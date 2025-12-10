이규연 "내란재판부 2심부터? 이재명 대통령의 입장은 위헌 소지 최소화"

큰사진보기 ▲이규연 대통령실 홍보소통수석은 10일 오전 용산 대통령실 오픈 스튜디오에서 진행된 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이재명 정부 6개월의 성과에 대해 설명했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"국무회의 생중계, 이제 대통령의 브랜드가 됐다""날 것 그대로 공개하는 것이 최고의 홍보다""브리핑 양, 역대 정부의 두 배로 늘었다""국무회의가 가장 '재미있는 방송'이 됐다""대통령은 지시보다 질문한다… 대화가 정책을 만든다""1월 이른 시기에 신년 기자회견 열릴 가능성이 높아""한미 관세 협상, 언론이 국익 지켜줬다""미국발 기사 자제 요청… 기자들이 스스로 지켜줬다""정상회담보다 의회·장관 면담에서 국익 설득이 더 중요했다""쿠팡 사태는 파렴치… 강력한 제동장치 필요하다""남북관계는 큰 배… 한 번에 방향 못 튼다""내년엔 올해보다 남북대화 환경이 좋아질 것""청와대로 이사 중...춘추관 개문식도 할 예정""청와대 굿즈, 디자인부터 전면 재정비한다""벌써 임기 10분의 1 지났다…더 긴장해야 한다""지방선거에 대통령실 12명 차출? 강훈식 '제가 사인 안 하면 아무도 못 나가'"■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:00~11:20)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 이규연 / 대통령실 홍보소통수석◎ 박정호 > 용산 시대를 마무리하고 청와대 시대를 다시 열게 되는 이재명 정부. 6개월도 6개월이지만 앞으로의 남아있는 그 임기. 이재명 정부의 역할과 또 성과, 이것도 이제 기대가 된다. 이런 생각을 하게 됩니다. 자, 박정호의 핫스팟, 오늘 이제 2025년 연말, 12월을 맞아서 특별하게 특집 방송으로 용산 대통령실 스튜디오에서 여러분과 함께하고 있습니다. 저희가 사실은 장관도 그렇고, 수석들, 소통과 또 이제 방송을 통해서도 그렇고 이재명 대통령에 대해서, 이재명 정부에 대해서 여러 가지 성과를 조명하기도 했는데. 이게 전체 언론을 놓고 보면 조명이 좀 안 됐다. 이런 보도, 이재명 정부 성과에 대한 보도가 좀 부족하다. 이런 생각을 많이 하게 돼요. 그래서 박정호의 핫스팟에서는 특별히 이규연 수석과는 2주에 한 번씩 정기적으로 소통을 하고 방송하면서 여러분께 이재명 정부가 하고 있는 일을 또 알려드리고 있습니다. 오늘도 아마 그 일환, 그리고 어떻게 보면 이 스튜디오에서 저희가 달려왔기 때문에 더 많은 분들께서 주목할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 바로 만나보겠습니다. 이규연 홍보소통수석 함께하십니다. 안녕하십니까?◎ 이규연 > 네. 안녕하세요.◎ 박정호 > 아, 반갑습니다. 아, 제가 박수 한번 치고. 반갑습니다.◎ 이규연 > 반갑습니다.◎ 박정호 > 저희가 여기로 달려왔습니다.◎ 이규연 > 네. 그렇죠.◎ 박정호 > 오니까 근데 시설이 잘돼 있네요. 생각보다.◎ 이규연 > 그렇습니까?◎ 박정호 > 예. 생각보다. 저희 스튜디오보다 천장도 좀 더 높은 것 같고 잘 돼 있는 느낌이 듭니다.◎ 이규연 > 아 오마이TV보다 이게 나을 리는 없겠죠.◎ 박정호 > 아, 그런가요? 아닙니다.◎ 이규연 > 아무래도 짜임새가 없고 여기는 오픈 스튜디오니까 좀 많은 사람들이 그냥 편하게 쓸 수 있는 구조로 돼 있고. 아니, 오마이TV 스튜디오야 잘 짜여져 있지 않습니까? 모든 게.◎ 박정호 > 하하하. 고맙습니다. 뛰어와서 보니까 이사 준비도 지금 많이 하고 있고. 또 이사를 진짜 실제적으로 진행하고 있는 모습도 볼 수가 있습니다. 이제 용산 시대를 이제 마무리하고 청와대로 들어가는 그 참 중요한 일정 중에 저희가 있는 것 같아요.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 네. 준비 많이 하고 계시죠?◎ 이규연 > 예. 이번주서부터, 여기 이제 들어오실 때 보셨겠지만 복도에 상자.◎ 박정호 > 상자들도 많이 보이고. 바닥에 깔려있고.◎ 이규연 > 많이 보이고. 그래서 실질적으로 이번 주에 이전 준비를 시작을 했습니다. 그래서, 저희는 이제 조금 늦게 갑니다. 왜냐면 기자분들하고 같이 움직여야 되기 때문에.◎ 이경태 > 네. 크리스마스 때.◎ 이규연 > 예. 다음 주까지는 기자분들이 여기 계시죠. 그렇죠?◎ 이경태 > 네. 그렇습니다.◎ 이규연 > 그렇기 때문에 저는 좀 늦게 가고. 또 일반적으로 사무 쪽 하시는 분들도, 이제 그쪽 행정 하시는 분들은 이번 주서부터 이사 준비가 시작이 됩니다. 그리고 저희도, 저희 파트에서도 약간 여기에 기자들하고 관련이 없는 부서들은 다음 주서부터 다 이사를 가게 됩니다.◎ 이경태 > 이미 짐은 다 싸셨겠군요?◎ 이규연 > 네. 이미. 네, 그렇습니다.◎ 박정호 > 이미 다 싸셨다. 오늘 저희가 10시부터 방송을 하겠다라고 예고를 드렸었는데. 수석님, 조금 늦으셨어요.◎ 이규연 > 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > 앞에 뭐 일정이 중요한 게 있었습니까?◎ 이규연 > 예. 아유, 죄송합니다. 저희 그 일정이 아침부터 보통 시작이 되는데. 한 7시 때서부터 시작이 돼요. 그래서 7시 한 40분에 첫 회의가 있고, 그다음에 8시쯤에 있고, 또 9시에 있고 그렇게 진행이 되는데, 보통은 10시에 딱 맞춰서 끝납니다. 그런데 오늘은 조금.◎ 박정호 > 오늘은.◎ 이규연 > 예. 대통령 티타임이 좀 늦어졌습니다. 그래서 오늘 조금 늦게 오게 됐습니다.◎ 박정호 > 이재명 대통령과 티타임을.◎ 이규연 > 예. 시청자 여러분, 오늘 좀 죄송합니다.◎ 박정호 > 이재명 대통령께서, 그럼 어떤 말씀 하셨습니까? 티타임에서.◎ 이규연 > 그거는 뭐. 하하하.◎ 박정호 > 아, 빼기로. 저 너무 궁금하다.◎ 이규연 > 말하기는 좀 그렇고요. 저희가 기본적으로 어떤 정책이 만들어지는 과정이, 처음에 이제 대통령께서 어떤 생각을 갖고 계시는지에 대해서 얘기를 하시고요. 또 대통령께서는 두 가지입니다. 지시하실 때도 있지만 대부분은 질문을 하고 대화를 하는 쪽으로 좀 많이 진행을 하죠. 그래서 질문과 대화 속에서 이제 새로운 아이디어, 또 새로운 어떤 제안들이 나오게 되고. 그래서 저희는 그걸 이제 생산적 대화다, 이렇게 표현을 좀 하고 있습니다.◎ 박정호 > 어떻게 보면 이 대통령실에서 가장 뭐 중요한 시간이기도 하고.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 중요한 일정을 소화할 수 있는 그런 시간이다.◎ 이경태 > 뭐 생산적 대화지만 참모들 입장에서는 굉장히 피 말리는 시간이겠네요.◎ 박정호 > 피 말리는 시간.◎ 이경태 > 왜냐면 디테일하게 질문이 계속 들어오는 거니까.◎ 이규연 > 예. 맞습니다.◎ 이경태 > 아무래도 좀 많이 알고 있어야 답을 할 수 있지 않습니까?◎ 이규연 > 예. 저는 근데 저하고는 전부 수석 또는 실장분들이 다 노련하고 전문성이 있는 분이셔갖고, 요즘에는 좀 뭐 그래도 당황해서 대답하시는 분들은 별로 없습니다.◎ 박정호 > 아니 근데 나오시면서, 다 끝나고 나오신 거예요?◎ 이규연 > 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > 다 끝나고. 혹시 대통령께 오늘 오마이TV 박정호 기자가 와서 방송한다, 이 말씀 좀 드리셨습니까?