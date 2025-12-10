보성군, 기본형 공익직불금 233억 지급

전남 보성군은 2025년도 기본형 공익직불금 지급 대상자를 9924 농가(1만 198.4㏊)로 최종 확정하고 총 233억 7500만 원을 일괄 지급한다고 10일 밝혔다.
군은 이에 앞서 신청자들을 대상으로 농업인 및 농지 자격요건 충족 여부, 공익직불 준수사항 이행 여부 등 사후 검증 절차를 거쳐 지급 대상과 최종 금액을 확정했다.
지급 규모는 소농직불금 4302 농가 56억여 원, 면적직불금 5622 농가 178억여 원이다.
소농직불금은 0.5㏊ 이하 영세 농가를 대상으로 하며, 올해는 단가가 전년 대비 10만 원 인상된 농가당 130만 원이 지급된다.
면적직불금은 면적 구간에 따라 차등 단가를 적용하며, 기존 ㏊당 100~205만 원에서 올해 136~215만 원으로 상향됐다.
군 관계자는 "공익직불금이 신속하게 지급돼 벼깨씨무늬병 피해 농가의 경영 안정과 연말 지역경제 활성화에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 농업인의 소득 안정과 지속 가능한 농업 환경 조성을 위한 지원을 강화해 나가겠다"고 전했다.