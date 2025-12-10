"충남이 수도권 전력 식민지인가? 송전선로 제발 그만"

큰사진보기 ▲10일 충남 지역 시민사회 단체들은 청양군 비봉 농협 칠갑산 호텔 앞에 모여 “송전선로 건설 계획을 중단하고, 전면 재검토 할 것”을 주문했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

'장거리 송전탑 건설 중단하고 전기 생산지역으로 기업을 이전하라.'

'전기 생산지역과 소비지역을 일치시키는 전기 수급대책을 마련하라.'

송전선로

전북 새만금에서 충남을 경유해 수도권으로 올라가는 새만금-신서산 송전선로 건설에 대한 반대 목소리가 거세지고 있는 가운데, 10일 충남 지역 시민사회 단체들은 청양군 비봉 농협 칠갑산 호텔 앞에 모여 "송전선로 건설 계획을 중단하고, 전면 재검토 할 것"을 주문했다.해당 선로가 건설될 경우 당진과 태안을 제외한 충남의 13개 시군이 송전선로의 영향을 받게 된다. 충남은 석탄화력발전소 59기중 29기가 밀집되어 있다. 충남 전역에는 지금도 석탄화력발전소에서 나오는 전기를 수도권에 공급하기 위한 송전선로가 곳곳에 깔려 있다. 여기에 추가로 '전북-수도권' 송전선로까지 떠안아야 하는 상황이다. 충남 도민들의 불만이 커지고 있는 것도 그 때문이다.이날 칠갑산 호텔에서는 한국전력이 추진 중인 새만금 송전선로 6차 입지 선정위원회가 열렸다. 이에 대해 충남 송전탑 백지화 대책위원회를 비롯한 시민사회 단체들이 반발하고 나섰다. 이들 단체는 피켓과 구호를 통해 '입지 선정위원회를 즉각 중단하고 타당성 검토부터 해야한다'고 주장했다.김유태 청양시민연대 사무국장은 "청양군 청수리에서는 변전소가 생긴 뒤로 암 환자가 늘고 있다. 마을주민들은 지금도 송전선로의 송자만 들어도 경기를 일으킬 지경"이라며 "송전선로를 통해 전기를 수도권에 공급하는 계획만 세우지 말고, 지역에 반도체 공장과 기업을 내려보내야 한다. 그렇게 되면 굳이 이렇게 긴 송전선로를 만들 필요가 없다"고 주장했다.윤석열 정권에서 추진한 용인 반도체 클러스터 계획에 대한 성토도 쏟아졌다. 유종준 충남 송전탑 백지화 대책위원회 집행위원장은 "새만금-신서산 송전선로는 결국 충남을 거쳐서 수도권으로 전기를 공급하는 것"이라며 "그동안 충남은 석탄화력발전소에서 생산한 전기를 수도권으로 보냈다. 이제는 호남의 재생에너지로 생산된 전기를 수도권으로 보내는 역할까지 맡게 됐다"라고 지적했다.그러면서 "새만금-신서산 송전선로는 결국 용인의 반도체 산업단지에 전력을 공급하기 위해 만들어지는 것이다. 그렇게 되면 수도권 중심주의 때문에 충남이 피해를 입게 되는 것"이라며 "충남이 수도권 전력시민지로 전락하고 있다"고 경고했다.황성렬 충남 송전탑 백지화 대책위원회 상임위원장은 "용인 반도체 단지는 물도 전기도 없다. 상당히 많은 전문가들이 해당 산업단지를 그대로 실행해서는 안된고 주장하고 있다. 해당 산업단지 건설이 취소되면 새만금-신서산 송전선로 계획도 당연히 취소가 되어야 한다"고 강조했다.그러면서 "한전은 지금당장 입지 선정 위원회를 중단하고, 송전선로 건설 계획을 전면 재검토해야 한다. 만약 그렇지 않으면 전국 규모의 반대 대책위를 구성에 투쟁에 나설 것"이라고 경고했다.한전 측 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 만나 "현재 충남의 13개 시군 주민과 공무원 등이 입지 선정위원회에 소속되어 있다"면서 "의견을 수렴 중"이라고 말했다.한편 한전의 송변전 설비계획에 따르면 새만금-청양-고덕(평택시) 노선과 새만금-신서산 노선, 군산-북천안-신기흥 노선, 신정읍-신계룡-북천안 노선, 신임실-신계룡 노선의 345kV 송전선로가 추진되고 있다.