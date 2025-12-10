"울산 의대 '본교 중심 교육' 일부 환영, 대학원도 환원해야"

▲노동당울산시당 이장우 시당위원장이 10일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "울산대 의대 일부 환원을 환영하지만 불법 운영하는 대학원도 환원하라"고 촉구했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기