◎ 이규연 > 아직 못 했습니다.◎ 박정호 > 아 그걸 말씀하시고 오셨어야 됐는데. 너무 아쉽습니다. 차후에라도, 아 이게 방송은 진행했습니다. 성과로 보고해주시면 고맙겠습니다.◎ 이규연 > 예. 오늘 보도가 나간 걸 보실 겁니다.◎ 박정호 > 아 예. 그래요. 저희가 용산 대통령실에 와서, 저도 오랜만에 저희 스튜디오에만 있다가 밖에 이제 나오니까 저도 또 기분이 좀 오늘따라 좋고. 어디 약간 새로운 곳에 와서 새로운 분들도 만나게 되니까. 이런 기회가 좀 자주 있으면 좋겠다는 생각도 들어요.◎ 이규연 > 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > 예. 근데 보니까 이게 또 이사를 가야 되니까.◎ 이규연 > 그렇습니다.◎ 박정호 > 여기서는 우리가 더 이상 방송은 오늘로 마지막이 될 것 같기도 하고. 청와대로 이전한 다음에 방송이 더 진행될 수 있다, 이렇게 보면 되겠습니까, 수석님?◎ 이규연 > 예. 그렇습니다. 이 스튜디오, 지금 계신 스튜디오가 방송을 개시한 게, 오픈한 게 10월 15일입니다. 근데 조금 늦었던 게 왜 그러냐면 처음에는 여기 어떤 시설이 있는지를 몰랐어요. 창고였어요, 창고. 창고들이 이렇게 있었고. 그래서 여기에 무슨 시설이 있지? 그리고 이제 여기서 시설 점검을 하는데 여기에 방송 장비들이 이렇게 있었던 게 뒤늦게 확인된 거죠. 왜냐하면 전 정부에서 인수인계가 거의 없었다는 거는 이미 다 알 수 있지 않습니까? 그때 인수인계가 없었어요. 없었던 상태에서 여기를 점검하는 과정에서 이런 지금 사용하고 있는 조명이라든가 촬영 장비 같은 것들이 발견이 된 거죠.◎ 박정호 > 아니 그럼 몰랐던 거예요, 아예 여기를?◎ 이경태 > 짐이 쌓여있었군요. 창고처럼.◎ 이규연 > 그럼요. 그래서 이제 그거를 일일이 점검을 했는데, 그 점검하는 과정에서 한 90% 정도는 쓸 수 있는 기기라는 게 확인이 됐고, 한 10% 정도는 쓸 수 없는 게 확인이 됐고요.◎ 박정호 > 아, 보물창고처럼.◎ 이규연 > 예. 그래서 이제 그거를 정리를 하고 다시 좀 부족한 것들 집어넣고 스튜디오 지금 보시는 것처럼 조금 창고였던 것들을 개조를 하고 그래서 이제 오픈을 10월 15일날 했던 거였죠. 그런데 이제 청와대로 이전하게 되니까 이 시설은, 여기 스튜디오는 적어도, 여기 있는 장비들이나 이런 것들은 다 당연히 갖다 쓸 거지만, 그렇지만 이 스튜디오 자체는 청와대로 가게 됩니다. 그걸 청와대에, 지금은 사랑채라고 여러분들 가끔 가보셨죠? 그 청와대에 들어가면 민간인들한테 개방돼있고 숍도 있고 그런 데가 있습니다. 거기로 이제 옮겨가게 되는데, 아무래도 시간이 좀 걸리겠죠. 지금 12월이니까 거기에 다시 설치하고, 또 거기에 놀고 있는 것은 아니니까, 그쪽에 있는 것을 철거하거나 또는 계약돼 있는 것들을 다시 하고, 그렇게 되면 내년 한 봄 가까이 정도가 되지 않을까. 조금 한 서너 달 정도는 걸리지 않을까 생각입니다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 그러면 어쨌든 공간도 그렇고, 장비나 이런 면도 그렇고 더 이제 발전하는 그런 스튜디오로 우리가 만날 수 있다.◎ 이규연 > 그렇습니다. 여기보다 더 좀 공간도 좀 넓고, 좀 쾌적하게 만들려고 생각하고 있고요.◎ 박정호 > 쾌적하게. 접근성도 좋고.◎ 이규연 > 예, 예. 그래서 이제 두 가지인데, 이 스튜디오라는 것은 청와대의 비서관들이나 선임행정관들 정도의 참모들이 여기 와서 국정을 갖다가 설명하고 또 대화도 나누고 이런 용도로 쓰이는 게 하나 있고요. 그다음에 여기 대통령실 기자분들 중에서 자체 콘텐츠를 제작하고 싶으면 여기 와서 여기를 쓰게 그렇게 하는 목적이 있었습니다. 그래서 그 두 가지 목적을 지금 내년에 청와대로 옮겨가면 조금 더 넓히고 조금 더 깊이도 좀 깊게 하고 그렇게 해서 두 목적이 잘 활용할 수 있도록 그렇게 할 생각입니다. 그때 또 모시겠습니다.◎ 박정호 > 네. 아, 그럼요. 박정호의 핫스팟, 그때도 청와대 달려가서 수석님과 만나보도록 하겠습니다.◎ 이규연 > 아유, 좋습니다.◎ 박정호 > 저희 댓글을 봤더니, '국무회의가 어떤 방송보다 재미있다는 게 말이 됩니까요?'라고 하시면서 아까 국무회의 생중계 말씀을 좀 나눴었는데.◎ 이규연 > 아 예. 댓글이 나오고 있군요.◎ 박정호 > 이렇게 반응을 보여주셨고요. '이야, 대통령실까지 가셨네요. 핫스팟 파이팅.' 이런 저희 시청자분들의 의견도 있고. '춘추관에서도 핫스팟 라이브 하실 거죠?' 이렇게 댓글로 이미 달아주셨네요. 네. 저희가 내년에 이 장소가 마련되면 또 달려가겠습니다. 약속을 드리겠습니다.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다. 국무회의에 대해서 생중계에 대해서 관심들이 굉장히 많죠.◎ 박정호 > 그러니까요. 어제도 생중계를 통해서 생생하게 봤습니다.◎ 이규연 > 아유, 어제도 국무회의가 생중계되다 보니까 엄청나게 많은 기사들이 쏟아졌습니다.◎ 박정호 > 뉴스가 쏟아졌습니다.◎ 이경태 > 쉴 수 없었습니다.◎ 박정호 > 기자들 입장에서는 쉴 수가 없는 국무회의이기도 하고.◎ 이규연 > 엄청난 플랫폼이 됐어요.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 이규연 > 국무회의 생중계라는 게.◎ 박정호 > 그 어떤 방송보다 재미있고 시청률이 높은 방송일 것 같아요.◎ 이규연 > 아 예. 그런데 그 처음에는 사실 저희 참모들은 조금 우려와 두려움 같은 것들을 좀 의견을 드렸는데 대통령께서 좀 뭐 그럴 필요 없다. 공개할 수 있는 것은 확실하게 공개를 하자, 그런 생각을 가지셨고요. 어제도 또 그 얘기를 하셨어요.◎ 박정호 > 어제도.◎ 이규연 > 어제도 국무회의에서 우리가 공개할 수 있는 거. 못 하는 건 있죠. 안보 사항이라든가 또는 정책이 정리가 안 됐는데 중간에 나가는 상황이 벌어진다든가, 이제 법안 심의 같은 것들을 하는 과정이라든가, 이런 것들은 좀 오해의 소지가 있으니까, 혼란이 올 수도 있고. 그래서 했는데, 그 외의 부분들은 공개를 원칙으로 하자. 이렇게 말 또 하셨어요. 그렇게 또 얘기를 하셨어요.◎ 박정호 > 계속 강조를 하고 계시네요.◎ 이규연 > 아, 그럼요. 네.◎ 박정호 > 그래서 국무회의가 우리 시청자분들, 국민들에게 정말 많은 사랑을 받는 대표적인 생중계가 됐다. 방송이 됐다.◎ 이규연 > 그러니까 국무회의 생중계는 이재명 대통령의 브랜드고 이재명 대통령의 아이디어입니다. 분명하게.◎ 박정호 > 네. 그걸 통해서 이재명 정부의 6개월을 또 관통하는, 소통하겠다는 그 진심. 그걸 우리가 볼 수가 있고요. 이재명 정부 이제 출범 6개월이 지났습니다. 일요일에 대통령실 3실장과 수석들이 직접 나서서 성과 발표 기자간담회도 진행을 했는데요. 수석님도 그 뭐 현장에서 수석들의 발표, 또 실장들의 발표 들으셨습니다. 저도 이걸 보면서, 와. 6개월이 지났다고 대통령실에서 이렇게 기자간담회를 하는 거. 이거 참 참신하다. 새롭게 좀 다가왔어요. 어땠습니까? 현장 분위기나 내용들은?◎ 이규연 > 이것도 역시 거의 안 해봤던, 역대 정부에서 안 해봤던 포맷으로 했는데. 반응들은 생각보다 좋았던 것 같아요. 또 저희 국정홍보 쪽 비서관실 쪽에서 준비를 했는데, 빠른 시간 내에, 한 3~4일 정도 만에 무대 같은 것들이나 또는 시나리오 이런 것들을 굉장히 잘 정리해서, 그거 끝나고 나서 비서실장도 굉장히 칭찬하고 우리 국정홍보비서관실 직원들을 칭찬하고 그랬는데. 그거 자체가 갖고 있는 신선함 같은 것들이 있었던 거죠. 3실장이 와서 다 이제 PT를 했죠, PT를.◎ 박정호 > PT. 그렇죠.◎ 이규연 > PT를 했고. 거기에 대해서 질문을, 질문을 1시간 반을 받았습니다.◎ 이경태 > 굉장히 길게 받았습니다.