원 교육과정 역시 즉시 울산으로 돌려놓아야 한다"며 "울산대 의대가 설립 취지를 저버리고 울산 지역 보건의료를 37년 동안 외면한 데 대한 책임을 져야 한다"고 촉구했다.
한편 울산대 의대는 1988년 설립 이후 1990년부터 학교법인이 아닌 미인가 학습장인 서울 아산병원에서 의대 교육과 석·박사 과정을 운영해 왔다.
노동당 울산시당은 "지역의료 불균형 해소라는 취지로 설립 인가된 울산대 의대가 37년 동안 서울 아산병원에서 운영되면서 울산은 광역단위 중 인구 10만 명당 의사 수가 최저라는 오명을 남겼다"고 지적했다.
또 "2017년 울산대학교병원이 부속병원이 된 후에도 울산대 의대는 서울 운영을 계속했다"며 "2019년 울산건강연대 문제 제기, 2020년 국정감사, 2021년 시정조치가 있었지만 울산대 의대는 본과 2학년부터 병원 실습을 하는 방향으로 학사과정을 수정해 울산 교육 비중을 최소화하는 데만 몰두했다"고 비판했다.