◎ 박정호 > 길게.◎ 이규연 > 예. 엄청나게 길게 받았습니다.◎ 이경태 > 그날도 기사가 많이 쏟아졌죠.◎ 박정호 > 아, 예.◎ 이규연 > 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > 그래요. 기자들이 정말 쉴 수 없을 정도의 여러 가지 뉴스가 쏟아졌던 그 시간이기도 하고. 이재명 정부 6개월 동안 우리 국민들이 체감한 여러 성과들이 또 있기 때문에, 그게 묻히면 또 안 되는 거잖아요. 국민들이 알아야 되고 계속 알려야 되는 거 아니겠습니까? 그런 차원도 있고. 이재명 정부가 홍보소통에 정말 진심이다. 그래서 우리 수석님이 더 바쁠 수밖에 없고. 보니까 기자회견도 그 어느 때보다 많이 하고, 그다음에 언론 브리핑도 자주 하고. 이런 것들은 우리 국민들이 볼 때는 너무나 지난 정부와 비교되는 부분이기도 해요. 어떻습니까?◎ 이규연 > 예. 러프하게 좀 비교하면, 저번 전 정부, 또 어떤 정부보다도 좀 브리핑을 많이 하는, 하고 있는 정부입니다. 그래서 한 거의 두 배.◎ 박정호 > 두 배.◎ 이규연 > 약간. 약간 더 두 배 규모로 브리핑을 하고 있고, 있는 상황이고요. 그럴 수밖에 없습니다. 뭐 일단, 뭐 국정 자체를 투명하게 공개하자는 게 대통령의 뜻인데, 저희가 그러면 브리핑 같은 것들을 주저주저할 수도 없는 거고. 또 웬만한 거 있으면 저희가 쌍방향 브리핑제라고 해서 다 받고 있습니다. 그래서 사실 처음에 쌍방향 브리핑제 만들었을 때 기자분들도 좀 힘들었고, 또 그걸 답변하는 우리가 강유정 대변인도 좀 힘들었던 부분들도 있었습니다. 안 해본 걸 하다 보니까. 소위 말해서 미스매치가 날 수도 있고. 그걸 또 왜곡시켜서 이렇게 또 퍼 나르는 그런 부작용도 있었고. 그러더니 이제 그런 것들이 정착되고 나니까 지금은 공개를 원칙으로 하고, 비공개가 있습니다. 대통령님 일정이라든가 안보 사항이나 이런 것만 비공개 백브리핑이라고 하죠. 그렇게 하고 있고, 모든 건 다 브리핑을 하다 보니까 브리핑 양도 굉장히 많아졌죠.◎ 박정호 > 맞아요. 그걸 또 생중계로 우리가 또 다 이제 보고 있으니까. 기자들과의 문답까지 보고 있으니까. 이런 것들은 정말 신선하고 참신하고 성과의 하나로 볼 수가 있겠습니다.◎ 이경태 > 수석님 직함이 홍보소통수석인데, 어떻게 본다면 홍보의 기능이 좀 약화됐다? 왜냐하면 너무 날것의 소통을 하다 보니까 이게 뭔가 기획을 할 수 있는 홍보가 점점 줄고 있다. 이런 생각도 좀 들어요.◎ 박정호 > 어떻게 반응하시겠습니까? 홍보.◎ 이규연 > 근데 그런 말도 맞는 부분이 있는데, 그거 자체가, 날것으로 보여주고 투명하게 보여주는 거 자체가 홍보 기획이죠.◎ 박정호 > 아, 그 자체가.◎ 이규연 > 홍보 기획이죠. 인위적으로 뭘 만들지 않고 보여주는 거.◎ 박정호 > 그러니까 예전에 우리가 봐 왔던, 이렇게 만들어서 막 홍보 이렇게 해야 돼, 그런 역할이 아니라 소통에 방점이 찍혀있는 그런 홍보 시스템이다. 이렇게 볼 수가 있겠네요. 그러니까 이 브리핑, 뭐 이 기자회견, 이 많이 하고 있는, 소통하고 있는 모습. 그리고 또 하나 눈에 띄는 부분이 외신과의 인터뷰 횟수도 늘었더라고요.◎ 이규연 > 예. 그게 또 아주 특이하죠.◎ 박정호 > 아, 이것도 눈에 좀 들어와요.◎ 이규연 > 예. 그렇습니다. 얼마 전에 우리 외신기자들만의 회견이 있었죠?◎ 박정호 > 아, 맞아요. 회견이 있었어요.◎ 이규연 > 그걸 찾아보니까 2007년도에 한 번, 노무현 대통령께서 2007년도에 했습니다. 그러니까 18년 만에 외신기자회견이었고요. 18년이 됐고요. 그리고 당시의 외신기자간담회에는 22명만 초청이 됐습니다. 근데 지금 얼마 전에 했던 그 외신 회견은 그게 아니죠. 여기에 등록돼 있는 사람들 다 오라고 했습니다. 그래서 한 80여 개 언론사들이 들어왔습니다. 그러니까 규모로 본 것도 상대적으로 비교가 안 될 정도로 벌여서 했고. 그래서 호응도 좋았고. 어제 그 서울외신기자클럽 송년회가 있었습니다. 근데 이제 사실은 뭐 제가 다 준비하고 그러는 것도 아닌데, 그 이제 저보고 외신기자들이 되게 고맙다고 얘기를 하시더라고요. 외신만을 위한 기자회견을 저렇게 크게 벌인 경우는 없었으니까. 그러니까 엄청 외신들이 고마워하고, 제가 그냥 우쭐해졌습니다. 사실은 제가 한 것도 아닌데. 하하하. 밑에 해외홍보비서관 쪽에서 했던 거였는데 저한테 고맙다고 해서 제가 좀 우쭐했습니다.◎ 박정호 > 외신기자들도 사람이니까, 이게 정말 소통이 되는 정부, 또 이렇게 브리핑을 정말 통해서, 기자회견을 통해가지고 이렇게 소통하는 모습을 보면 기사 한 줄이라도 잘 나가는 것이고. 이게 또 우리 K-민주주의와 또 대한민국의 정상화 이 과정에서, 이재명 정부 6개월 평가하는 과정에서 또 좋게 보도가 될 수 있는 것이고. 그런 영향이 있겠네요.◎ 이규연 > 네. 맞습니다. 어유, 그럼요.◎ 이경태 > 실제 내신 기자들은 좀 불만이 있었습니다.◎ 박정호 > 아, 그래요? 아, 불만 나왔다.◎ 이규연 > 그 얘기 들었습니다.◎ 이경태 > 왜 이렇게 중요한 날 내신들은 상대로 하지 않고 외신들만 하냐. 뭐 이런 얘기를 했었죠. 그리고 특별성명 후에 바로 이제 외신기자회견이 진행될 거다 이렇게 생각하고 있었기 때문에. 특별성명 후에 한 2~3개 정도 질의응답을 받으신다라고 해서 상당히 아쉬워하고, 이래서는 안 된다. 대통령님이 직접 소통을 더 해주셔야 된다, 뭐 이런 얘기를 했었는데. 그날 예상을 깨고 질의응답을 너무 길게 받으셨잖아요.◎ 이규연 > 맞습니다.◎ 이경태 > 기자회견을 방불케 하는 질의응답을 하셨어요.◎ 박정호 > 예. 그런 불만을 가질 필요가 없는 상황이 됐다. 이렇게 볼 수도 있겠네요.◎ 이경태 > 그래도 저희 입장에서는 언제나.◎ 박정호 > 그래도 출입 기자들 입장에서는 좀 기자회견을 또, 내신 기자회견도 했으면 좋겠다, 이런 생각.◎ 이규연 > 근데 저희가 이제 이번에 외신기자회견까지 해서 6개월 사이에 3번의 기자회견을 치렀습니다. 거의 역대로 이렇게 기자회견이 많았던 거는 없었죠. 비교할 수가 없을 정도로 굉장히 많았다는 건 아실 수 있을 거고요. 그다음에 또 신년 기자회견. 신년 기자회견도 지금 벌써 12월달 아닙니까. 1월, 지금으로 봐서는 1월 이른 시기에 기자회견이 열릴 가능성이 높습니다.◎ 박정호 > 1월 이른 시기에.◎ 이규연 > 예. 이른 시기. 빨리하는 게 좋다라는 어떤 그런, 뭐 그렇게 뭐 늦게 하냐. 빨리하자는 얘기가 있어서.◎ 박정호 > 대통령께서.◎ 이규연 > 그래서 너무 서운해하지 마십시오.◎ 이경태 > 첫째 주인가요?◎ 이규연 > 그거는 이제 아직 그 모든 게 다, 말씀드렸지만 대통령님 일정과 관련된 거는 정확하게 장소하고 시간을 말할 수가 없습니다. 그거는 공표가 될 때 제가 말씀드리고. 다 하시잖아요, 그런 거 하면 저희가 나중에 엠바고를 걸고 일정을 공지를 합니다. 그때 보시면 알겠고. 근데 기자분들이 생각한 거보다는 이른 시기에 진행될 가능성이 높다. 이렇게는 말씀드릴 수 있습니다.◎ 이경태 > 이른 시기에. 단독을 주셨네요.◎ 박정호 > 이게 그러면 이재명 대통령의 뜻이다. 이른 시기에 하자.◎ 이규연 > 어, 그럼요. 빠른 시기에 하는 게 좋지 않겠느냐. 원래 이제 신년 기자회견 했을 때 1월달 내에만 하면 됩니다. 보통 그렇게 해왔고요. 1월 말에 하시는 분들도 많았습니다. 역대 대통령 중에서. 근데 그거보다는 좀 저희가 빨리할 생각을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 빨리할 생각이다.◎ 이규연 > 네. 그때 좀 기다리십시오.◎ 이경태 > 알겠습니다.◎ 이규연 > 근데 이제 그렇게까지 하면 사실은 준비하는 저희는 사실 한 번 하고 나면, 저는 괜찮은데.◎ 박정호 > 저는 괜찮은데.◎ 이규연 > 예. 우리 비서관들이나 행정관들은 한 뭐 1~2kg씩 빠집니다. 그 한 번 기자회견 준비하고 나면.◎ 박정호 > 네. 그래도 열일하고 있는 우리 대통령실 직원들 덕분에 기자회견도 많이 진행이 돼왔고, 또 이른 시기에 내년 신년 기자회견이 진행된다. 이렇게도 말씀해주셨습니다. 이재명 대통령의 뜻이다라고 정리를 해보겠고요. 이재명 정부 6개월 얘기를 하고 있지만, 6개월이 지나면서 또 우리가 눈길을 끄는 시계가 나왔습니다. 이재명 대통령의 시계가 공개가 됐던데. 이게 정청래 대표가 SNS에 올리고 막 이래가지고 그거 보신 분들이 다들 이제 부러워하고 계세요. 이제 이재명 대통령 시계, 우와 이거를 받았구나라고 돼 있는데. 이게 뒷면에 국민이 주인이 되는 나라라는 문구가 새겨져 있다.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 이재명 대통령의 글씨체다. 여기까지 저희가 지금 듣고 있습니다.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 이야. 그래서 지금 옆에 보면 실물을, 실물을 지금 보여드리기 위해서 잠깐 준비를 해드렸더라고요.◎ 이규연 > 아 예. 제가, 제가 사실 이거는 상징적으로 당 대표한테만 그날 이제 갔었던 거였고. 다른 분들한테 지금 거의 배포가 되지 않은 상태입니다. 그리고 저도 안 봤습니다. 실물은.◎ 박정호 > 아 그러셨어요?◎ 이규연 > 아 그럼요. 안 봤는데 오늘 지금 방송을 한다고 해서 제가 샘플을 좀.◎ 박정호 > 실물을.◎ 이규연 > 방송에서 좀 보여드리는 게 좋겠다 해서 실물을 지금 가져왔고요. 저도 안 열어봤습니다. 한번 뜯어볼까요?◎ 박정호 > 이재명 대통령 시계 언박싱 현장을 실시간으로 보고 계십니다. 아 이거. 이재명 대통령 시계 언박싱. 이게 세계 최초죠. 오마이TV를 통해서 세계 최초로 보고 계십니다.◎ 이규연 > 자, 한번 보시죠. 자, 이렇게 끈이, 끈이 이렇게 있고.◎ 박정호 > 아, 시곗줄이 따로 이렇게 돼 있고요.◎ 이규연 > 그다음에.◎ 박정호 > 자, 이제. 아, 지금 떨리네요. 이렇게 보고 있는데, 제가. 하하하.◎ 이규연 > 이게.◎ 박정호 > 처음 열어봐서 그렇습니다.◎ 이경태 > 확실히 처음 받으신 게.◎ 박정호 > 처음 받아서.◎ 이규연 > 아유, 처음입니다, 처음. 처음이고요. 자.◎ 박정호 > 이렇게 열면.◎ 이규연 > 이렇게.◎ 박정호 > 아 열면. 저쪽에 카메라 앞에 보시고 좀 보여주십시오.◎ 이규연 > 보여드릴까요?◎ 박정호 > 아 예. 한번 보여주십시오.◎ 이규연 > 이쪽으로 보여드릴까요?◎ 박정호 > 네. 이재명 대통령 시계. 오마이TV를 통해서 언박싱 현장 생생하게 보고 계십니다.◎ 이규연 > 예. 이렇게 돼 있습니다.◎ 박정호 > 이야. 이거 이거. 예.◎ 이규연 > 이렇게 돼 있고요. 그다음에 뒤에 이제.◎ 박정호 > 너무 다들 받고 싶으실 것 같아요, 지금. 뒤에.◎ 이규연 > 국민이 주인인 나라.◎ 박정호 > 아, 이거군요.◎ 이규연 > 이렇게. 이렇게 돼 있습니다.◎ 박정호 > 국민이 주인인 나라. 이재명 대통령 글씨체로 새겨져 있습니다. 오 예쁜데요, 시계가?◎ 이규연 > 예. 그래서 이렇게 돼 있고. 그다음에 이제, 이제 끈을 교체할 수 있도록.◎ 박정호 > 끈은 교체할 수 있게 이렇게 돼 있군요.◎ 이규연 > 이렇게 이제 검은색으로 또 하나가 돼 있고요. 또 하나 이거는.◎ 박정호 > 아, 하나는 남성용, 하나는 여성용.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 이렇게 사이즈가 좀 다르게 돼 있군요.◎ 이규연 > 네. 볼까요?◎ 박정호 > 여성용 시계 언박싱을 또 하고 있습니다.◎ 이규연 > 이렇게 좀 작은, 세련된 사이즈가 나오고요.◎ 박정호 > 사이즈가 다릅니다.◎ 이규연 > 그다음에 이렇게 작은 모양이죠.◎ 박정호 > 네. 아, 이거 예쁘네요.◎ 이규연 > 이렇게 돼 있습니다.◎ 박정호 > 네. 사이즈가 작게. 와. 뒤에도 마찬가지로 국민이 주인인 나라.◎ 이규연 > 네. 뒤에도 이렇게 돼 있습니다.◎ 박정호 > 와. 예쁘네요.◎ 이규연 > 이거는 당연히 뭐 판매용은 아니고요.◎ 박정호 > 판매용은 아니다.◎ 이규연 > 예. 그다음에 국가유공자라든가 또는 내외 이제 좀 VIP분들 중에서 이제 국정에 참여하시고 있는 분들이나 또는 민간에서도 굉장히 대통령 또 뵙고 오찬을 하시거나 만찬을 하시는 분들, 간담회 하시는 분들, 이런 분들한테 기념으로 드리는. 이렇게 돼 있습니다.◎ 박정호 > 예. 그렇게 돼 있군요. 제가 한번 잠깐만 가까이서 볼 수 있을까요?◎ 이규연 > 예. 그러세요.◎ 박정호 > 자, 잠깐 보겠습니다. 아, 이재명 대통령 시계입니다. 이게 문양도 좀 예쁘게 들어가 있고. 예. 이렇게 돼 있습니다. 고급스럽게 돼 있고. 이게 뒤에 국민이 주인인 나라. 이렇게 새겨져 있네요. 이게 색깔이 이렇게 약간 빛에 비추면 약간 푸른 빛깔이 나면서 예쁘게 돼 있습니다.◎ 이경태 > 너무 탐을 내시는 거 같습니다.◎ 박정호 > 네. 아, 아닙니다. 아닙니다. 가까이서 볼 기회가 없을 것 같아서 제가 잠깐 이렇게 만져봤습니다.◎ 이규연 > 댓글에 저기 '어떻게 구입하나요?' 돼 있는데.◎ 박정호 > 아 예. 댓글에 올라오는군요.◎ 이규연 > 판매용으로는 안 하고 있습니다.◎ 이경태 > 실제로 근데 대통령님 팬카페에서는 지금 이제 국립중앙박물관의 굿즈가 잘 나가고 있는데 이런 대통령실 굿즈도 나와야 된다. 이런 얘기도 있더라고요.◎ 박정호 > 완판될 것 같은데, 이렇게 되면.◎ 이규연 > 그 사랑채에서 대통령 굿즈를 판매하고 있죠. 그래서 근데 그걸 확인해봤더니 조금 디자인도 그렇고 조금 개선할 점이 굉장히 많습니다. 그래서 그 굿즈를 지금 다시 전부 다 쇄신하고 있는 작업을 하고 있어요.◎ 이경태 > 실제로 그걸 팔아서 수익을 좋은 데 쓰면 되지 않냐. 뭐 이런 의견들이 많더라고요.◎ 이규연 > 충분히, 충분히 좀 건의해볼 만한 내용인 것 같습니다. 그래서 그 굿즈숍을 다 이제 좀 바꾸는 작업들을 지금 시작할 겁니다. 그래서 한 몇 달 기다려주시면 그쪽에서 이제 대통령, 이재명 대통령의 좋은 굿즈들, 세련된 굿즈들을 좀 만나보실 수 있을 것 같습니다.◎ 이경태 > 한 가지 저희가 궁금한 게 지금 저희 뒤로 나오고 있는 부분도 있지 않습니까? 문장에서 이제 청와대 이전이 되면 요 대통령실 떼고 다시 청와대라고 바뀌겠네요?◎ 이규연 > 예, 예. 이제 대통령실은 공식적인 어떤 기구의 이름이고요. 청와대라든가 이런 것들은 조금 우리가 옛날부터 써왔던 관습적인 어떤 이름이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 로고 같은 데 청와대로 바뀌는 그런 작업이 있을 겁니다.◎ 이경태 > 아 그런 작업도 진행되는 거군요.◎ 박정호 > 그것도 교체가 된다.◎ 이규연 > 예. 그런데 이제 지금 이렇게 쓰고 있는 거는, 대통령님께서 이런 데 너무 돈 들이지 마라. 바꾸는 데.◎ 박정호 > 다 바꿔야 되니까요.◎ 이규연 > 그렇게 얘기를 해서 그때 이제 제한적으로만 좀 바꿨습니다.◎ 박정호 > 음. 그렇군요.◎ 이경태 > 뒤에는 원래 검찰청 모양 같은 약간 청사였잖아요.◎ 이규연 > 아 예. 그거는 뺐습니다.◎ 이경태 > 예. 그걸 빼고 이제.◎ 이규연 > 검찰청 같은 느낌 보였던 건 뺐습니다.◎ 박정호 > 맞아요. 자, 시계를 보니까 이 가죽 줄에 무궁화 새겨져 있고. 디테일이 살아있는 시계를. 저는 계속 시계 얘기만 하게 되네요. 이러면 안 되는데. 방송을 진행해야 되는데. 자, 이렇게 잠깐 이렇게 앞에 놓고 제가 방송을 이어가 보도록 하겠습니다. 있다가 반납해드리겠습니다. 걱정하지 마시고요. 이 시계 제작 규모나 이런 거. 혹시라도 모자랄까 봐 뭐 그런 걸 걱정할 필요는 없는 것이겠죠? 한정판, 뭐 이렇게 나온 건 아니겠죠?◎ 이규연 > 저희가 아직 제작 규모를 조금 이제 일단 조금 일차적으로는 생산을 했는데, 제작 규모를 아직 정하진 못했습니다. 얼마나 할지, 얼마나 해서 할 때, 역대 대통령 시계를 보면 너무 적게 찍어서 원성을 산 적도 있었고. 또 너무 많이 찍어갖고 또 막 너무 흔하게 돼서 이렇게 이런 데 그냥 책상 같은 거 열어보면 막 거기에 들어가 있고 그런 적도 있었습니다. 그래서 적정 규모를 산정을 해서 그만큼을 해야 되는 건데. 필요한 만큼 정도를. 아직은 생산 규모를 확정을 못 했습니다.◎ 박정호 > 확정을 못 하고 있다. 그래요. 시계 관련된 댓글을 보니까 '모니카'님이 '깔끔하게 예쁘네요.' 하셨고, 또 '나도 받고 싶다.' 이런 댓글도 올라오고 있고. 아, 판매해달라는 얘기가 계속 뭐, 어떻게 구매하냐 이런 얘기도 있는데 이게 판매용은 아니다라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 슈퍼챗도 들어왔네요. 예. '오마이TV 최고입니다. 대통령실도 최고.' 이렇게 또 의견 주시는 분도 있습니다. 너무나 감사합니다. 아무래도 저희가 또 새로운 곳에, 대통령실에 왔다 보니까 시청자분들도 많이 또 좋아하고 계시네요.◎ 이규연 > 아 예. 감사합니다.◎ 박정호 > 이렇게 또 시계까지 언박싱 하는 모습을 또 실시간으로 보다 보니까 더 좋아하시고 응원해주시는 것 같습니다. 자, 이재명 정부 6개월. 이 국정 성과 관련해서 대통령실 기자들 상대로 설문 조사해 봤더니. 이재명 정부가 잘한 일 꼽아주세요라고 했습니다. 그랬더니 1위가 한미 관세 협상 타결. 2위가 외교 정상화. 3위가 핵추진잠수함, 원자력추진잠수함 도입. 4위가 APEC 성공적 개최. 이렇게 1위부터 4위를 쭉 봤더니 다 외교 관련 사안이 차지했더라고요.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 기자들이 이렇게 딱 픽을 했습니다. 어떻습니까? 이경태 기자. 기자들의 공통된.◎ 이규연 > 어디다가 붙이셨어요?◎ 이경태 > 아무래도 관세 협상.◎ 박정호 > 관세 협상. 이경태 기자도 관세 협상으로?◎ 이경태 > 네. 왜냐면 가장 위기감을 느꼈던 순간이라고 대통령 참모들이 그때 미국에 방문하셨을 때. 그리고 실제로 아직도 저희가 좀 해결해야 될 과제들이 있고. 그런데 아주 현명하게 잘 헤쳐나왔다. 그런 평가들이 있었죠. 저는 개인적으로 사실 그리고 뭐 이거는 순위에 들진 못했지만, 해외 순방 프레스룸 임차료를 좀 인하하자라고 하신 거. 그리고 실제로 좀 인하가 됐죠.◎ 박정호 > 인하가 됐어요.◎ 이경태 > 사실 뭐 저희 같은 작은 회사들이 순방을 자주 가지는 못합니다. 그렇지만 그게 다 비용적인 문제가 좀 있거든요. 그런데 그런 것들을 좀 배려하는 모습, 그런 게 좀 감사했고 고마웠고. 좀 이게 오히려 또 국민의 알 권리에 부합한다라는 생각을 했었고. 두 번째는 수어 통역사. 대통령실 브리핑에 수어 통역사가 이제 등장하는데, 이게 제가 알기로는 채용을 처음으로 한 걸로 알고 있습니다. 이런 부분도 사회적 약자들을 위한 어떤 소통. 이런 부분에서 굉장히 강조돼야 될 부분이다, 이런 생각을 합니다.◎ 이규연 > 아주 세밀하게 보셨네요. 그 전체적인 국가 아젠다는 아니었는데. 이제 아까 그 임차료를, 프레스룸의 임차료를 내려서 아무래도 작은 언론사들의 부담을 좀 줄여준 거. 이것도 그때 순방 갔다 오셔서 대통령께서 기자들을 한번 격려 오찬을 한 적 있었죠? 그때 건의를 받으신 건데 그걸 지킨 겁니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 꼼꼼하게 들여다보시고 정말 그걸 바꿔내는 이재명 대통령의 모습도 볼 수가 있었고. 외교 관련된 사안들, 기자들이 보기에도 이재명 대통령 6개월 돌아보면 외교는 정말 잘한 부분이 많다. 이렇게 또 평가하시는 것 같아요.◎ 이규연 > 예. 그렇긴 한데 이게 단순 외교는 아닙니다. 예를 들면 한미 관세 협상 타결이지 않습니까? 이런 것들. 또 APEC에 대한 얘기, 이게 이제 이런 것들은 사실은 그냥 단순 외교가 아니고 통상하고 연결된 거죠. 그래서 경제적인 측면도 지금 갖고 있는 겁니다. 그러니까 기자들이 굉장히 관심을 가질 수밖에 없었고요. 그래서 1위서부터 4위까지가 대충 다 그런 어떤 바램 같은 것들을 있던 거였고요. 제가 여기서 6개월 동안 있으면서, 바로 우리 정부가 들어오자마자 트럼프 미국 쪽의 관세 압력이 들어왔고요. 그래서 굉장히 힘들었지 않았습니까? 근데 제가 좀 몇 번, 문득문득 기자분들한테도 너무 고마웠던 적들이 좀 있습니다. 같이 걱정을 막 해주는 거예요. 내가 이제 하, 이거 관세 협상 가지고 협상 중인데 기사 좀, 막 특히 미국 쪽에서 나오는 발, 미국발 가지고 기사 쓰면 안 된다. 그러면 우리의 협상력이 떨어진다. 그러니까 그쪽에서 어떤 정보가 흘러나오더라도 좀 자제를 해달라. 이런 것들은 마구 막 기사가 나오는 거는 너무너무 곤란한 상황이다라고 얘기를 했는데. 뭐 아시다시피 다는 지켜주지 않았습니다. 어떤 매체에 따라서는 아주 악의적으로 또 한 데도 있었고요. 의도적, 악의적, 뭐 여기 계시니까, 여기 또 기자분 계시니까. 악의라는 것은 좀 정정을 하겠습니다. 의도적. 의도적으로 그런 쪽의, 미국 쪽 발의 소스에 따라갖고 우리의 협상력을 떨어뜨리는 보도를 한 분도 있었는데. 그런 매체도 있었고요. 그런데 거의 대부분의 우리 언론들이, 또 여기 출입 기자분들이 제 의견에 자발적으로 동의를. 제가 그냥 요구를 해서 들어주는 게 아니고요 자발적으로 동의를 하시더라고요. 자발적으로, 그렇다. 이거 지금 미국에서 나오는 거 무분별하게 자꾸 기사 썼다가는 좀 이거 말려드는 거다. 우리 알고 있다 하면서 기사를 굉장히 많이 자제해줬습니다. 그래서 그런 몇 가지 변곡점, 중요한 지점들이 있었는데 그 기회에, 그 시점에서 대다수의 언론들이나 우리 대통령실 출입 기자들이 국익의 편에 서줘서 상당히, 상당히 저도. 이거 보면서, 아, 1등이 당연히 한미 관세 협상이 나올 수밖에 없었던 거죠. 그런 걱정과 우려와 또 뭐 이런 것들이 일거에 또 이렇게 타결로 바뀌었으니까.◎ 이경태 > 맞아요. 그렇습니다.◎ 박정호 > 기자들이 보기에도 정말 제1의 국정 성과다. 이렇게 보는 것 같고.◎ 이규연 > 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > 그리고 보면 뭐 이제 코스피 4천 시대를 연 것도 그렇고.◎ 이규연 > 아 예. 그게, 그게 5등이었습니다.◎ 박정호 > 네. 뭐 일하는 정부. 일하는 모습 보고 아마 기자들이 계속 일하는 모습 보니까. 정말 일 열심히 한다, 이거는 기자들이 느낄 거 아니겠습니까? 이거는 뭐 누가 봐도 일 열심히 하는 정부다, 이거는 평가를 할 것 같고.◎ 이규연 > 기자님, 어떻게 보셨습니까?◎ 이경태 > 제가 쓰고 있는 기사 수를 보면 아시죠?◎ 박정호 > 아, 그렇네. 그거는 거짓말 못 하죠. 숫자는.◎ 이경태 > 앞서 오시기 전에 말씀드렸지만 통신사처럼 일을 하고 있다니까요. 기자들이 많이 열심히 일하고 있습니다. 많이 배려해주십시오.◎ 이규연 > 조금 줄여드릴까요? 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 아니에요. 그러실 필요 없습니다. 예. 계속 일 열심히 하는 정부로 브리핑도 많이 해주시고 국무회의 생중계, 쭉 계속되기 바라겠습니다. 국민 소통 강화. 이것도 잘하는 점으로 꼽혔고. 역시 우리 이규연 수석이 또 열심히 일하기 때문에 이런 또 국민 소통 강화, 이런 것도 평가받은 것 같아요.◎ 이규연 > 아닙니다. 저를 제외하고 다들 비서관들이나 행정관들이 다 하고 있죠. 저는 뭐 그냥, 그냥 얹혀살고 있습니다.◎ 박정호 > 얹혀살고 있다. 아유, 또 겸손의 말씀 하고 계시고. 또 이재명 정부, 내년에는 남북관계 개선 노력하겠다. 이것도 계속해서 강조하고 있고 이번에도 확인한 거 아니겠습니까? 뭐 남북관계 개선 카드로 한미 훈련 축소는 고려하지 않고 있다. 이렇게까지 위성락 실장이 얘기를 했는데. 아무래도 내년 여러 가지 또 우리가 관심 가져야 될 부분이 있겠지만 남북관계 개선도 눈여겨봐야 될 것 같아요, 수석님.◎ 이규연 > 그렇습니다. 사실 한반도의 미래, 또 대한민국의 미래를 위해서 굉장히 중요하죠, 남북관계라는 거. 엄청나게 중요한 문제인데. 알다시피 2019년서부터 거의 남북의 대화, 공식적인 대화는 다 끊겼고요. 특히 전 정부 때 제가 가장 잘못한 거라고 보면 저는 북한하고 대결 국면을 막 일부러 주장한 거지 않습니까? 그게 이제 수사 대상에 좀 올라 있기도 한데. 그렇게 해서 남북 간이 서로 간에 더 적으로 생각하고, 더 대결적 생각을 갖게 되고, 더 군사적 긴장을 강화하면 도움이 됩니까? 저는 그건 진짜 심각한 문제였다고 생각합니다. 그래서 근데 너무 오랫동안 이제 서로 대결 국면 같은 게 악화된 기간이 너무 있었기 때문에. 배도 그렇지 않습니까? 배가, 큰 배가 이렇게 지나가다 보면, 이게 턴을 할 때 이게 시간이 걸리잖아요.◎ 박정호 > 항로를 변경할 때.◎ 이규연 > 금방 확 할 수 없는 거죠. 왜냐면 남북관계 같은 것들, 한반도에 대한 문제나 이런 것들은 굉장히 큰 군함과 같은 거고 큰 선박과 같은 어떤 의제기 때문에 가다 보면 이게 확 돌 수가 없습니다. 돌아갈 수가 없는 거죠. 위성락 실장께서 그런 말씀을 많이 하시는데. 그래서 어느 정도의 시간이 필요한 거고 어느 정도의 절차라는 게 필요한 거라고 생각합니다. 그렇기 때문에 전 정부에서 의도적으로 북을 자극하고 이런 부분들이 좀 특검에서도 드러나고 있는 상황이고. 그런 것들이 범법의 대상이냐 아니냐의 문제를 떠나서, 남북 간의 굉장히 심각한 문제를 만들어놨던 거고. 그리고 그렇기 때문에 대화가 중요한 부분인 것 같습니다. 그래야지 오해도 좀 풀고, 그다음에 어떻게 긴장 완화를 할지에 대한 얘기도 하는 거고. 이런 프로세스가 있지 않을까 생각입니다. 근데 최근에 보면 뭐 대화라는 측면으로 보면 저희 정부는 끊임없이 그런 어떤 메시지를 보내왔고 기조를 갖고 있었던 거고요. 근데 미국이나 중국 쪽에서도 한반도의 평화, 한반도의 긴장 완화, 이것이 필요하다라는 거에 대해서는 미국, 중국, 다 인정하고 있는듯한 느낌을 받고 있습니다. 그래서 올해는 안 됐지만 내년에는 희망을 걸어봅니다. 올해보다는 훨씬 더 좋아질 거라는 어떤 희망을 걸어봅니다. 그리고 저희는 그런 노력을 계속할 거고요. 그런 어떤 대화에 대한 요청도 계속할 거고요. 그런 메시지는 계속 내년에도 진행해나갈 생각입니다.◎ 박정호 > 네. 그러니까 이 피스메이커, 페이스메이커 이것도 우리가 미국에서 이재명 대통령의 발언을 또 보기도 했지만, 북미 간의 대화가 먼저 될 가능성도 있는 거 아니겠습니까?◎ 이규연 > 어, 그럼요.◎ 박정호 > 그렇더라도 그게 한반도 긴장 완화, 남북관계 개선에 영향을 좋게 준다 그러면 우리가 페이스메이커로서 열심히 또 같이 뛰는 것이고.◎ 이규연 > 그렇습니다.◎ 박정호 > 그게 좀 내년으로써 어떻게 보면 제일 큰 과제 중에 하나로 준비가 되고 있다. 이렇게 볼 수 있겠네요.◎ 이규연 > 예. 어제 제가 그 여기 행정관들, 젊은 행정관들하고 밥을 먹었는데 그 얘기를 하더라고요. 내년에 평양, 원산 구경을 좀 갔으면 좋겠다. 그거는 대통령께서 남북의 어떤 그런 교류가 활발화되고 또 가시면 본인들도 가고 싶고 따라가고 싶다는 얘기를 하던데. 그만큼 많은 사람들이 남북한의 협력, 대화, 평화, 이런 것들을 굉장히 목말라 하고 있다라고 저는, 그럼 바람에서도 그걸 좀 느꼈습니다. 그런 일이 내년에 꼭 이루어졌으면 좋겠습니다.◎ 박정호 > 그걸 또 대통령실에서도 준비를 하고 있고.◎ 이규연 > 예. 저희가 할 수 있는 일은 하고 있고요. 그래서 그런 어떤 환경 조성이 북미 간의 대화를 통해서, 또는 회동을 통해서 좀 계기가 만들어질 수도 있기 때문에 그 부분들을 저희는 지원하고 협력하고 이렇게 있다고 보시면 됩니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이 6개월의 성과에 대해서 저희가 쭉 얘기를 나눠보고 있는데요. 외교면 외교, 또 민생이면 민생, 경제면 경제. 그리고 남북관계면 남북관계. 지난 정부보다는 훨씬 나아지는 상황. 이거는 뭐 그거 아니다 이렇게 부정하실 분들은 많지 않을 것 같아요. 제가 개인적으로 봐도.◎ 이규연 > 예. 어떠세요? 뭐, 뭐 그걸 부정하는 사람은 뭐 거의 뭐 있어도 극소수가 아닐까.◎ 박정호 > 그렇게 보이시고. 우리 수석님께서 개인적으로 6개월을 돌아보면, 아 이건 정말 성과다. 이건 꼭 내가 홍보소통수석으로서 계속 알려야 된다. 이게 있다면, 한 가지만 꼽자면 어떤 게 있겠습니까? 이미 나온 얘기가 될 수도 있겠지만.◎ 이규연 > 저는 가장 인상적인 걸 꼽자면요, 이제 대통령께서 그 불확실성, 이제 국제 정세 같은 거의 불확실성을 헤쳐나가는 부분이었습니다. 일단 미국에서 이제 여러 가지 어떤 대통령, 트럼프 대통령도 그렇지만 또 주요 장관들이나 이렇게 만나서 우리 입장을 갖다가 굉장히 생각보다 굉장히 자세하게 그걸 설명을 해주고. 우리는 왜 이런 조건에서 이렇게밖에 할 수 없는 건지, 왜 당신들이 요구하는 것이 우리의 현실에 맞지 않는 건지 이런 걸 갖다가 최선을 다해서 설명을 하셨어요. 그래서 저는 장관한테도 그렇고 의회의 지도자들이나 이런 분들한테도 그렇게 설명을 하시는 거를 이렇게 봤죠. 물론 그런 것들은 이제 비공개 양자 회담이라든가 이런 데서 이제 그런 설명하시는 걸 봤기 때문에 그게 제일 올해 제일 6개월 지나면서 가장 인상적인 장면이었습니다. 그러니까 굉장히 우리 입장을 설득력 있고도 자세하게 설명을 하면서 관세 협상이나 또는 외교 어떤 협상에서 우리가 우리 국익에 좀.◎ 박정호 > 국익을 지켜낼 수 있게. 얻어낼 수 있게.◎ 이규연 > 그걸 지켜낼 수 있고 국익을 증대시킬 수 있는 방향으로 하시는 거 보고. 그게 아마 6개월 동안 제일, 제일 인상적인 장면이었습니다.◎ 박정호 > 우리가 이제 비공개 논의 과정 못 보니까. 우리가 생각할 때는 거의 정상들이 가서 어떤 일정을 소화할 때는 그야말로 도장만 찍고 오는 거 아니냐, 이런 생각을 많이 하게 되는데. 그게 아니라 실질적으로 설득해내고 국익을 위해서 열심히 그 시간을 활용한다. 열심히 일한다. 그 모습.◎ 이규연 > 예, 그렇습니다. 그래서 단순히 국가 간의 정상회담 말고요, 양자 회담이라고 보통 하는 그런 거 말고.◎ 박정호 > 말고도.◎ 이규연 > 그때 뭐 의회 지도자라든가 또 장관들이나 이런 분들도 면담을 하지 않습니까? 그때 이제 굉장히 아주 진지하고 설득력 있게 설명을 최선을 다해서 설명하는 거를 옆에서 전 자주 봤으니까. 그걸 보면서 그게 그냥 지금도 뇌리에 남고 있는 장면입니다.◎ 박정호 > 저희도 미처 생각하지 못했던 그 부분, 인상적인 부분을 말씀해주셨습니다. 자, 이렇게 용산 대통령실 스튜디오에서 저희가 이제 방송하고 있는데. 오늘 이제 박정호의 핫스팟이 용산에 와서 방송하는 첫방이기도 하고 막방이 될 것 같기도 하고 그렇습니다. 다음엔 이제 청와대에 가서 박정호의 핫스팟, 수석님 만나 뵙고 또 대통령실 사람 만나 뵙고 방송을 할 것 같은데요. 근데 춘추관이 기자들이 업무 공간. 춘추관이 대통령실 집무실과 떨어져 있어가지고 이게 좀 국민의 알 권리 차원에서 안 맞는 게 아니냐. 이런 지적도 있는 것 같아요.◎ 이규연 > 네.◎ 박정호 > 어떻게 뭐 대안이나 정책 이런 게 좀 있습니까?◎ 이규연 > 아니 그런데, 기본적으로 이제 대통령님께서 다 생중계도 다 지시하고 있는 거고, 더 자주 기자들하고 소통하고 있지 않습니까? 기자회견도 자주하고 있고. 여기도 마찬가지입니다. 여기도 사실은 어느 나라도 마찬가지인데, 특히 대통령실의, 대통령실의 안보 상황이라든가 뭐 이런 것들을 잘 좀 다뤄야 되는. 기밀이 요구되는 거죠, 기밀이. 그리고 기밀이 요구되는 것들은 지금도 업무 이렇게 들어올 수 없지 않습니까? 그렇죠? 여기도.◎ 이경태 > 네. 그렇죠.◎ 이규연 > 지금도 들어올 수 없습니다.◎ 이경태 > 여기는. 업무 공간.◎ 이규연 > 예. 그래서, 거기는 근데 이제 동이 좀 이렇게 떨어져 있으니까, 불편하지 않냐. 지금도 못 들어오는데요, 뭐. 그래서 어느 정권 때도 그렇게 업무를 하시는 분들 방해할 수는 없으니까요. 그런데 분명히 말씀드릴 수 있지만, 춘추관 시대는 조금 더 언론과의 소통을 더 강화하는 계기가 될 겁니다. 그래서 저희가 이제 춘추관 개문식이라는 걸 합니다.◎ 박정호 > 춘추관 개문식.◎ 이규연 > 예. 그런 것들을 이제는 할 생각인데. 춘추관 보시면 알겠지만, 거기에 이제 문을 열고 이제 새로운 시대를 연다. 뭐 이제 언론들이 같이 그런 춘추관 개문식을 하려고 좀 준비를 하고 있습니다.◎ 박정호 > 아 그래요?◎ 이규연 > 예.◎ 박정호 > 올해 안에, 12월에 진행이 되겠네요. 이사를 가니까.◎ 이규연 > 아, 그렇죠. 예. 개문식.◎ 박정호 > 그래서 어떻게 보면 이 업무 공간까지 취재를 허용해야 된다 이런 주장하는 일각의 목소리도 있지만.◎ 이규연 > 어유, 그거는 뭐.◎ 박정호 > 그런 거는 다른 나라 비교를 해봐도 업무 공간을 침해하는 건 안 된다.◎ 이규연 > 아 그럼요.◎ 박정호 > 일할 수 있는 공간은 보장해줘야 된다. 이런.◎ 이규연 > 누가 그런 소리를 했습니까?◎ 박정호 > 그런 얘기가 좀 나오고 있는데 그거는 아니다라고 정리하고, 더 소통하고 더 가깝게 다가가는 그런 일을 지금도 해오고 있고 더 가깝게 다가갈 것이다. 국민 알 권리를 충족시킬 것이다. 이렇게 정리를 또 해보겠습니다. 자, 지금 뭐 속보가 나오고 이런 거 보니까 쿠팡 사태에 대해서 김민석 총리도 심각하게 보고 있고. 법 위반 사항을 면밀하게 보겠다, 이렇게 얘기를 하고 있는 상황인데요. 어제 대통령님께서도 언급을 하셨고.◎ 이규연 > 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > 이 사안. 징벌적 손해배상제도 실효성 강화 의견도 나오고. 수석님은 좀 어떻게 대통령실에서는 파악을 하고 있습니까?◎ 이규연 > 그러니까 저희가 소비자 보호 정책을 갖다가 꾸준히 올려왔다고는 생각하지만 이런 사태가 드러나면 너무 허약하죠, 그렇죠? 또 다, 외신 다 보시겠지만 다른 데 보면 굉장히 막 이런 일이 벌어졌을 때 엄청난, 진짜 회사가 휘청휘청거릴 정도로 징벌적 손해배상을 얻게 되지 않습니까? 그리고 또 뭐 집단 소송 이런 것들도 우리가 굉장히 취약해요. 뭐 해도 소송에서 이겨도 다 이렇게 집단에 적용되지 않는 어떤 문제점이 있죠. 이번 기회에 이 쿠팡 사태. 진짜 어찌 보면 굉장히 파렴치한 여러 가지 모습을 보여주고 있는 건데요. 이런 부분들에 대해서는 진짜 확실한 제동 장치를 만들어야 된다고 생각하고 있고요. 대통령도 그렇게 확실하게 생각 갖고 있고 또 그런 지시를 계속 내리고 있습니다.◎ 박정호 > 그래서 이게 어떻게 보면 하나의 시금석이 될 수 있는. 그걸 또 어떻게 만들어나가느냐. 손해배상제도 실효성 강화. 이런 것도 어떻게 확실히 확립해 나가느냐, 이게 중요하겠군요.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 이재명 대통령도 신경을 쓰고 있는 그 사안이다.◎ 이규연 > 아, 거의 매일 점검하고 계십니다.◎ 박정호 > 매일 점검하고 계시고.◎ 이규연 > 네.◎ 박정호 > 아, 매일 국무회의 때 발언하는 거 말고도 매일 보고받으시고 매일 점검하고 계시고.◎ 이규연 > 그럼요. 관련된 정책, 정책이 어떻게 되고 있는 거냐. 그리고 조금 더 더 나가서 비슷한 보안 사고 같은 것들이 지금 계속되고 있는 거죠. 우리가 초연결 사회가 가고 AI 시대 사회가 가면 갈수록 보안의 문제는 더 취약해질 수밖에 없습니다. 그래서 이거에 대해서 전체적인, 이 쿠팡 사태도 그렇지만, 쿠팡 사태를 둘러싸고 있는 더 상위의, 더 큰 규모의 아젠다들이죠. 보안 문제. AI 시대의 보안 문제, 이런 것들을 아주 심각하게 인식하고 계시고요 점검하고 계십니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 이 쿠팡 사태, 이렇게 열심히 보고 받고 점검하고 지시 내리고 있는 이재명 대통령 모습을 저희가 볼 수가 있고요. 또 하나 이것도 어떻게 보면 현안이라고 할 수 있는데. 내란전담재판부 설치와 관련해, 일단은 어제 민주당 본회의 통과 이거 뭐 안 됐습니다. 어제 뭐 국회 상황 보신 분들은 아시겠지만 필리버스터 문제 때문에 난리가 났었죠.◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 난리가 난 상황이고. 일단은 어제는 통과가 안 됐지만 내란전담재판부 설치 어떻게 할 것이냐. 그리고 3실장 기자회견, 뭐 기자간담회를 통해서도 얘기를 했지만 대통령실과 당이 소통하면서 위헌 소지를, 우려를 없앨 수 있는 방향으로 소통하고 있다. 이런 정도의 얘기는 좀 듣고 있습니다. 그리고 어제 우상호 수석이 이거 2심부터 내란재판부 하라는 게, 내란전담재판부 하라는 게 대통령 뜻이다, 뭐 이 정도의 언급도 좀 하고 있는데. 수석님이 파악하고 있는 내란전담재판부. 이거는 대통령실의 입장은 뭡니까?◎ 이규연 > 아무래도 우상호 수석께서 물론 대통령과 어떤 소통을 하셨는지는 저는 잘 모르겠습니다. 제가 이제 대통령실의 홍보의 관리자로서 말씀드릴 수 있는 것은, 지금 대통령님 입장은 분명히 저는 몇 차례에 걸쳐서 나왔는데, 위헌 소지를 좀 최소화시키자. 이런 표현은 한 적이 있습니다. 근데 그게 2심 뭐 이런 구체적으로 그런 얘기를 한 거는 저는 들은 적이 없습니다. 그래서 위헌 소지를 최소화시켜야 된다라는 원칙론적인 입장은 갖고 계십니다.◎ 박정호 > 네. 원칙론적으로 위헌 소지를 최소화시켜야 된다. 어제 이게 개혁 관련된 또 말씀을 하셔가지고, 국무회의에서. 이 내란전담재판부에 대한 의지를 보여준 게 아니냐, 이런 해석을 하는 사람들도 있고.◎ 이규연 > 근데 그렇게 구체적으로 어떤 뭐 지시를 했다든가 이런 식의 얘기들은 좀 오해를 일으킬 수가 있습니다. 실제로 사법부의 독립성 같은 것들이나 또는 법무부에서 하고 있는 것에 대한 독립성, 또 국회 논의에 대한 독립성. 이런 것들이 좀 필요한 부분 아니겠습니까? 그래서 대통령실에서 구체적으로 이걸 이렇게 하라 저렇게 하라, 그렇게 하시지는 않습니다. 그렇게 하시지는 않고. 위헌 소지에 대한 얘기들이 자꾸 나오니까, 위헌 소지의 그 논란은 최소화시키는 게 좀 바람직하지 않느냐 정도의 얘기를 하신 거라고 봅니다.◎ 박정호 > 그런 최소화. 위헌 소지 최소화.◎ 이경태 > 어제 여당 지도부를 만나셔서 국민 눈높이 얘기를 하시더라고요. 이것도 그런 중의적 의미를 담고 있다, 이렇게 봐도 되겠네요.◎ 이규연 > 그거와 관련해서는 저희가 뭐 어떤 의중을 갖고 계신지는 여쭤보지 않았습니다. 근데 저희가 그 확실한 것은 다른 어떤 것들은 약간의, 뭐 개인적인 생각일 수도 있고요. 지금은 이제 저희가 정리돼서 얘기한 것은 바로 이 정도. 위헌 소지를 갖다 최소화시키는 것이 좋겠다라는 원론적 입장은 갖고 있다. 그리고 구체적인 것을 자꾸 뭐 하는 것은 오해의 소지를 만들어낼 수가 있습니다. 국회, 사법부, 법무부의 입장, 이런 것들을 오해의 소지를 만들 수 있기 때문에 그거는 적절치 않다고 봅니다.◎ 이경태 > 어제 우상호 수석은 출연해서, 아 홍보수석께서 우상호 수석이 지금 거길 나가라, 이렇게 지시했다. 이렇게 얘기하시던데.◎ 이규연 > 뭐, 아이, 농담이시고요. 우상호 수석께서 또 갖고 있었던 식견이나 뭐 이런 것들이 있으실 테니까요. 근데 저는 대통령실의 공식적인 입장을 내는 사람이죠. 그래서 저는 그 공식적인 입장은 이렇게 좀 정리가 돼 있다, 좀 말씀드리겠습니다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 이 내란전담재판부, 지금 국회 논의 상황 보고 있고. 또 공교롭게도 어제 이제 여당 지도부 만찬 한 그 시점이 어제다 보니까. 이 현안이 불거져 있을 때. 그러다 보니까 이것과 관련해서 좀 더 다른 얘기가 있었을까라는 또 궁금증도 국민들 입장에서는 가질 수도 있는 것이고. 그런데 어제는 국민 눈높이 말씀하셨고 또 위헌 소지 최소화, 이 입장, 이 기조는 확실하고 이게 공식적인 입장.◎ 이규연 > 그게 대통령실의 입장이라고 볼 수 있습니다. 그 나머지 부분들에 대해서는 저희 공식 입장이라고 보기는 어렵습니다. 우상호 수석은 우상호 수석 나름대로 어떤 입장을 얘기하신 것 같은데 저희의 공식 입장은 아닙니다. 그리고 우상호 수석도 그 얘기를 하시더라고요. 대통령이 지시를 했다든가 이런 건 아니다. 그게 이제 언론에서 오해의 소지가 있게 좀 나간 게 있다. 제목을 뽑다 보니까. 그래서 그런 생각을 좀 읽었다라는 정도의 얘기였는데 그게 뭐 대통령이 지시한 것처럼 약간 그렇게 오해돼서 기사가 나갔다고 얘기를.◎ 박정호 > 우 수석이 그렇게 설명을 했다.◎ 이규연 > 예, 예.◎ 이경태 > 오늘 티타임에서 그런 말씀을 하시던가요?◎ 이규연 > 아니, 뭐 개인적으로.◎ 박정호 > 개인적으로.◎ 이규연 > 개인적으로. 왜냐면 또.◎ 박정호 > 보도 많이 되다 보니까. 이 얘기 자체가 제목으로.◎ 이규연 > 보도되면 제가 확인을 합니다. 그래서 이거가 이렇게 말씀하신 게 맞냐, 뭐 이렇게 확인도 하고 그런 과정에서, 지시라는 표현은 안 썼는데 일부 언론에서 약간 무슨 지시인 것처럼 이렇게 보도를 해서 본인도 당황스럽다. 이런 말씀을 하시더라고요. 그래서 이번 TV를 통해서, 이 방송을 통해서 그건 좀 그렇게 인식하셨다면 좀 바로 잡았으면 좋겠습니다.◎ 박정호 > 바로 잡길 바란다. 오늘 아침에 티타임에서도 이 내용이 좀 다뤄졌습니까? 대통령님하고.◎ 이규연 > 아니요. 안 다뤄졌습니다.◎ 박정호 > 이 내용은 안 다뤄졌다.◎ 이규연 > 네. 오늘은 뭐 매일매일 정책 중심으로 하고 이렇게 진행이 되는 자리죠. 이런 문제를 놓고서 이렇게 대통령님이 말씀하시고 이러지는 않습니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 대통령실의 입장, 이재명 대통령님의 의중, 저희가 정리를 해봤습니다. 자, 근데 내년, 우리가 내년 2026년 생각하게 되면 지방선거도 있고 그러다 보니까. 아까 이경태 기자가 그러더라고요. 어, 좀 사람들이 많이 바뀌는 거 아닌가? 뭐 이런 생각도 하던데 어떻습니까? 기자들 사이에서 그런 얘기가 좀 있어요?◎ 이경태 > 심지어 12명이 차출된다는 얘기가 있어서.◎ 박정호 > 아 지방선거 12명이 차출된다.◎ 이규연 > 어디서 그런 보도가 나오더라고요. 저는 처음 들어봅니다.◎ 박정호 > 수석님 혹시 내년에 어디 지방선거 어디?◎ 이규연 > 저는 그 12명이라 그러면 13명이나 14명쯤에 있을 것 같습니다. 하하하. 그리고, 아이, 그런 거는 좀 안 맞는 얘기죠. 지금, 왜냐면 지금 아직 뭐 이제 사퇴 의사를 밝히신 분들 한 분도 지금 아직까지는 없는데.◎ 박정호 > 그렇죠. 공식적으로는.◎ 이규연 > 그걸 갖다 어떻게 무슨 마음속에 있는 걸 끄집어내갖고 12명이라는 게 나오겠습니까?◎ 이경태 > 뭐 이렇게 알게 모르게 또 이심전심으로 또 알 수도 있는 거 아니겠습니까?◎ 이규연 > 그러니까 그거는 이제 추정.◎ 박정호 > 기자들이 추정한.◎ 이규연 > 예. 이런 거라고 볼 수 있겠죠.◎ 박정호 > 12명.◎ 이규연 > 그게 어떤 뭐 그게 12명이라고 정해져 있을 리는 전혀 없는 거고요.◎ 이경태 > 저는 좀 우려되는 게 대통령께서 워낙 일을 우선시하시다 보니까 나가고 싶어도 못 나가게 막는 거 아닌가, 이런 생각이 좀 들기도 해요.◎ 이규연 > 외형적으로 그 모든 권한은 비서실장이 갖고 있습니다. 근데 비서실장이 얼마 전에 농담으로 얘기하시더라고요. 제가 사인해주지 않으면 아무도 못 나갑니다. 그게 사실이에요. 대통령, 저 비서실장께서 여기 기관장입니다. 기관장이니까 좀 나가고 싶은 분들 있더라도 비서실장께서 사인 안 해주시면 못 나갑니다.◎ 박정호 > 아, 그렇군요. 강훈식 실장이 사인을 해 줘야 나갈 수 있는 거. 12명. 12명이라고 지금 뭐 돌고 있는 것 같은데, 12명도, 그게 12명이 될지 뭐 몇 명이 될지 몰라요.◎ 이경태 > 아직 몰라요.◎ 박정호 > 아직 모릅니다. 그렇게 지방선거 얘기까지 정리를 해보겠습니다. 자, 오늘 이규연 우리 수석과 함께 용산 대통령실 스튜디오에서 함께했는데요. 저희가 확인해봤더니 이 스튜디오에서 스튜디오 생방송 저희가 하고 있는데, 이곳에서 외부 프로그램 한 게 최초다. 그리고 이 용산에서 어떻게 보면 마지막 또 외부 프로그램 진행이 되겠어요.◎ 이규연 > 프로그램으로서는 그럴 것 같습니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 예. 프로그램으로서는.◎ 이규연 > 기자분들은 여기 모셔갖고 간담회도 많이 했고 그런데 프로그램이 와서 한 거는 처음이었습니다.◎ 박정호 > 아, 박정호의 핫스팟. 영광입니다.◎ 이규연 > 저희가 영광입니다. 아이고.◎ 박정호 > 하하하. 청와대에 가서도 저희가 이렇게 현장에서 여러분과 소통하면서 방송을 더 진행하기로 약속을 드리고요. 수석님, 너무 귀한 시간 너무나 감사드리고요. 2주마다 한 번씩 또 나오고 계시니까 다다음 주에는 저희 스튜디오에서 좀 모셔가지고 말씀을 들어보도록 하겠습니다.◎ 이규연 > 예. 감사합니다.◎ 박정호 > 수석님, 오늘 방송 중에 못다 한 말씀이 있거나 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있다면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 이규연 > 얼마 전에 얼핏 대통령님께서 그 말씀을 하시더라고요. 저희가 6개월 정도 지났으니까, 그러면 어떻게 된 거죠? 10분의 1을 쓴 거잖아요. 근데 이제 10분의 1을 썼다는 게 중립적인 표현인데, 아유, 이제 벌써 10분의 1을 썼다. 정신 차리고 일해야 된다 우리. 이렇게 말씀하시는 거 보고 아, 최근에, 최근에 이 말씀 하시는 거 보고 제가 반성을 좀 많이 했습니다. 저도 좀 너무 나태하게 일한 게 아닌가 그런 생각도 했고요. 앞으로 10분의 1, 또 10분의 1이 또 계속 쌓일 텐데 매일매일, 매일매일 최선을 다하겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 그 말보다도 국민들을 감동시키고 국민들을 힘 나게 하는 그런 말은 없을 것 같습니다. 수석님 오늘 말씀 잘 들었고요, 다다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.◎ 이규연 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 네.◎ 이규연 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 지금까지 박정호의 핫스팟 용산 대통령실에서 여러분과 함께했습니다. 저는 내일 다시 여의도에서 뵙기를 약속드리겠고요. 두 분과 함께 다시 한번 인사드리면서 마무리하겠습니다. 여러분들 고맙습니다. 감사합니다.